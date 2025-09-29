سیتاپور کے ایک پرائیویٹ اسکول نے بچوں سے "آئی لو محمد" پر پینٹ اور نعرے لکھوائے، منیجر اور ٹیچر گرفتار

سیتاپور کے ایک پرائیویٹ اسکول نے بچوں سے "آئی لو محمد" پر پینٹ اور نعرے لکھوائے، منیجر اور ٹیچر گرفتار
سیتا پور میں I Love Mohammad لکھنے کے خلاف بجرنگ دل کے سینکڑوں کارکنان والدین کے ساتھ تھانے پہنچے۔ ایک اور ملزم تاحال فرار ہے۔
Published : September 29, 2025 at 12:40 PM IST
سیتا پور، اترپردیش: ضلع سیتاپور کے صدر پور علاقے کے ایک پرائیویٹ اسکول نے بچوں کو ’’آئی لو محمد‘‘(I Love Mohammad) پینٹ کر کے نعرے لکھوائے۔ اس مقصد کے لیے ایک مقابلے کا انعقاد کیا گیا۔ بچوں نے اپنے والدین کو اطلاع دی تو کہرام مچ گیا۔ سنیچر کی دیر رات بجرنگ دل کے سینکڑوں کارکنان صدر پور تھانے پہنچے اور کارروائی کا مطالبہ کیا۔ پولیس نے اس معاملے میں منیجر اور ایک ٹیچر کو گرفتار کر لیا۔ جب کہ دوسرے ملزم کی تلاش جاری ہے۔
سدرپور کے انچارج انسپکٹر راجیش کمار نے بتایا کہ یہ اسکول بنویر پور، سدرپور میں واقع ہے۔ اس کے منیجر نعیم الدین عرف ہنو اور سمیع الدین عرف شوکت انصاری ہیں۔ 23، 24 اور 27 ستمبر کو انتظامیہ نے "I Love Mohammad" پینٹنگ کے مقابلے کا انعقاد کیا۔ اساتذہ نے چارٹ کو احتیاط سے چیک کیا اور تبصرے لکھے۔ کچھ بچوں نے گھر واپس آنے پر اپنے گھر والوں کو اطلاع دی۔
کچھ مخالف لوگوں میں غم و غصہ پھیلا
اطلاع ملتے ہی کچھ مخالف لوگوں میں غم و غصہ پھیل گیا اور والدین نے پولیس کو اطلاع دی۔ گزشتہ ہفتہ کی شام بجرنگ دل کے ضلع صدر آشوتوش ورما سینکڑوں کارکنوں کے ساتھ پولیس اسٹیشن پہنچے اور اسکول کے منتظم نعیم الدین عرف ہنو اور سمیع الدین عرف شوکت انصاری کے خلاف شکایت درج کروائی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے معاملے کی تفتیش شروع کر دی۔
"آئی لو محمد" آرٹ کا آغاز
بعد میں ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس درگیش سنگھ بھی تھانے پہنچے اور پورے واقعہ کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے اپنے ماتحتوں کو سخت کارروائی کرنے کی ہدایت بھی کی۔ راجیش کمار نے بتایا کہ نامزد ملزموں میں سے ایک صہبا، نصیر علی کی بیٹی، استاد جس نے "آئی لو محمد" آرٹ کا آغاز کیا، اتوار کی سہ پہر صدر پور بسوان روڈ پر جعفر پور کے قریب سے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ ایک اور نامزد ملزم کی تلاش جاری ہے۔