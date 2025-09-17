دہرادون میں بادل پھٹنے سے مرادآباد کے چھ مزدور ہلاک، تین لاپتہ، گاؤں بھر میں غم، ضلع انتظامیہ مدد کو پہنچی
SDM بلاری ونے کمار نے بتایا، یہ سبھی دیو بھومی کام کرنے گئے تھے، لیکن اچانک ہونے والی تباہی میں ان کی موت ہوگئی۔
Published : September 17, 2025 at 7:41 AM IST
مرادآباد، اترپردیش: دہرادون میں بادل پھٹنے سے پیش آنے والے سانحہ میں یوپی کے مرادآباد ضلع کے 6 مزدوروں کی موت ہوگئی۔ تین کارکن تاحال لاپتہ ہیں جن کی تلاش جاری ہے۔ تمام مرنے والے اور لاپتہ افراد ضلع مراد آباد کے بلاری تھانہ علاقے میں واقع گاؤں موڈیا جین کے رہنے والے تھے۔ گھر والوں کو یہ اطلاع ملتے ہی کہرام مچ گیا۔ گھر والے بری طرح رو رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی انتظامی اہلکار بھی گاؤں پہنچ گئے ہیں اور ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی ہے۔
خبر کے مطابق بلاری تھانہ علاقہ کے موڈیا جین گاؤں کے لوگ کام کے لیے دہرادون گئے ہوئے تھے۔ یہ کارکن وہاں آنے والی قدرتی آفت کی زد میں آ گئے۔ گاؤں کے لوگ لاپتہ افراد کی سلامتی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ مرنے والوں میں گاؤں کے 6 افراد مدن، نریش، ہرچرن، سوموتی، رینا اور کرن شامل ہیں۔
دیو بھومی میں اچانک آنے والی آفت نے زندگی اجیرن کر دی
ان تمام لوگوں کی لاشیں ابھی مرادآباد نہیں پہنچی ہیں۔ پورے موڈیا جین گاؤں میں ماتم ہے۔ کسی کا باپ مر گیا، کسی کا بھائی کھو گیا۔ کچھ بوڑھی آنکھیں بہو کی منتظر ہیں۔ ایس ڈی ایم بلاری ونے کمار نے بتایا کہ اب تک 6 دیہاتیوں کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ باقی تینوں کی تلاش جاری ہے۔ یہ تمام لوگ مزدوری کرنے کے مقصد سے دیو بھومی گئے تھے لیکن اچانک آنے والی آفت نے ان کی زندگی اجیرن کر دی۔
مرنے والوں کے لواحقین کو دو دو لاکھ روپے کی مالی امداد
بی جے پی لیڈر سریش سینی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اس دل دہلا دینے والے واقعہ پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مرنے والوں کے لواحقین کو دو دو لاکھ روپے کی مالی امداد کا اعلان کیا ہے۔ میت کو گھر بھیجنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ حکومت متاثرہ خاندانوں کی ہر ممکن مدد کر رہی ہے۔