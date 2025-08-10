نئی دہلی/نوئیڈا: اترپردیش کے نوئیڈا میں اتوار کو 'انٹرنیشنل پولیس اینڈ کرائم انویسٹی گیشن بیورو' کے نام سے فرضی پولیس اسٹیشن چلانے کے الزام میں چھ افراد کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ انہوں نے سرکاری اہلکاروں کی نقالی کرنے کے لیے جعلی دستاویزات کا استعمال کیا۔
نوئیڈا فیز III پولیس اسٹیشن کے ایک اہلکار نے بتایا کہ گینگ کے ارکان سرکاری ملازمین کا بھیس بدل کر اپنی ویب سائٹ کے ذریعے چندہ اکٹھا کرتے تھے اور اصلی نظر آنے کے لیے کئی قومی اور بین الاقوامی دستاویزات کی نمائش کرتے تھے۔ ان کے خلاف پولیس لوگو کا استعمال کرتے ہوئے دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
سینٹرل نوئیڈا کے ڈی سی پی شکتی موہن اوستھی نے کہاکہ "ان لوگوں نے اپنا فرضی دفتر کھولنے کے لیے 4 جون کو کرایہ کا معاہدہ کیا اور وہاں سے ایک بورڈ لگا کر ایک ہفتے سے کام کر رہے تھے۔ جب شکایت ملی، تو جانچ کے دوران پتہ چلا کہ وہ 'انٹرنیشنل پولیس اور کرائم انویسٹی گیشن بیورو' کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں"
ڈی سی پی نے کہا کہ ملزم کے ذریعہ استعمال کیا گیا پولیس کا لوگو اصل سے ملتا جلتا ہے۔ "ان کے پاس کسی بھی لوگو کا کوئی کاپی رائٹ، ٹریڈ مارک یا رجسٹریشن نہیں پایا گیا ہے اور انہیں گمراہ کن تصویر بنانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔"
گرفتار افراد بنگال کے رہنے والے ہیں، اور ان کے پاس سے 17 ڈاک ٹکٹ، نو موبائل فون، نو شناختی کارڈ، چھ چیک بک، ایک پین کارڈ، ایک ووٹر شناختی کارڈ، چھ اے ٹی ایم کارڈ، تین وزیٹنگ کارڈ، وزارت سے موصول ہونے والے سرٹیفکیٹ، کمپیوٹر اور چار بین الاقوامی پولیس اور کرائم انویسٹی گیشن بیورو بورڈ برآمد ہوئے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ فی الحال، پولیس ان کے اکاؤنٹ کے ریکارڈ کی چھان بین کر رہی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا وہ منی لانڈرنگ جیسے جرائم سے منسلک ہیں۔