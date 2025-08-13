ETV Bharat / state

دوسہ میں پک اپ اور کنٹینر میں خوفناک تصادم، 11 افراد ہلاک، متعدد زخمی - RAJASTHAN ACCIDENT

راجستھان کے دوسہ میں پک اپ اور کنٹینر کے درمیان تصادم میں 10 عقیدت مند ہلاک ہوگئے۔

دوسہ میں پک اپ اور کنٹینر میں خوفناک تصادم
دوسہ میں پک اپ اور کنٹینر میں خوفناک تصادم (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 13, 2025 at 7:18 AM IST

2 Min Read

دوسہ: دوسہ ضلع میں بدھ کی صبح ایک خوفناک سڑک حادثے نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ دوسہ منوہپور روڈ پر باپی کے قریب کنٹینر اور مسافر پک اپ کے درمیان خوفناک تصادم میں 11 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ حادثے میں 20 سے زائد افراد زخمی ہوگئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 3 خواتین اور 7 بچے شامل ہیں۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب پک اپ میں سوار لوگ مندر میں درشن کرکے واپس آرہے تھے۔

ضلع انتظامیہ نے تصدیق کی:

دوسہ کے ضلع کلکٹر دیویندر کمار نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق باپی کے قریب ایک حادثے میں 11 افراد کی موت ہوئی ہے۔ 9 لوگوں کو علاج کے لیے ریفر کیا گیا ہے اور 3 ضلع اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ حادثہ مسافر پک اپ اور ٹریلر ٹرک کے درمیان پیش آیا۔

جائے حادثہ پر راحت اور بچاؤ کا کام:

حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ضلع انتظامیہ کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور زخمیوں کو قریبی اسپتالوں میں لے جایا گیا۔ شدید زخمیوں کو جے پور اور دیگر بڑے طبی مراکز میں ریفر کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے رابطہ کیا ہے اور انہیں مالی امداد اور ضروری مدد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق تصادم اتنا زوردار تھا کہ پک اپ کا اگلا حصہ مکمل طور پر تباہ ہوگیا۔ کئی مسافر گاڑی میں پھنس گئے جنہیں کافی کوشش کے بعد باہر نکالا گیا۔ حادثے کے بعد سڑک پر طویل جام لگ گیا جسے پولیس نے کافی کوشش کے بعد صاف کیا۔

یہ بھی پڑھیں:

دوسہ: دوسہ ضلع میں بدھ کی صبح ایک خوفناک سڑک حادثے نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ دوسہ منوہپور روڈ پر باپی کے قریب کنٹینر اور مسافر پک اپ کے درمیان خوفناک تصادم میں 11 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ حادثے میں 20 سے زائد افراد زخمی ہوگئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 3 خواتین اور 7 بچے شامل ہیں۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب پک اپ میں سوار لوگ مندر میں درشن کرکے واپس آرہے تھے۔

ضلع انتظامیہ نے تصدیق کی:

دوسہ کے ضلع کلکٹر دیویندر کمار نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق باپی کے قریب ایک حادثے میں 11 افراد کی موت ہوئی ہے۔ 9 لوگوں کو علاج کے لیے ریفر کیا گیا ہے اور 3 ضلع اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ حادثہ مسافر پک اپ اور ٹریلر ٹرک کے درمیان پیش آیا۔

جائے حادثہ پر راحت اور بچاؤ کا کام:

حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ضلع انتظامیہ کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور زخمیوں کو قریبی اسپتالوں میں لے جایا گیا۔ شدید زخمیوں کو جے پور اور دیگر بڑے طبی مراکز میں ریفر کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے رابطہ کیا ہے اور انہیں مالی امداد اور ضروری مدد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق تصادم اتنا زوردار تھا کہ پک اپ کا اگلا حصہ مکمل طور پر تباہ ہوگیا۔ کئی مسافر گاڑی میں پھنس گئے جنہیں کافی کوشش کے بعد باہر نکالا گیا۔ حادثے کے بعد سڑک پر طویل جام لگ گیا جسے پولیس نے کافی کوشش کے بعد صاف کیا۔

یہ بھی پڑھیں:

For All Latest Updates

TAGGED:

ACCIDENT IN DAUSADEATHS IN DAUSA ACCIDENTراجستھان میں سڑک حادثہدوسہ میں سڑک حادثہRAJASTHAN ACCIDENT

Quick Links / Policies

فیچر

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

کیا پھر سے سلیپر اور تھری اے سی میں بزرگ شہریوں کو ملے گی رعایت؟ بہت جلد ریلوے کا تحفہ متوقع

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.