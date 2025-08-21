ETV Bharat / state

آندھرا پردیش کے کرنول میں افسوسناک واقعہ، گڑھے میں نہانے گئے 6 بچے ڈوب کرفوت - SIX CHILDREN DROWN IN PIT

جاں بحق ہونے والے تمام بچے پانچویں جماعت کے طالب علم تھے۔ وزیراعلی چندرابابو نائیڈو نے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا۔

آندھرا پردیش کے کرنول میں افسوسناک واقعہ، بارش کے پانی سے بھرے گڑھے میں نہانے گئے 6 بچے ڈوب کرفوت
آندھرا پردیش کے کرنول میں افسوسناک واقعہ، بارش کے پانی سے بھرے گڑھے میں نہانے گئے 6 بچے ڈوب کرفوت ((IANS))
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 21, 2025 at 10:39 AM IST

کرنول: آندھرا پردیش کے کرنول ضلع کے اسپاری منڈل میں بارش کے پانی سے بھرے گڑھے میں بدھ کے روز اسکول کے چھ بچے ڈوب گئے۔ پولیس نے یہ اطلاع دی۔ وزیراعلی چندرا بابو نائیڈو نے چھ بچوں کی موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔

بچوں کے ڈوبنے کی اطلاع ملتے ہی موقع پر کہرام مچ گیا۔ جاں بحق ہونے والے تمام بچے پانچویں جماعت کے طالب علم تھے۔ خبر کے مطابق پانچویں جماعت کے ساتھ طالب علم صبح گاؤں کے پرائمری اسکول گئے ہوئے تھے۔ شام کو جب اسکول ختم ہوا تو وہ گھر گئے اور بیگ گھر میں رکھ کر گاؤں کے نواح میں پہاڑی پر بارش کے پانی سے بھرے گڑھے میں تیرنے چلے گئے۔

موسلادھار بارش کی وجہ سے گڑھے میں پانی کی سطح بہت بڑھ گئی تھی۔ چھ بچے تیرنے کے لیے پانی میں کودگئے۔ تاہم درگا پرساد نامی طالب علم خوف کی وجہ سے پانی میں داخل نہیں ہوا۔ تاہم پانی میں داخل ہونے والے تمام چھ طلباء پانی گہرا ہونے کی وجہ سے ڈوب گئے۔ خوفزدہ بچے نے ایک چرواہے کو اس کی اطلاع دی۔ چرواہے نے گاؤں والوں کو اطلاع دی۔

جیسے ہی یہ خبر گاؤں میں پھیلی، کہرام مچ گیا۔ جب تک گاؤں والے موقع پر پہنچے، چھ بچے ڈوب کر مر چکے تھے۔ گاؤں والوں نے تمام چھ لاشیں نکال لی ہیں۔ مرنے والے بچوں کی شناخت ششی کمار، کنارا سائی، سائی کرن، بھیمیش، ونے اور محبوب باشا کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر واقعہ کی تفتیش کی۔ اہل خانہ کو تسلی دی

چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو نے تعزیت کا اظہار کیا۔

چیف منسٹر این چندرابابو نائیڈو نے چھ بچوں کی موت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ بچوں کی موت سے اہل خانہ میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ وزیراعلیٰ نے اس واقعہ کو انتہائی افسوسناک قرار دیا۔ چندرا بابو نے سوگوار خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے متاثرہ خاندانوں کو مدد کی یقین دہانی کرائی ہے۔

