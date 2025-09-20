گجرات میں سوشل میڈیا پوسٹ پر مچا کہرام! جونی گڑھی علاقے میں پتھراؤ، حراست میں پچاس افراد
وڈودرا میں پتھراؤ کے واقعے کے بعد پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے صورتحال کو قابو میں کیا۔ پچاس افراد کو حراست میں لیا گیا۔
Published : September 20, 2025 at 4:35 PM IST
وڈودرا، گجرات: گجرات پولیس نے جمعہ کی رات دیر گئے وڈودرا کے جونی گڑھی علاقے میں پتھراؤ کے واقعہ کے بعد کم از کم 50 لوگوں کو حراست میں لیا، پولیس نے بتایا۔ دراصل وڈودرا پولیس کے مطابق، بدامنی شروع اس وقت ہوئی جب ایک سوشل میڈیا پوسٹ نے کشیدگی کو جنم دیا اور لوگوں کو شکایت درج کرانے کے لیے سٹی پولیس اسٹیشن سے رجوع کرنے پر مجبور کیا۔
بتایا گیا ہے کہ جب بھیڑ منتشر ہو رہی تھی، کچھ ارکان نے مبینہ طور پر نوراتری پنڈال پر حملہ کیا، قریبی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا اور علاقے میں پتھراؤ کیا۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے صورتحال کو قابو میں کیا۔
#WATCH | Vadodara, Gujarat | Several vehicles were damaged after a stone pelting incident took place last night in the Junagarhi area over an alleged objectionable social media post. Police have been deployed at the spot— ANI (@ANI) September 20, 2025
سوشل میڈیا پر ایک قابل اعتراض پوسٹ
ڈی سی پی اینڈریو میکوان نے خبر رساں ایجنسی اے این آئی کو سوشل میڈیا پوسٹ کے بعد پتھراؤ کے واقعہ کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کیں۔ انہوں نے کہا کہ صورتحال مجموعی طور پر پرامن اور قابو میں ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ سوشل میڈیا پر ایک قابل اعتراض پوسٹ منظر عام پر آئی، جس کے بعد کل رات سٹی پولیس اسٹیشن کے قریب احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ جونی گڑھی علاقے میں بھی پتھراؤ ہوا۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے صورتحال کو قابو میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ پولیس نے واقعے کے سلسلے میں 50 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔
زخمیوں میں عام شہری اور پولیس اہلکار شامل
پولیس صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے اور ایف آئی آر درج کی جا رہی ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی افواہ پر دھیان نہ دیں۔ ڈی سی پی نے کہا کہ اس معاملے میں سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ وڈودرا شہر میں پولیس گشت کی جائے گی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر کوئی آنے والے تہواروں کو پرامن طریقے سے منا سکے۔ اس معاملے میں دو الگ الگ ایف آئی آر درج کی گئی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ زخمیوں میں عام شہری اور پولیس اہلکار شامل ہیں۔
#WATCH | Vadodara, Gujarat | Regarding the stone pelting incident over a social media post, DCP Andrew Macwan says, " the situation is overall peaceful and under control... an objectionable post appeared on social media, prompting people to protest near the city police station… pic.twitter.com/rADYoLEYb5— ANI (@ANI) September 20, 2025
گنپتی کے جلوس کے دوران پتھراؤ
واضح رہے کہ پچھلے ہفتے کرناٹک کے مدور قصبے میں بھی پتھراؤ کے واقعات رپورٹ ہوئے تھے۔ مددور میں 8 ستمبر کو گنپتی کے جلوس کے دوران پتھراؤ کے بعد احتجاج شروع ہوا۔ اس کے بعد پولیس نے 21 لوگوں کو گرفتار کیا تھا اور بھیڑ کو منتشر کرنے کے لیے ہلکا لاٹھی چارج کیا تھا۔
جلوس مسجد کے پاس سے گزرا تو معمولی جھگڑا ہوا
اس سے قبل ایک ہندو نواز تنظیم نے اس واقعے کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ مبینہ طور پر یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب گنپتی کا جلوس ایک مسجد کے قریب سے گزر رہا تھا۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدارامیا نے کہا تھا کہ جلوس سے کہا گیا تھا کہ وہ علاقے میں دیر نہ کریں جلوس جلد نکالیں۔ جلوس مسجد کے پاس سے گزرا تو معمولی جھگڑا ہوگیا۔
بی جے پی پر تشدد بھڑکانے کا الزام
وزیراعلیٰ نے کہا کہ پولیس نے جلوس کے شرکاء کو خبردار کیا تھا کہ وہ وہاں دیر نہ کریں۔ اس وقت کچھ پتھراؤ ہوا... جلوس مسجد کے سامنے سے گزرا تو تصادم ہوگیا۔ ہلکا لاٹھی چارج کیا گیا۔ جب لوگ گڑبڑ پیدا کرنے کے لیے گروہوں میں جمع ہوئے تو وزیر اعلیٰ نے پتھراؤ کے واقعے میں ملوث ہر شخص کے خلاف قانونی کارروائی کا یقین دلایا اور بی جے پی پر تشدد بھڑکانے کا الزام بھی لگایا۔