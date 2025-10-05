بہار میں ووٹر لسٹ کی صفائی مکمل: الیکشن کمیشن کا بڑا اعلان!
بہار میں ووٹر لسٹ 22 سال بعد "صاف" ہو گئی ہے؟ چیف الیکشن کمشنر نے آئندہ انتخابات سے متعلق اہم تفصیلات جاری کر دی ہیں۔
پٹنہ: چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے بہار میں خصوصی گہری نظرثانی (ایس آئی آر) کی تکمیل پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس عمل نے 22 سال بعد ووٹر لسٹ کی "صفائی" کی گئی۔ یہ ایک تاریخی کامیابی ہے۔
اس عمل میں 243 حلقوں میں ای آر اوز اور 90,207 بی ایل اوز نے اہم کردار ادا کیا۔ پہلی بار بوتھ لیول افسران کو خصوصی تربیت دی گئی، جس سے انتخابی عمل مزید شفاف بنا۔ بہار اسمبلی کی مدت 22 نومبر 2025 کو ختم ہو رہی ہے، اور انتخابات اس سے پہلے منعقد کیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے اس کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ ہر پولنگ اسٹیشن پر 1200 سے زیادہ ووٹرز نہیں ہوں گے۔
ووٹرز اب پولنگ بوتھ کے باہر اپنے موبائل فون رکھ سکیں گے اور ووٹ ڈالنے کے بعد واپس لے لیں گے۔ یہ سہولت بہار کے تمام 90,000 پولنگ بوتھوں پر نافذ کی جائے گی۔ گنتی کے عمل میں بھی اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اگر فارم 17C اور EVM کی گنتی میں فرق ہو تو تمام VVPATs کی گنتی کی جائے گی۔ پوسٹل بیلٹس کی گنتی EVM کے آخری دو راؤنڈز سے پہلے لازمی ہوگی۔
انتخابات کے بعد، ECI-NET کے ذریعے ووٹرز کی تعداد اور مرد و خواتین ووٹرز کا ڈیٹا چند دنوں میں دستیاب ہوگا۔ یہ شفافیت کو مزید بڑھائے گا۔
چیف الیکشن کمشنر نے واضح کیا کہ آدھار کارڈ تاریخ پیدائش، رہائش یا شہریت کا ثبوت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق، آدھار نمبر فراہم کرنا لازمی نہیں بلکہ اختیاری ہے۔ الیکشن کمیشن آدھار کارڈ کو اندراج فارم میں قبول کرتا ہے، لیکن یہ شہریت کا ثبوت نہیں ہے۔ دیگر دستاویزات اہلیت کے لیے ضروری ہو سکتے ہیں۔
چیف الیکشن کمشنر نے بہار کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ آئندہ اسمبلی انتخابات میں بھرپور حصہ لیں۔ ووٹنگ کو چھٹھ کے تہوار کی طرح جوش و خروش سے منائیں۔