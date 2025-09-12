مغربی سکم کے بالائی رمبی میں لینڈ سلائیڈنگ، چار ہلاک، تین لاپتہ
ایس پی شیرپا نے اس معاملے پر بتایا کہ راحت اور بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں۔ تفصیل سے پڑھیں۔
گنگٹوک، سکم: مغربی سکم کے ینگتھانگ کے بالائی رِمبی علاقے میں جمعرات کی رات دیر گئے مہلک مٹی کے تودے گرنے سے کم از کم چار افراد ہلاک ہو گئے جب کہ تین دیگر لاپتہ ہیں۔ حکام نے یہ جانکاری دی ہے۔ گیلشنگ کے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس پی) شیرنگ شیرپا کے مطابق مٹی کے تودے گرنے سے تین افراد موقع پر ہی ہلاک ہوگئے۔
اس معاملے پر ایس پی شیرپا نے کہا کہ پولیس ٹیم نے مقامی دیہاتیوں اور ایس ایس بی کے جوانوں کے ساتھ مل کر سیلاب زدہ ہیوم ندی پر درختوں کے درختوں کے ساتھ ایک عارضی پل بنا کر متاثرہ علاقے سے دو زخمی خواتین کو نکالا۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں خواتین کو ضلع اسپتال لے جایا گیا، لیکن ان میں سے ایک کی علاج کے دوران موت ہوگئی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مزید ایک اور کی حالت تشویشناک ہے اور تین ابھی تک لاپتہ ہیں۔
ریسکیو اور سرچ آپریشن اب بھی جاری
اس سے قبل پیر کو دفاعی تعلقات عامہ کے افسر نے بتایا کہ سکم میں 17,000 فٹ کی بلندی پر 30 اگست سے 5 ستمبر تک ہندوستانی فوج کے پیرا (خصوصی افواج) اور ہندوستانی بحریہ کے میرین کمانڈوز (مارکوس) کے ذریعہ ایک مشترکہ سکوبا اور جنگی ڈائیونگ مشق کا انعقد کیا گیا۔ ٹریننگ کے دوران شرکاء نے اوپن سرکٹ ایئر ڈائیونگ، کلوز سرکٹ خالص آکسیجن ڈائیونگ، انتہائی ٹھنڈے پانی کی حالت میں 17 میٹر کی گہرائی تک غوطہ خوری اور مہارت کا مظاہرہ کیا۔ ایس پی شیرپا نے بتایا کہ ریسکیو اور سرچ آپریشن ابھی بھی جاری ہے۔
