سونی پت/ شاملی: 6 اگست کو اتر پردیش کے شاملی ضلع کے کیرانہ میں ایک نوجوان کا گلا چاقو سے کاٹ کر قتل کر دیا گیا۔ نوجوان اپنی بیوی کے ساتھ موٹر سائیکل پر سوار تھا۔ اس واقعے میں بیوی کو کوئی چوٹ نہیں آئی۔ دونوں میاں بیوی ہریانہ کے سونی پت کے رہنے والے تھے۔ وہ خریداری کے لیے کیرانہ آئے تھے۔
پولیس نے اس واقعہ کا انکشاف کیا ہے۔ بادشاہی روڈ گنور کے رہائشی 28 سالہ فرنیچر کاریگر شاہنواز کے قتل کیس میں چونکا دینے والا انکشاف ہوا ہے۔ پولیس کی تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ قتل کے پیچھے شاہنواز کی بیوی مفرین اور اس کے عاشق تصور کا ہاتھ ہے۔ دونوں نے پوری سازش رچی اور کوڈ ورڈز کے ذریعے کھرگن روڈ پر واردات کو انجام دیا۔
سونی پت کے فرنیچر کاریگر کا قتل:
ابتدائی معلومات سے پتہ چلا ہے کہ شاہنواز 1.25 لاکھ روپے کا ہار لے کر اتر پردیش کے کیرانہ سے اپنی بیوی کے ساتھ شاملی کے عیسی پور کھرگن گاؤں جا رہا تھا۔ راستے میں بدمعاشوں نے اس کا راستہ روکا اور اسے لوٹنے کی کوشش کی۔ شاہنواز نے اس کی مخالفت کی تو بدمعاشوں نے چاقو سے اس کا گلا کاٹ دیا اور موٹر سائیکل اور ہار لوٹ کر فرار ہو گئے۔
ملزم کوڈ ورڈز کے ذریعے ہدف تک پہنچا:
پولیس تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ فرنیچر کے کاریگر شاہنواز کو اس کی بیوی مفرین اور اس کے عاشق تصور نے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ قتل کیا۔ گھر سے نکلتے ہی بیوی نے اپنے عاشق کو فون کر کے شوہر کی لوکیشن فراہم کی۔ دونوں نے لوکیشن دینے کے لیے کوڈ ورڈز پہلے ہی تیار کر رکھے تھے۔
شاملی کے ایس پی رام سیوک گوتم نے کہا کہ ملزم سے پوچھ گچھ کے دوران پتہ چلا کہ دونوں نے لوکیشن کے تبادلے کے لیے کوڈ ورڈز تیار کیے تھے۔ کوڈ الفاظ میں 'منزل آنے والی ہے'، 'پل پار کرو'، 'بس تھوڑا انتظار کرو' شامل تھے۔
ہر کوڈ ورڈ کا ایک خاص مطلب تھا:
منزل آنے والی کا مطلب یہ تھا کہ کھرگن روڈ آنے والا ہے، کیونکہ منصوبہ کھرگن روڈ پر قتل کا تھا۔ بس تھوڑا انتظار کریں، یعنی بائیک کھرگن روڈ تک پہنچنے والی ہے۔ پل پار کرو ، یعنی ہماری موٹر سائیکل کے پیچھے رہیں۔ کوڈ ورڈز کے ذریعے ملزمان شاہنواز کا پیچھا کر رہے تھے اور کھرگن روڈ پر پہنچتے ہی واردات کو انجام دیا۔
بیوی عاشق سے بات کرتے پکڑی گئی:
ایس پی نے بتایا کہ تین روز قبل شاہنواز نے اپنی بیوی کو عاشق سے فون پر بات کرتے ہوئے پکڑا۔ جس کے بعد اس نے اسے مارا۔ اس بارے میں مفرین نے اپنے عاشق کو آگاہ کیا۔ اس وقت عاشق نے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ مل کر شاہنواز کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ مفرین کو بتایا گیا کہ وہ اپنے شوہر کا مقام بتاتی رہے گی۔ انہیں صرف شاہنواز کو ختم کرنا ہے۔
بیوی رونے اور بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کرتی رہی:
پولیس کے مطابق مفرین بار بار رو رہی تھی اور اسپتال میں بےہوش ہونے کا ڈرامہ کرتی رہی جس سے پولیس کو شک ہوا۔ پولیس نے اس کا بیان لینے کی کوشش کی تو وہ ٹال رہی تھی۔ اس پر پولیس نے ملزم تصور اور شاہنواز کی بیوی کی کال ڈیٹیل حاصل کی۔ انکشاف ہوا ہے کہ دونوں گزشتہ 6 ماہ سے دن رات فون پر بات کرتے تھے۔
عاشق باغپت کا رہنے والا ہے:
ملزم تصور باغپت کے سرور پور کلاں گاؤں میں اینٹوں کے بھٹے پر مزدوری کرتا ہے۔ پکڑے گئے دونوں ملزمان شادی شدہ ہیں۔ ملزم نے شاہنواز کو بھی گولی ماری لیکن سامنے کھڑے ہونے کے باوجود بیوی نے رپورٹ میں صرف چھری سے قتل کا ذکر کیا۔
کال ڈیٹیلز کی حقیقت سامنے آگئی:
مفرین کی کال ڈیٹیل سے قتل کیس میں اہم انکشافات ہوئے ہیں۔ مفرین اپنے عاشق سے فون پر مسلسل رابطے میں تھی۔ اس نے جمعرات کو بھی کئی بار اپنے عاشق سے بات کی۔ کیرانہ اور گردونواح کے سی سی ٹی وی کی تلاشی لی گئی۔ جس میں موٹر سائیکل سوار ملزمان کو پکڑ لیا گیا۔ پولیس نے ملزم کو موٹر سائیکل کے نمبر سے پکڑ لیا۔
تین ملزم گرفتار:
شاملی کے ایس پی رام سیوک گوتم نے بتایا کہ ملزم بیوی، اس کے عاشق اور ایک اور ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ باقی کی تلاش جاری ہے۔ ملزمان کے پاس چاقو اور پستول کہاں سے آیا جس سے انہوں نے شاہنواز کو گولی مار کر قتل کیا اس بارے میں بھی تفتیش کی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ گڑھی دولت کے ایک نوجوان نے ملزمان کو اسلحہ فراہم کیا تھا۔
یہ بھی پڑھیں: