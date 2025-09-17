سابق ایم ایل اے عرفان سولنکی سمیت سات ملزمین پر گینگسٹر ایکٹ کے تحت فرد جرم عائد
کانپور کے سابق ایس پی رکن اسمبلی عرفان سولنکی، ان کے بھائی رضوان سمیت سبھی سات ملزمین کو آج کانپور عدالت میں پیش کیا گیا۔
Published : September 17, 2025 at 7:26 PM IST
کانپور: شہر کے سیسماؤ حلقے کے سابق ایس پی رکن اسمبلی عرفان سولنکی، ان کے بھائی رضوان سولنکی اور اسرائیل آٹے والا سمیت سات ملزمان پر گینگسٹر ایکٹ کے تحت فرد جرم عائد ہو گیا ہے۔ بدھ کے روز سابق ایس پی ایم ایل اے عرفان سولنکی سمیت سات ملزمین کی کورٹ میں پیشی ہوئی۔
عدالت پولیس چھاؤنی میں تبدیل
پیشی سے قبل پورا کورٹ ہاؤس چھاؤنی میں تبدیل ہوگیا۔ اس کے بعد پولیس سابق ایم ایل اے عرفان سولنکی، ان کے بھائی رضوان سولنکی اور دیگر ملزمان کو پیشی کے لیے عدالت میں لے گئی۔ سماعت کے دوران انہوں نے صحافیوں سے بات چیت کی۔
سماج وادی پارٹی کے سابق ایم ایل اے عرفان سولنکی نے کہا کہ ان کی رہائی سپریم کورٹ سے ہوگی اور وہ سنہ 2027 کا الیکشن لڑیں گے۔ پولیس کے ساتھ دھکا مکی کے بیچ سابق ایس پی ایم ایل اے عرفان نے مزید کہا کہ "دیر ہے، مگر اندھیر نہیں ہے۔"
'تین سے چھ ماہ کے اندر سزا دلائیں گے'
ڈی جی سی کریمنل نے کہا کہ ہم آپ کو تین سے چھ ماہ میں سزا سنا دیں گے۔ سابق ایس پی ایم ایل اے عرفان سولنکی کے وکیل شیوکانت ڈکشٹ نے کہا کہ سابق ایس پی ایم ایل اے کے خلاف گینگسٹر ایکٹ کے تحت الزامات طے کیے گئے ہیں۔ اگلی تاریخ میں جو ثبوت و شواہد پیش کیے جائیں گے اس کی بنیاد پر جواب داخل کیا جائے گا۔
اس معاملے میں حکومت کی نمائندگی کرنے والے ڈی جی سی کرمنل دلیپ اوستھی نے کہا، "سابق ایس پی ایم ایل اے عرفان سولنکی، ان کے بھائی رضوان سولنکی، اسرائیل آٹے والا، شوکت علی، بھولو اور دیگر ملزمان کے خلاف فرد جرم عائد کیے گئے ہیں، عدالت نے مانا ہے کہ یہ ملزمان مل کر گینگ چلاتے تھے، اس لیے ثبوتوں کی بنیاد پر ہم ان کو چھ ماہ کے اندر سزا دلائیں گے۔"
مہاراج گنج جیل سے لا کر عدالت میں پیش کیا گیا
عدالت نے آتش زنی کیس میں عرفان، رضوان، شوکت، شریف اور اسرائیل آٹے والا کو سات سال قید کی سزا سنائی تھی۔ اس معاملے میں عرفان سولنکی کو ہائی کورٹ نے ضمانت دے دی ہے۔ تاحال انہیں گینگسٹر کیس میں ضمانت نہیں ملی ہے۔ ایڈوکیٹ شیوکانت ڈکشٹ نے کہا کہ عرفان سولنکی کو مہاراج گنج جیل سے لایا گیا اور کانپور کی گینگسٹر کورٹ میں پیش کیا گیا۔
26 دسمبر 2022 کو ہوئی تھی ایف آئی آر
26 دسمبر 2022 کو اس وقت کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر اشوک کمار دوبے نے جاجماؤ پولس اسٹیشن میں عرفان سولنکی، رضوان سولنکی، اسرائیل آٹے والا، شوکت علی، محمد شریف، مرسلین خان عرف بھولو، اور اجنتر پردیش اجناس کے خلاف سماج مخالف سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ، 1986 (گینگسٹر ایکٹ) کے تحت ایف آئی آر درج کی تھی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ یہ گینگ مادی اور مالی فائدہ حاصل کرنے کے لیے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے۔
