کولکتہ: ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) کے جنرل سکریٹری ابھیشیک بنرجی نے جمعرات کو الزام لگایا کہ 'بے شرم' الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) بنگال حکومت کو کام کرنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے وہ بی جے پی کے فائدے کے لیے انتظامی کاموں میں مداخلت کر رہا ہے۔
انہوں نے کہاکہ "ای سی آئی منتخب حکومت کو کام کرنے کے بجائے بی جے پی کو سیاسی فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے اختیار سے باہر کام کر رہی ہے۔"
تاہم انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ بنگال کے عوام الیکشن کے دوران اس کا مناسب جواب دیں گے۔ وہ انڈیا بلاک کی میٹنگ میں شرکت کے لیے دہلی جانے سے قبل کولکتہ ہوائی اڈے پر صحافیوں سے بات کر رہے تھے۔
اسمبلی انتخابات سے پہلے، جو کہ ابھی تقریباً 10 مہینے باقی ہیں، ٹی ایم سی نے ای سی آئی کے کردار پر سخت اعتراض کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ "الیکشن کمیشن کا اقتدار اسی وقت چلتا ہے جب ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ نافذ ہوتا ہے۔ تب ہی پولیس اور سول انتظامیہ کمیشن کے کنٹرول میں آتی ہے، تاکہ انتخابات آزادانہ، منصفانہ اور پرامن طریقے سے کرائے جائیں۔ ابھی تک انتخابات کا اعلان بھی نہیں ہوا! اس کے باوجود کمیشن اتنی مداخلت کیوں کر رہا ہے؟"
بنرجی نے دعویٰ کیا کہ "چونکہ مرکز میں بی جے پی کی حکومت ہے، الیکشن کمیشن کو اپنے سیاسی مفادات کی تکمیل کے لیے لایا گیا ہے۔ پہلے بی جے پی نے عدالتی نظام کا استعمال کیا، اس نے ایجنسی کو استعمال کیا، اور اب وہ کمیشن کو استعمال کر رہی ہے۔ کمیشن نے ان لوگوں کے حق رائے دہی کو چھیننے کے لیے بے شرمی کا کردار ادا کیا ہے جو حقیقی بنگالی ووٹر ہیں۔" انہوں نے دعویٰ کیا کہ ریاست میں بنگال کے 12 کروڑ عوام کے ذریعے منتخب کردہ حکومت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کو عملی طور پر کام کرنے کی اجازت دینے کے بجائے کمیشن انتظامی فیصلوں میں مداخلت کر رہا ہے۔
ان کا یہ تبصرہ ای سی آ:ی کے چیف سکریٹری کو ایک خط لکھنے کے پس منظر میں آیا ہے، جس میں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ کمیشن کے احکامات پر عمل نہ کرنے پر چار انتخابی افسران کے خلاف ایف آئی آر درج کریں، جس پر وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے بھی جوابی حملہ کیا تھا۔
انہوں نے کہا کہ بنگال میں رہنے والوں اور بنگالی بولنے والوں کے حق رائے دہی کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ایک عجیب وقت ہے، جہاں الیکشن کمیشن اپنی غیر جانبداری کھو بیٹھا ہے اور ایک سیاسی جماعت کا آلہ کار بن گیا ہے۔
عدالتی نظام پر سوال اٹھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم عدالتی نظام کا احترام کرتے ہیں لیکن 2021 سے اب تک کلکتہ ہائی کورٹ کے مختلف بنچوں نے 50 سے زیادہ معاملات میں سی بی آئی کی تحقیقات کا حکم دیا ہے جس سے مرکزی حکومت کے اثر و رسوخ کا پتہ چلتا ہے۔ بہت سے معاملات میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ریاستی پولیس 24 گھنٹوں کے اندر جو کچھ کر پائی تھی، مرکزی ایجنسی مہینوں کے باوجود مزید تفتیش نہیں کر سکی۔
یہ الزام لگاتے ہوئے کہ مرکز، مغربی بنگال پر 'معاشی ناکہ بندی' لگا رہا ہے، انہوں نے کہا کہ مرکز ریاست کو مالی دباؤ میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بنرجی نے مزید کہا کہ "مرکز کی جانب سے نہ صرف 100 دن کے کام، ہاؤسنگ اسکیموں یا سڑکوں کے منصوبوں کے لیے پیسے دینا بند کردیا گیا ہے بلکہ اب اس نے بنگال کو جل جیون مشن کے لیے فنڈز جاری کرنا بھی بند کر دیا ہے۔ یہ صرف محرومی نہیں ہے، یہ بنگال اور بنگالیوں کے خلاف انتقام کی سیاست ہے۔"
بی جے پی کو انتباہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو لوگ سیاسی طور پر بنگال کی توہین اور تذلیل کررہے ہیں ان کو پہلے ہی جواب مل چکا ہے اور اس بار بھی ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ 2021 ہو یا 2024، بی جے پی نے اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا ہے۔ اس لیے بنگال کے لوگ اس بار انہیں مناسب سبق سکھائیں گے۔