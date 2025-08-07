ہمیرپور: اترپردیش 45 سالہ دیہاتی نے 7 سالہ بچی کو چاکلیٹ کھلانے کے بہانے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ واقعہ کے بعد ملزم فرار ہے۔ پولیس نے اس کی تلاش کے لیے کئی ٹیمیں تعینات کر دی ہیں۔ یہ واقعہ رتھ علاقے کے ایک گاؤں میں پیش آیا۔ ملزم اسی گاؤں کا رہنے والا ہے جہاں متاثرہ لڑکی رہتی ہے۔ پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔
لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے پولیس کو دی گئی شکایت کے مطابق برجنندن ساہو (45) ان کے گاؤں میں رہتا ہے۔ وہ شادی شدہ نہیں ہے۔ بدھ کی شام ان کی 7 سالہ بیٹی گھر کے باہر کھیل رہی تھی۔ اس دوران برجنندن اسے چاکلیٹ کھلانے کے بہانے اپنے گھر لے گیا۔ وہاں اس نے لڑکی کی عصمت دری کی۔ اس کے بعد وہ فرار ہوگیا۔
لڑکی کسی طرح اس کے چنگل سے بچ کر گھر پہنچ گئی۔ اس نے اپنی ماں کو ملزم کی گھناؤنی حرکت کے بارے میں بتایا۔ لڑکی کی حالت دیکھ کر گھر والے حیران رہ گئے۔ گھر والے فوراً لڑکی کو تھانے لے گئے۔ وہاں انہوں نے ملزم کے خلاف شکایت درج کرائی۔ معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے پولیس نے فوری طور پر پوکسو ایکٹ اور عصمت دری کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا۔
مزیدپڑھیں:دل دہلا دینے والا واقعہ، تمل ناڈو میں قرض میں ڈوبے باپ نے تین بیٹیوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی
ملزمان کی تلاش کے لیے متعدد ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں۔ گاؤں والوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ملزم کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ اس معاملے میں سی او رتھ راجیو پرتاپ سنگھ نے کہا کہ ملزم کی گرفتاری کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ جلد ہی پکڑا جائے گا۔