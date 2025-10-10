آئی پی ایس افسر وائی پورن کمار کی پراسرار موت، معاملہ کی تحقیقات کےلئے ایس آئی ٹی تشکیل

آئی پی ایس افسر وائی پورن کمار کی پراسرار موت، معاملہ کی تحقیقات کےلئے ایس آئی ٹی تشکیل
چنڈی گڑھ میں آئی پی ایس افسر وائی پورن کمار کی پراسرار موت نے کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔
چندی گڑھ : چنڈی گڑھ کے ڈی جی پی ساگر پریت ہودا نے اس معاملے کی تحقیقات کے لیے چھ رکنی خصوصی تحقیقاتی ٹیم (SIT) تشکیل دی ہے۔ اس ٹیم کی سربراہی انسپکٹر جنرل آف پولیس پشپندر کمار کریں گے۔ اس ٹیم میں ایس ایس پی کنوردیپ کور، ایس پی کے ایم پرینکا اور دیگر افسران شامل ہیں۔ یہ ٹیم معاملے کی گہرائی سے چھان بین کرے گی تاکہ سچ سامنے آ سکے۔
پولیس نے خودکشی پر اکسانے اور ایس سی/ایس ٹی ایکٹ کی دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کی ہے۔ یہ کارروائی پورن کمار کے "آخری نوٹ" کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ اس نوٹ میں ہریانہ کے ڈی جی پی شتروجیت سنگھ کپور سمیت 13 حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسران پر ہراساں کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ یہ الزامات انتہائی سنگین نوعیت کے ہیں۔
پورن کمار کی اہلیہ امنیت پی کمار نے ایف آئی آر میں ترمیم کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایف آئی آر میں ملزمان کے نام واضح طور پر درج نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ ایس سی/ایس ٹی ایکٹ کی ضروری دفعات شامل نہیں کی گئیں۔ انہیں ایف آئی آر کی نامکمل اور غیر دستخط شدہ کاپی دی گئی۔
ذرائع کے مطابق، پورن کمار کو سینئر افسران کی جانب سے "منظم توہین، ہراسانی اور ذات پات کی بنیاد پر امتیازی سلوک" کا سامنا تھا۔ ان کی اہلیہ نے اسے خودکشی کی وجہ قرار دیا۔ ہریانہ کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ڈی سریش کمار نے بھی اس معاملے پر سوال اٹھائے ہیں۔ انہوں نے ڈی جی پی اور ایس پی کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔
کانگریس اور عام آدمی پارٹی کے رہنماؤں نے بھی اس معاملے پر شدید ردعمل کا اظہار کیا ہے۔ کانگریس کے سابق صدر ادے بھان نے فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ ایم ایل اے گیتا بھوکل نے بھی انصاف کا مطالبہ کیا اور متاثرہ خاندان سے ملاقات کی۔ ایم پی مالوندر سنگھ کانگ نے پورے نظام پر سوال اٹھائے۔
راجیہ سبھا ایم پی رندیپ سنگھ سرجے والا نے اس واقعے کو افسوسناک قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ایک اعلیٰ افسر کو انصاف نہیں مل رہا تو عام آدمی کا کیا ہوگا۔