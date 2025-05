ETV Bharat / state

انتہائی شرمناک حرکت: لڑکی کی پیدائش پر شوہر نے بیوی پر پیشاب کردیا، مارپیٹ کرکے گھر سے بھی نکال دیا - HUSBAND URINATED ON WIFE

By ETV Bharat Urdu Team Published : May 6, 2025 at 12:51 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 1:10 PM IST 2 Min Read

کانپور: اتر پردیش کے کانپور میں ایک شرمناک واقعہ سامنے آیا ہے۔ خاتون نے بیٹی کو جنم دیا تو اس کے شوہر اور سسرال والوں نے اسے ہراساں کرنا شروع کردیا۔ اس نے اس کے والدین سے 5 لاکھ روپے کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کا مطالبہ پورا نہ ہونے پر مشتعل شوہر نے بیوی پر پیشاب کر کے اس کی تذلیل کی۔پھر اس نے مجھے مارا اور گھر سے باہر نکال دیا۔ خاتون کی شکایت پر پولیس نے شوہر سمیت 7 افراد کے خلاف مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کردی ہے۔ چکری تھانہ علاقے کے تحت رہنے والی ایک خاتون نے پولیس کو شکایت کی اور بتایا کہ اس کی شادی کانپور دیہات کے ایک گاؤں میں رہنے والے ایک نوجوان سے 19 فروری 2022 کو ہوئی تھی۔ شادی پر والد نے اپنی وسعت کے مطابق خرچ کیا۔لیکن شادی کے کچھ عرصہ بعد اس کے شوہر، سسر، ساس، بہنوئی، بھابھی اور دیگر گھر والوں نے اسے جسمانی اور ذہنی تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ خاتون نے بتایا کہ شادی کے بعد اس نے بیٹی کو جنم دیا۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد اس کے شوہر اور سسرال والوں نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے طعنے دینا شروع کردیئے۔ الزام ہے کہ جب سے اس نے بیٹی کو جنم دیا ہے تب سے اس کا شوہر اس پر بہت تشدد کر رہا ہے۔وہ اسے مارتا ہے جب وہ نشے میں ہوتا ہے۔ اس پر پیشاب کرکے اس کی تذلیل بھی کرتا ہے۔ 14 اگست 2024 کو ملزم نے اسے بیٹی سمیت گھر سے باہر پھینک دیا۔ تب سے وہ اپنے والدین کے گھر میں رہ رہی ہے۔

مزید پڑھیں: 'وہ نیم برہنہ حالت میں بھاگتی ہوئی گھر آئی، شرمگاہ پر شدید چوٹیں تھیں' خاتون کی اجتماعی عصمت دری چکری پولیس اسٹیشن کے انچارج سنتوش کمار شکلا نے بتایا کہ خاتون کی شکایت کی بنیاد پر پولیس نے کیس درج کرکے معاملے کی جانچ شروع کردی ہے۔ تحقیقات کے دوران جو بھی حقائق سامنے آئیں گے اس کی بنیاد پر مزید قانونی کارروائی کی جائے گی۔خاتون نے بتایا کہ اس کا شوہر شراب کا عادی ہے۔ اس وجہ سے اس نے اس کے تمام زیورات بیچ دیے اور ساری رقم شراب اور جوئے پر خرچ کر دی۔

