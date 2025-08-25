حیدرآباد: تلنگانہ حکومت کی انسداد منشیات شاخ 'ایلیٹ ایکشن گروپ فار ڈرگ لا انفورسمنٹ' (ایگل) نے پولیس کے ساتھ مل کر کونڈا پور کے ایک اپارٹمنٹ میں 'ریو پارٹی' پر چھاپہ مارا۔ اس دوران پولیس نے دو منشیات اسمگلروں اور اسے استعمال کرنے والے تین افراد سمیت سات افراد کو گرفتار کر لیا۔
اس سلسلے میں سائبرآباد پولس کمشنریٹ نے پیر کو ایک بیان میں کہا کہ اتوار کو کی گئی مشترکہ کارروائی کے دوران افسران نے 20 گرام کوکین، آٹھ ایکسٹیسی گولیاں (20 گرام) اور تین گرام ایم ڈی ایم اے ضبط کیا۔
گرفتار افراد میں آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والے دو سمگلر، بنگلورو کا ایک 20 سالہ انجینئرنگ کا طالب علم جو ٹرانسپورٹر کے طور پر کام کرتا ہے اور تین منشیات کے عادی افراد جن میں ایک گھریلو خاتون، شراب کے کاروبار سے وابستہ ایک شخص اور ایک سافٹ ویئر انجینئر شامل ہیں۔ ملزمین کے نام تیجا، وکرم، مانے نیلیما، چندن، پرشوتھم ریڈی، بھارگو اور راہل کے نام سےکی گئی ہے۔
کلیدی ملزم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے مبینہ طور پر بنگلورو کے ایک معروف ذریعہ سے کوکین منگوائی، منشیات کے استعمال کے لیے جگہ کا بندوبست کیا اور دیگر ملزمین کے ساتھ مل کر منشیات کا استعمال بھی کیا۔
ایک خفیہ اطلاع کی بنیاد پر پولیس نے کونڈا پور کے راجیشوری نیلائم سروس اپارٹمنٹ پر چھاپہ مارا جہاں یہ گروپ منشیات کا استعمال کرتے ہوئے پایا گیا۔ مادھا پور کے ڈی سی پی ڈاکٹر جی ونیت نے کہا کہ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔
