دوسہ: دوسہ ضلع میں بدھ کی صبح ایک خوفناک سڑک حادثے نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ دوسہ منوہپور روڈ پر باپی کے قریب کنٹینر اور مسافر پک اپ کے درمیان خوفناک تصادم میں 11 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ حادثے میں 20 سے زائد افراد زخمی ہوگئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 3 خواتین اور 7 بچے شامل ہیں۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب پک اپ میں سوار لوگ مندر میں درشن کرکے واپس آرہے تھے۔
ضلع انتظامیہ نے تصدیق کی:
دوسہ کے ضلع کلکٹر دیویندر کمار نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق باپی کے قریب ایک حادثے میں 11 افراد کی موت ہوئی ہے۔ 9 لوگوں کو علاج کے لیے ریفر کیا گیا ہے اور 3 ضلع اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ حادثہ مسافر پک اپ اور ٹریلر ٹرک کے درمیان پیش آیا۔
#WATCH | Dausa, Rajasthan | Visuals from Shri Ramkaran Joshi Hospital in Dausa, where people injured in the accident between a passenger pick-up and a trailer truck near Bapi have been brought for treatment. pic.twitter.com/0ytIMiV7T8— ANI (@ANI) August 13, 2025
جائے حادثہ پر راحت اور بچاؤ کا کام:
حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ضلع انتظامیہ کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور زخمیوں کو قریبی اسپتالوں میں لے جایا گیا۔ شدید زخمیوں کو جے پور اور دیگر بڑے طبی مراکز میں ریفر کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے رابطہ کیا ہے اور انہیں مالی امداد اور ضروری مدد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق تصادم اتنا زوردار تھا کہ پک اپ کا اگلا حصہ مکمل طور پر تباہ ہوگیا۔ کئی مسافر گاڑی میں پھنس گئے جنہیں کافی کوشش کے بعد باہر نکالا گیا۔ حادثے کے بعد سڑک پر طویل جام لگ گیا جسے پولیس نے کافی کوشش کے بعد صاف کیا۔
Dausa, Rajasthan | The total death count of the accident between a passenger pick-up and a trailer truck near Bapi now lies at 11 after one person admitted to the hospital succumbed to their injuries: Dausa Dy SP Ravi Prakash Sharma. https://t.co/G7NiRQi4bK— ANI (@ANI) August 13, 2025
