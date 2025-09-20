گجرات میں سوشل میڈیا پوسٹ پر مچا کہرام! جونی گڑھی علاقے میں پتھراؤ، حراست میں پچاس افراد

ETV Bharat / state

وڈودرا میں پتھراؤ کے واقعے کے بعد پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے صورتحال کو قابو میں کیا۔ پچاس افراد کو حراست میں لیا گیا۔

وڈودرا میں پتھراؤ کے واقعے کے بعد 50 کو حراست میں لے لیا گیا (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 20, 2025 at 4:35 PM IST

وڈودرا، گجرات: گجرات پولیس نے جمعہ کی رات دیر گئے وڈودرا کے جونی گڑھی علاقے میں پتھراؤ کے واقعہ کے بعد کم از کم 50 لوگوں کو حراست میں لیا، پولیس نے بتایا۔ دراصل وڈودرا پولیس کے مطابق، بدامنی شروع اس وقت ہوئی جب ایک سوشل میڈیا پوسٹ نے کشیدگی کو جنم دیا اور لوگوں کو شکایت درج کرانے کے لیے سٹی پولیس اسٹیشن سے رجوع کرنے پر مجبور کیا۔

بتایا گیا ہے کہ جب بھیڑ منتشر ہو رہی تھی، کچھ ارکان نے مبینہ طور پر نوراتری پنڈال پر حملہ کیا، قریبی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا اور علاقے میں پتھراؤ کیا۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے صورتحال کو قابو میں کیا۔

سوشل میڈیا پر ایک قابل اعتراض پوسٹ

ڈی سی پی اینڈریو میکوان نے خبر رساں ایجنسی اے این آئی کو سوشل میڈیا پوسٹ کے بعد پتھراؤ کے واقعہ کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کیں۔ انہوں نے کہا کہ صورتحال مجموعی طور پر پرامن اور قابو میں ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ سوشل میڈیا پر ایک قابل اعتراض پوسٹ منظر عام پر آئی، جس کے بعد کل رات سٹی پولیس اسٹیشن کے قریب احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ جونی گڑھی علاقے میں بھی پتھراؤ ہوا۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے صورتحال کو قابو میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ پولیس نے واقعے کے سلسلے میں 50 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔

زخمیوں میں عام شہری اور پولیس اہلکار شامل

پولیس صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے اور ایف آئی آر درج کی جا رہی ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی افواہ پر دھیان نہ دیں۔ ڈی سی پی نے کہا کہ اس معاملے میں سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ وڈودرا شہر میں پولیس گشت کی جائے گی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر کوئی آنے والے تہواروں کو پرامن طریقے سے منا سکے۔ اس معاملے میں دو الگ الگ ایف آئی آر درج کی گئی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ زخمیوں میں عام شہری اور پولیس اہلکار شامل ہیں۔

گنپتی کے جلوس کے دوران پتھراؤ

واضح رہے کہ پچھلے ہفتے کرناٹک کے مدور قصبے میں بھی پتھراؤ کے واقعات رپورٹ ہوئے تھے۔ مددور میں 8 ستمبر کو گنپتی کے جلوس کے دوران پتھراؤ کے بعد احتجاج شروع ہوا۔ اس کے بعد پولیس نے 21 لوگوں کو گرفتار کیا تھا اور بھیڑ کو منتشر کرنے کے لیے ہلکا لاٹھی چارج کیا تھا۔

جلوس مسجد کے پاس سے گزرا تو معمولی جھگڑا ہوا

اس سے قبل ایک ہندو نواز تنظیم نے اس واقعے کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ مبینہ طور پر یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب گنپتی کا جلوس ایک مسجد کے قریب سے گزر رہا تھا۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدارامیا نے کہا تھا کہ جلوس سے کہا گیا تھا کہ وہ علاقے میں دیر نہ کریں جلوس جلد نکالیں۔ جلوس مسجد کے پاس سے گزرا تو معمولی جھگڑا ہوگیا۔

بی جے پی پر تشدد بھڑکانے کا الزام

وزیراعلیٰ نے کہا کہ پولیس نے جلوس کے شرکاء کو خبردار کیا تھا کہ وہ وہاں دیر نہ کریں۔ اس وقت کچھ پتھراؤ ہوا... جلوس مسجد کے سامنے سے گزرا تو تصادم ہوگیا۔ ہلکا لاٹھی چارج کیا گیا۔ جب لوگ گڑبڑ پیدا کرنے کے لیے گروہوں میں جمع ہوئے تو وزیر اعلیٰ نے پتھراؤ کے واقعے میں ملوث ہر شخص کے خلاف قانونی کارروائی کا یقین دلایا اور بی جے پی پر تشدد بھڑکانے کا الزام بھی لگایا۔

