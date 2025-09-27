شاہی عیدگاہ تنازعہ: کرشن لالہ کے دوست کوشل کشور کو ہٹانے کی درخواست خارج
الہٰ آباد ہائی کورٹ نے متھرا میں شری کرشن جنم بھومی اور شاہی عیدگاہ تنازعہ سے کوشل کشور کو ہٹانے کی درخواست کو خارج کردیا۔
Published : September 27, 2025 at 7:17 AM IST
الہٰ آباد: الہٰ آباد ہائی کورٹ نے متھرا میں کرشن جنم بھومی اور شاہی عیدگاہ تنازعہ میں کرشن لالہ کے قریبی دوست کوشل کشور کو کیس نمبر سات (بھگوان شری کرشنا لالہ ویراجمان) سے ہٹانے کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ عدالت نے مقدمہ نمبر چار کو بطور نمائندہ سوٹ نامزد کرنے سے متعلق دائر اعتراض پر آئندہ سماعت 9 اکتوبر کی تاریخ مقرر کر دی ہے۔
عدالت نے کہا کہ کیس سے ہٹانا ممکن نہیں
جسٹس رام منوہر نارائن مشرا نے یہ حکم جاری کیا۔ عدالت میں سماعت کے دوران کوشل کشور کے وکیل نے کہا کہ وہ کرشن لالہ کے جائز دوست ہیں اور انہیں کیس سے ہٹانا ممکن نہیں ہے۔ (کرشن جنم بھومی مکتی نرمان ٹرسٹ متھرا) مدعی آشوتوش پانڈے کی طرف سے نمائندہ مقدمہ دائر کرنے کی درخواست پر بھی بحث ہوئی۔
نمائندہ سوٹ کہاں لاگو ہوتا ہے؟
کیس نمبر سات میں، وکیل انیل سنگھ اور اجے سنگھ نے دلیل دی کہ ایک نمائندہ سوٹ لاگو ہوتا ہے جہاں موضوع ایک ہو اور بہت سے لوگوں کے مفادات اس میں شامل ہوں۔ جب ایک سے زیادہ مقدمے کسی ایک مسئلے سے متعلق ہوں، تو کیس کا فیصلہ تمام شواہد کی متفقہ تفہیم کی بنیاد پر کیا جانا چاہیے۔
درخواست قابل سماعت نہیں ہے
مقدمہ نمبر تین اور 13 میں ایک فریق مہندر پرتاپ سنگھ نے دلیل دی کہ وہ مقدمہ دائر کرنے والے پہلے شخص ہیں، اس لیے ان کے کیس کی ترجیحی بنیاد پر سماعت کی جانی چاہیے۔ کیس نمبر 17 کی نمائندگی کرنے والے وکیل اجے سنگھ نے کہا کہ نمائندہ سوٹ پر فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے۔