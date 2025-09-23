کولکتہ میں کرنٹ لگنے سے سات افراد ہلاک، ریکارڈ موسلادھار بارش سے نظام زندگی درہم برہم، انٹرنیٹ، ریل اور میٹرو خدمات متاثر
کولکتہ میں موسلادھار بارش نے حالات کو مزید خراب کردیا۔ پانی بھر جانے سے ٹریفک میں خلل پڑا، کرنٹ لگنے سے 7 افراد ہلاک ہوگئے۔
Published : September 23, 2025 at 11:01 AM IST
کولکتہ: بنگال کے دارالحکومت کولکتہ میں رات بھر ہونے والی موسلادھار بارش سے معمولات زندگی درہم برہم ہو گئے۔ کرنٹ لگنے سے کم از کم سات افراد ہلاک ہو گئے۔ شہر بھر میں 300 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی گئی۔ بارش اور پانی جمع ہونے کی وجہ سے ریل اور میٹرو خدمات درہم برہم ہوگئیں جب کہ کولکتہ میں ٹریفک مکمل طور پر ٹھپ ہوگئی۔ تقریباً ہر سڑک پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مسلسل بارش نے کولکتہ اور اس کے مضافات کے بڑے حصوں میں بجلی اور انٹرنیٹ خدمات کو متاثر کیا۔
شدید بارش نے کئی درگا پوجا پنڈالوں کو نقصان پہنچایا، جس سے پوجا منتظمین کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ کولکتہ میں کئی گھروں اور رہائشی احاطے میں پانی داخل ہو گیا کیونکہ سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ کولکتہ میونسپل کارپوریشن (کے ایم سی) شہر سے دریائے ہگلی میں پانی نکالنے کے لیے ہوشیاری سے کام کر رہی ہے اور تمام تالے والے دروازے صبح 4 بجے تک کھول دیے گئے تھے۔
#WATCH | Kolkata, West Bengal | Heavy rain causes waterlogging in several parts of Kolkata— ANI (@ANI) September 23, 2025
(Visuals from South Kolkata) pic.twitter.com/DzN0mrBdZL
خلیج بنگال میں کم دباؤ سے کئی اضلاع میں بھاری بارش
کام جاری رہنے کے باوجود کولکتہ کے کچھ حصوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمۂ موسمیات نے دن کے دوران اور آنے والے دنوں میں مزید بارش کی پیش گوئی کی ہے، کیونکہ شمال مشرقی خلیج بنگال میں کم دباؤ والے علاقے کی وجہ سے جنوبی بنگال اور کولکتہ کے کئی اضلاع میں بھاری بارش ہونے کی توقع ہے۔
کے ایم سی کے مطابق، شہر کے جنوبی اور مشرقی حصوں میں بارش زیادہ شدید تھی، گڑیا کامڈاہری میں چند گھنٹوں کے دوران 332 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، اس کے بعد جودھ پور پارک میں 285 ملی میٹر بارش ہوئی۔ کالی گھاٹ میں 280 ملی میٹر، توپسیا میں 275 ملی میٹر، بالی گنج میں 264 ملی میٹر، اور شمالی کولکتہ کے تھانتانیہ میں 195 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔
VIDEO | West Bengal: Rains battered Kolkata overnight, leading to widespread waterlogging in both northern and southern parts of the city. North Kolkata recorded 200 mm of rainfall, while South Kolkata received 180 mm.— Press Trust of India (@PTI_News) September 23, 2025
(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/Y8aFgnUZVn
کرنٹ لگنے سے ہونے والی اموات کو روکنے کے اقدامات
دریں اثنا، شہر کے پانچ علاقوں میں بجلی کا کرنٹ لگنے سے اموات کی اطلاع ملی ہے۔ نیتا جی نگر، کالیکا پور، مومن پور، اور جنوبی کولکتہ میں بالی گنج پلیس، اور شمالی کولکتہ میں بینیا پوکر، کلکتہ الیکٹرک سپلائی کارپوریشن (سی ای ایس سی)، جو شہر کو بجلی فراہم کرتی ہے، نے کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی بند کر دی ہے تاکہ کرنٹ لگنے سے ہونے والی اموات کو روکا جا سکے۔ کولکتہ ٹریفک پولیس ذرائع کے مطابق وہ سڑکیں جو پہلے کبھی سیلاب میں نہیں آئی تھیں وہ بھی پانی میں ڈوب گئیں۔
ان علاقوں سے پانی نکالنے کی کوشش کی گئی۔ تاہم طویل بارش کی وجہ سے پانی کم ہونے میں کافی وقت لگ رہا ہے۔ شہر کے کئی میڈیکل کالجوں اور اسپتالوں میں پانی داخل ہوگیا۔ ایس ایس کے ایم اسپتال کے سامنے والی سڑک بھی پانی میں ڈوبی ہوئی ہے۔
تاہم حکام کا دعویٰ ہے کہ اسپتالوں میں طبی خدمات متاثر نہیں ہوئی ہیں۔ دریں اثنا، مشرقی ریلوے کی سیالدہ مین لائن پر کچھ مقامات پر پٹریوں پر پانی جمع ہوگیا ہے۔ صبح سے، متعدد ٹرینیں مبینہ طور پر مقررہ وقت سے پیچھے چل رہی ہیں، جب کہ دیگر کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔
کس علاقہ میں کتنی بارش ہوئی؟
سیالدہ ساؤتھ سیکشن میں بھی ٹرین خدمات متاثر ہوئیں۔ شہر میں میٹرو خدمات بھی متاثر ہوئیں۔ کے ایم سی نے ان مقامات کی فہرست جاری کر دی جہاں صبح 5 بجے تک ریکارڈ بارش ہوئی۔ کامڈاہری (گدھیا) - 332 ملی میٹر، جودھ پور پارک - 285 ملی میٹر، کالی گھاٹ - 280.2 ملی میٹر، توپسیا - 275 ملی میٹر، بالی گنج - 264 ملی میٹر، چیتلہ - 262 ملی میٹر، مومن پور - 234 ملی میٹر، چنگریگھاٹہ - 217 ملی میٹر، ڈی 277 ملی میٹر 212 ملی میٹر، سی پی ٹی کینال - 209.4 ملی میٹر، الٹا ڈنگہ - 207 ملی میٹر، کڈگھاٹ - 203.4 ملی میٹر، پگلادنگا (ٹانگرا) - 201 ملی میٹر، کولیا (ٹانگرا) - 196 ملی میٹر اور تھانتھنیا - 195 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔