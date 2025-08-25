بلند شہر میں کنٹینر ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گیا، 8 افراد ہلاک، 50 سے زائد زخمی

بلند شہر: بلند شہر میں ایک بڑا سڑک حادثہ پیش آیا ہے۔ این ایچ 34 پر ارنیا علاقے میں گھاٹل گاؤں کے قریب ایک کنٹینر نے پیچھے سے ٹریکٹر ٹرالی کو ٹکر مار دی۔ ٹریکٹر ٹرالی عقیدت مندوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس حادثے میں 8 افراد کی موت ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی 50 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ ڈی ایم، ایس ایس پی سمیت ضلع کے کئی اعلیٰ افسران موقع پر پہنچ گئے ہیں۔ پولیس ٹیم زخمیوں کو اسپتال بھیج رہی ہے۔ ساتھ ہی مرنے والوں کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ سبھی ٹریکٹر سے راجستھان کے گوگامڈی جا رہے تھے۔
پولیس کے مطابق حادثہ تقریباً 1.30 بجے پیش آیا۔ علی گڑھ بارڈر این ایچ 34 پر تقریباً 60-61 لوگ کاس گنج ضلع سے ایک ٹریکٹر پر راجستھان جا رہے تھے، اس دوران تیز رفتاری سے آنے والے ایک کنٹینر نے ٹریکٹر ٹرالی کو ٹکر مار دی، جس کی وجہ سے ٹریکٹر الٹ گیا اور بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہو گئے۔ اس حادثے میں 8 افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ٹریکٹر سے نکالنا شروع کر دیا۔ پولیس زخمیوں کو اسپتال بھیج رہی ہے۔ 50 سے زائد افراد زخمی بتائے جاتے ہیں۔ ضلع کے ایس ایس پی دنیش کمار سنگھ اور ڈی ایم بھی موقع پر پہنچ گئے ہیں۔ پولیس ٹیم حادثے کا شکار ہونے والے ٹریکٹر کو موقع سے ہٹانے میں مصروف ہے۔
#WATCH | Uttar Pradesh | Visuals from the spot where 8 people died and 43 got injured after a container hit a tractor full of devotees of Gogaji, going to Gogamedi, Rajasthan, from Kasganj, near Ghatal village on National Highway 34 under Bulandshahr police station. pic.twitter.com/yjpqNnOhhJ— ANI (@ANI) August 25, 2025
اسی وقت ایس ایس پی دنیش کمار سنگھ نے بتایا کہ حادثہ رات تقریباً 1:30 بجے پیش آیا۔ عقیدت مند ٹریکٹر ٹرالی میں جا رہے تھے کہ پیچھے سے ایک کنٹینر نے اسے ٹکر مار دی۔ اس المناک حادثے میں 8 افراد ہلاک ہو گئے۔ ان کے مطابق حادثے کے وقت ٹرالی پر 60-65 افراد سوار تھے۔ تمام زخمیوں کا علاج جاری ہے۔ ضلع مجسٹریٹ بلند شہر اور تمام اعلیٰ حکام موقع پر موجود ہیں۔ کئی اہلکار زخمیوں کی حالت دریافت کرنے اسپتال پہنچ رہے ہیں۔
زخمیوں کا ان اسپتالوں میں علاج کیا جا رہا ہے:
پولیس نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے لیے کیلاش خرجہ، سی ایچ سی جاٹیا اور سی ایچ سی منی اسپتال بھیجا۔ ان میں سے شدید زخمیوں کو ہائیر سینٹر ریفر کر دیا گیا ہے۔ فی الحال 10 زخمیوں کا میڈیکل کالج علی گڑھ میں علاج کیا جا رہا ہے، 10 زخمی ضلع اسپتال بلند شہر میں اور دیگر 23 زخمیوں کا کیلاش اسپتال خرجہ میں علاج کیا جا رہا ہے۔ زخمیوں میں سے دو کی حالت تشویشناک ہے۔ دوسروں کی حالت نارمل ہو رہی ہے۔ پولیس نے ٹرک کو تحویل میں لے لیا ہے۔ ٹرک ہریانہ نمبر پر رجسٹرڈ ہے۔ ٹرک دھان کی بھوسی لے جا رہا تھا۔
