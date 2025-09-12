ETV Bharat / state

مغربی سکم کے بالائی رمبی میں لینڈ سلائیڈنگ، چار ہلاک، تین لاپتہ

ایس پی شیرپا نے اس معاملے پر بتایا کہ راحت اور بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں۔ تفصیل سے پڑھیں۔

sikkim landslide several dead and many missing in west sikkim upper rimbi Urdu News
مغربی سکم کے بالائی رمبی میں لینڈ سلائیڈنگ (ANI Videograb/Sikkim Police)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 12, 2025 at 9:11 AM IST

Updated : September 12, 2025 at 9:48 AM IST

گنگٹوک، سکم: مغربی سکم کے ینگتھانگ کے بالائی رِمبی علاقے میں جمعرات کی رات دیر گئے مہلک مٹی کے تودے گرنے سے کم از کم چار افراد ہلاک ہو گئے جب کہ تین دیگر لاپتہ ہیں۔ حکام نے یہ جانکاری دی ہے۔ گیلشنگ کے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس پی) شیرنگ شیرپا کے مطابق مٹی کے تودے گرنے سے تین افراد موقع پر ہی ہلاک ہوگئے۔

اس معاملے پر ایس پی شیرپا نے کہا کہ پولیس ٹیم نے مقامی دیہاتیوں اور ایس ایس بی کے جوانوں کے ساتھ مل کر سیلاب زدہ ہیوم ندی پر درختوں کے درختوں کے ساتھ ایک عارضی پل بنا کر متاثرہ علاقے سے دو زخمی خواتین کو نکالا۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں خواتین کو ضلع اسپتال لے جایا گیا، لیکن ان میں سے ایک کی علاج کے دوران موت ہوگئی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مزید ایک اور کی حالت تشویشناک ہے اور تین ابھی تک لاپتہ ہیں۔

ریسکیو اور سرچ آپریشن اب بھی جاری

اس سے قبل پیر کو دفاعی تعلقات عامہ کے افسر نے بتایا کہ سکم میں 17,000 فٹ کی بلندی پر 30 اگست سے 5 ستمبر تک ہندوستانی فوج کے پیرا (خصوصی افواج) اور ہندوستانی بحریہ کے میرین کمانڈوز (مارکوس) کے ذریعہ ایک مشترکہ سکوبا اور جنگی ڈائیونگ مشق کا انعقاد کیا گیا۔ ٹریننگ کے دوران شرکاء نے اوپن سرکٹ ایئر ڈائیونگ، کلوز سرکٹ خالص آکسیجن ڈائیونگ، انتہائی ٹھنڈے پانی کی حالت میں 17 میٹر کی گہرائی تک غوطہ خوری اور مہارت کا مظاہرہ کیا۔ ایس پی شیرپا نے بتایا کہ ریسکیو اور سرچ آپریشن ابھی بھی جاری ہے۔

بحریہ کے ایلیٹ میرین کمانڈوز کی غیر معمولی پیشہ ورانہ مہارت

ناقابل رسائی خطوں اور برفیلے پانیوں کے درمیان منعقد ہونے والی اس مشق نے ہندوستانی فوج کے خصوصی دستوں اور ہندوستانی بحریہ کے ایلیٹ میرین کمانڈوز کی غیر معمولی پیشہ ورانہ مہارت، موافقت اور جرأت کا مظاہرہ کیا۔ اونچائی والے ماحول نے منفرد چیلنجز پیدا کیے، آپریشنل تیاری کو مضبوط کیا اور جنگی غوطہ خوری کی صلاحیت کی حدود کو بڑھا دیا۔

میدان جنگ کے لیے فوجیوں کو تیار کرنے کے لیے تربیت ضروری

اس طرح کی تربیت مستقبل کے میدان جنگ کے لیے فوجیوں کو تیار کرنے کے لیے ضروری ہے جہاں غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے، اونچائی کے علاقوں میں نشیب و فراز والے حالات میں کام کرنا، برفیلے پانیوں میں درست کام کرنا اور مشترکہ آپریشنز میں جنگی غوطہ خوری کو شامل کرنا لچک اور استعداد کو مضبوط کرتا ہے۔ اس طرح کی مشقیں افواج کے درمیان جوائنٹ مین شپ کو بھی بڑھاتی ہیں، مخصوص جنگی مہارتوں کو نکھارتی ہیں اور اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ ہندوستان کی ایلیٹ فورسز بلند ہمالیہ سے لے کر گہرے سمندروں تک مختلف علاقوں میں مشن کے لیے تیار ہیں۔

