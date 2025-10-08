آندھرا پردیش کی پٹاخہ فیکٹری میں آگ لگنے سے چھ افراد ہلاک
آندھرا پردیش میں ایک پٹاخہ فیکٹری میں خوفناک دھماکہ ہوا، جس کے بعد کچھ لوگوں کے پھنسے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جارہا ہے۔
Published : October 8, 2025 at 4:58 PM IST
حیدرآباد : آندھرا پردیش کے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کوناسیما ضلع میں ایک پٹاخہ فیکٹری میں خوفناک دھماکہ ہوا۔ اس حادثے میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ گنپتی گرینڈ فائر ورکس فیکٹری، رایاورم میں پیش آیا۔ دھماکے کے بعد فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی، جس سے شدید نقصان ہوا۔ دو شدید زخمیوں کو مقامی ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے، جبکہ دیگر زخمیوں کا نجی ہسپتالوں میں علاج جاری ہے۔
حادثے کے وقت فیکٹری میں تقریباً 40 مزدور موجود تھے۔ دھماکے کی شدت سے فیکٹری کی دیوار گر گئی، اور کئی افراد ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ امدادی ٹیمیں اور فائر فائٹرز موقع پر پہنچ کر کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ ضلع کلکٹر مہیش کمار روی رالا خود امدادی کارروائیوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ملبے تلے پھنسے افراد کو نکالنے کی کوششیں جاری ہیں۔
وزیر اعلیٰ این چندرا بابو نائیڈو نے حادثے پر گہرے صدمے کا اظہار کیا۔ انہوں نے حکام سے صورتحال اور امدادی کارروائیوں کی تفصیلات طلب کیں۔ وزیر داخلہ انیتا نے بھی افسوس کا اظہار کیا اور زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ایک ہفتہ قبل ہی مقامی حکام نے فیکٹری کا معائنہ کیا تھا اور حفاظتی اقدامات کو تسلی بخش قرار دیا تھا۔ حادثے کی وجوہات کی تحقیقات جاری ہیں۔