ETV Bharat / state

حیدرآباد پولیس کی بڑی کارروائی: 'ریو پارٹی' پر چھاپہ، سات افراد گرفتار، کوکین اور ایم ڈی ایم اے برآمد - RAVE PARTY IN HYDERABAD

حیدرآباد میں پولیس نے ریو پارٹی کا پردہ فاش کرتے ہوئے سات افراد کو گرفتار کرلیا۔ پولیس نے منشیات بھی برآمد کی ہے۔

حیدرآباد میں 'ریو پارٹی' پر چھاپہ
حیدرآباد میں 'ریو پارٹی' پر چھاپہ (@cyberabadpolice)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 25, 2025 at 11:36 PM IST

2 Min Read

حیدرآباد: تلنگانہ حکومت کی انسداد منشیات شاخ 'ایلیٹ ایکشن گروپ فار ڈرگ لا انفورسمنٹ' (ایگل) نے پولیس کے ساتھ مل کر کونڈا پور کے ایک اپارٹمنٹ میں 'ریو پارٹی' پر چھاپہ مارا۔ اس دوران پولیس نے دو منشیات اسمگلروں اور اسے استعمال کرنے والے تین افراد سمیت سات افراد کو گرفتار کر لیا۔

اس سلسلے میں سائبرآباد پولس کمشنریٹ نے پیر کو ایک بیان میں کہا کہ اتوار کو کی گئی مشترکہ کارروائی کے دوران افسران نے 20 گرام کوکین، آٹھ ایکسٹیسی گولیاں (20 گرام) اور تین گرام ایم ڈی ایم اے ضبط کیا۔

گرفتار افراد میں آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والے دو سمگلر، بنگلورو کا ایک 20 سالہ انجینئرنگ کا طالب علم جو ٹرانسپورٹر کے طور پر کام کرتا ہے اور تین منشیات کے عادی افراد جن میں ایک گھریلو خاتون، شراب کے کاروبار سے وابستہ ایک شخص اور ایک سافٹ ویئر انجینئر شامل ہیں۔ ملزمین کے نام تیجا، وکرم، مانے نیلیما، چندن، پرشوتھم ریڈی، بھارگو اور راہل کے نام سےکی گئی ہے۔

کلیدی ملزم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے مبینہ طور پر بنگلورو کے ایک معروف ذریعہ سے کوکین منگوائی، منشیات کے استعمال کے لیے جگہ کا بندوبست کیا اور دیگر ملزمین کے ساتھ مل کر منشیات کا استعمال بھی کیا۔

ایک خفیہ اطلاع کی بنیاد پر پولیس نے کونڈا پور کے راجیشوری نیلائم سروس اپارٹمنٹ پر چھاپہ مارا جہاں یہ گروپ منشیات کا استعمال کرتے ہوئے پایا گیا۔ مادھا پور کے ڈی سی پی ڈاکٹر جی ونیت نے کہا کہ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔

حیدرآباد: تلنگانہ حکومت کی انسداد منشیات شاخ 'ایلیٹ ایکشن گروپ فار ڈرگ لا انفورسمنٹ' (ایگل) نے پولیس کے ساتھ مل کر کونڈا پور کے ایک اپارٹمنٹ میں 'ریو پارٹی' پر چھاپہ مارا۔ اس دوران پولیس نے دو منشیات اسمگلروں اور اسے استعمال کرنے والے تین افراد سمیت سات افراد کو گرفتار کر لیا۔

اس سلسلے میں سائبرآباد پولس کمشنریٹ نے پیر کو ایک بیان میں کہا کہ اتوار کو کی گئی مشترکہ کارروائی کے دوران افسران نے 20 گرام کوکین، آٹھ ایکسٹیسی گولیاں (20 گرام) اور تین گرام ایم ڈی ایم اے ضبط کیا۔

گرفتار افراد میں آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والے دو سمگلر، بنگلورو کا ایک 20 سالہ انجینئرنگ کا طالب علم جو ٹرانسپورٹر کے طور پر کام کرتا ہے اور تین منشیات کے عادی افراد جن میں ایک گھریلو خاتون، شراب کے کاروبار سے وابستہ ایک شخص اور ایک سافٹ ویئر انجینئر شامل ہیں۔ ملزمین کے نام تیجا، وکرم، مانے نیلیما، چندن، پرشوتھم ریڈی، بھارگو اور راہل کے نام سےکی گئی ہے۔

کلیدی ملزم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے مبینہ طور پر بنگلورو کے ایک معروف ذریعہ سے کوکین منگوائی، منشیات کے استعمال کے لیے جگہ کا بندوبست کیا اور دیگر ملزمین کے ساتھ مل کر منشیات کا استعمال بھی کیا۔

ایک خفیہ اطلاع کی بنیاد پر پولیس نے کونڈا پور کے راجیشوری نیلائم سروس اپارٹمنٹ پر چھاپہ مارا جہاں یہ گروپ منشیات کا استعمال کرتے ہوئے پایا گیا۔ مادھا پور کے ڈی سی پی ڈاکٹر جی ونیت نے کہا کہ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔

مزید پڑھیں:

ایک گھنٹے کے اندر سائبر کرائم کی شکایات درج کریں، اپنے پیسے فوری واپس حاصل کریں، پولیس کا بڑا اقدام

حیدرآباد: زہریلی تاڑی پینے سے پانچ افراد کی موت، 31 لوگ زیر علاج

جموں کشمیر میں ہیپٹائٹس سے 38 فیصد آبادی متاثر: سروے

For All Latest Updates

TAGGED:

MANY ARRESTED IN HYDERABADCYBERABAD POLICEHYDERABAD TELANGANA NEWSDRUGS SEIZED OCAINE MDMARAVE PARTY IN HYDERABAD

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.