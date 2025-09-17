ETV Bharat / state

دہرادون میں بادل پھٹنے سے مرادآباد کے چھ مزدور ہلاک، تین لاپتہ، گاؤں بھر میں غم، ضلع انتظامیہ مدد کو پہنچی

SDM بلاری ونے کمار نے بتایا، یہ سبھی دیو بھومی کام کرنے گئے تھے، لیکن اچانک ہونے والی تباہی میں ان کی موت ہوگئی۔

Several workers from Moradabad die, 3 missing in cloudburst in Dehradun Urdu News
بادل پھٹنے سے مرادآباد کے 6 مزدوروں کی موت ہو گئی (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 17, 2025 at 7:41 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

مرادآباد، اترپردیش: دہرادون میں بادل پھٹنے سے پیش آنے والے سانحہ میں یوپی کے مرادآباد ضلع کے 6 مزدوروں کی موت ہوگئی۔ تین کارکن تاحال لاپتہ ہیں جن کی تلاش جاری ہے۔ تمام مرنے والے اور لاپتہ افراد ضلع مراد آباد کے بلاری تھانہ علاقے میں واقع گاؤں موڈیا جین کے رہنے والے تھے۔ گھر والوں کو یہ اطلاع ملتے ہی کہرام مچ گیا۔ گھر والے بری طرح رو رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی انتظامی اہلکار بھی گاؤں پہنچ گئے ہیں اور ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی ہے۔

خبر کے مطابق بلاری تھانہ علاقہ کے موڈیا جین گاؤں کے لوگ کام کے لیے دہرادون گئے ہوئے تھے۔ یہ کارکن وہاں آنے والی قدرتی آفت کی زد میں آ گئے۔ گاؤں کے لوگ لاپتہ افراد کی سلامتی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ مرنے والوں میں گاؤں کے 6 افراد مدن، نریش، ہرچرن، سوموتی، رینا اور کرن شامل ہیں۔

دیو بھومی میں اچانک آنے والی آفت نے زندگی اجیرن کر دی

ان تمام لوگوں کی لاشیں ابھی مرادآباد نہیں پہنچی ہیں۔ پورے موڈیا جین گاؤں میں ماتم ہے۔ کسی کا باپ مر گیا، کسی کا بھائی کھو گیا۔ کچھ بوڑھی آنکھیں بہو کی منتظر ہیں۔ ایس ڈی ایم بلاری ونے کمار نے بتایا کہ اب تک 6 دیہاتیوں کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ باقی تینوں کی تلاش جاری ہے۔ یہ تمام لوگ مزدوری کرنے کے مقصد سے دیو بھومی گئے تھے لیکن اچانک آنے والی آفت نے ان کی زندگی اجیرن کر دی۔

مرنے والوں کے لواحقین کو دو دو لاکھ روپے کی مالی امداد

بی جے پی لیڈر سریش سینی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اس دل دہلا دینے والے واقعہ پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مرنے والوں کے لواحقین کو دو دو لاکھ روپے کی مالی امداد کا اعلان کیا ہے۔ میت کو گھر بھیجنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ حکومت متاثرہ خاندانوں کی ہر ممکن مدد کر رہی ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

جموں و کشمیر: موسلا دھار بارش لینڈ سلائیڈنگ اور بادل پھٹنے کی ایڈوائزری جاری، آبی ذخائر سے دور رہنے کی وارننگ

جموں و کشمیر میں بادل پھٹنے اور لینڈ سلائیڈنگ سے بھاری تباہی، ریاسی اور رامبن میں کم از کم 11 افراد ہلاک

اتراکھنڈ کے رودرپریاگ میں بادل پھٹنے سے بڑی تباہی، کئی لوگ لاپتہ، متعدد مکانات اور گاڑیاں بہہ گئیں

کشتواڑ کے بالائی علاقے سنتھن ٹاپ میں بادل پھٹا، تقریباً 50 گاڑیوں کو ریسکیو کیا گیا

جموں کشمیر میں طوفانی بارشوں کا قہر، تین ہلاک، درجنوں ڈھانچے تباہ

اچانک سیلاب کی صورت میں کیا کرنا چاہیے، جان کیسے بچائیں؟

جموں - پٹھانکوٹ شاہراہ دوسرے روز بھی بند

For All Latest Updates

TAGGED:

DEHRADUN CLOUDBURST TRAGEDY UPDATESDEHRADUN CLOUDBURST MORADABAD DEATHMORADABAD 6 DIED 3 MISSING DEHRADUNDEHRADUN CLOUDBURST 6 DIEDCLOUDBURST IN DEHRADUN

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.