الور، راجستھان: ملک ابھی نیلے ڈرم میں ملنے والی لاشوں کے سنسنی خیز معاملے کو نہیں بھولا ہے کہ راجستھان کے کھیرتھل-تیجارا ضلع کے کشن گڑھ باس قصبے میں بھی ایسا ہی ایک معاملہ سامنے آیا ہے۔ کشن گڑھ باس میں اتوار کو اس وقت ہلچل مچ گئی جب ایک نوجوان کی لاش ایک گھر میں نیلے ڈرم میں ملی۔ ڈرم سے آنے والی بدبو کے باعث مالک مکان نے پولیس کو اطلاع دی۔
اطلاع ملنے کے بعد پولیس نے موقع پر پہنچ کر ڈرم کو کھولا تو لاش ملی جس میں نمک ملا کر پگھلایا گیا تھا۔ پولیس نے ایف ایس ایل ٹیم کو بلا کر جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کیے۔ فی الحال پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال کے مردہ خانے میں رکھوا دیا ہے۔
نیلے ڈرم سے بدبو آنے کی اطلاع
ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس راجندر سنگھ نے بتایا کہ کشن گڑھ باس کی آدرش کالونی میں ایک مکان کی اوپری منزل سے بدبو آنے کی اطلاع ملی تھی۔ بالائی منزل کی تفتیش کے دوران نیلے ڈرم سے بدبو آرہی تھی۔ پولیس نے ڈرم کو چیک کیا تو اس میں نوجوان کی لاش ملی۔ نوجوان مکان میں کرائے پر رہتا تھا جس کی شناخت ہنس راج عرف سورج ساکن یوپی کے طور پر ہوئی ہے۔
بیوی تین بچے سمیت لاپتہ
بتایا گیا ہے کہ نوجوان تقریباً ڈیڑھ ماہ قبل رہنے آیا تھا۔ یہ نوجوان اینٹوں کے بھٹے پر کام کرتا تھا۔ اس معاملے میں تحقیقات کی جائیں گی۔ مکان کی مالکہ متھلیش نے بتایا کہ اتوار کی شام 4 بجے جب وہ چھت پر گئی تو اس سے بدبو آ رہی تھی۔ وہ ڈرم کے قریب گئی تو ایک تیز بو آنے لگی۔ وہ نیچے آئی اور پوتے کو پولس کو بلانے اور اطلاع دینے کا کہا۔ کرایہ دار ہنس راج کی بیوی اور تین بچے ایک دن پہلے سے لاپتہ ہیں۔
مالک مکان کا بیٹا جتیندر بھی لاپتہ
مکان مالک کے اہل خانہ کے مطابق ہنس راج جنم اشٹمی کے دن کمرے میں تھا۔ وہ اپنی بیوی اور تین بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ ہفتہ کو مالک مکان کے بچے شام 4 بجے بازار گئے تو نوجوان کمرے میں موجود تھا۔ دوسری طرف ہنس راج کی بیوی اور تین بچے اور مالک مکان کا بیٹا جتیندر ہفتہ سے لاپتہ ہیں۔
کشن گڑھ باس تھانے کے افسر جتیندر سنگھ شیخاوت نے بتایا کہ لاش کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد ہی نوجوان کی موت کی وجہ کے بارے میں ٹھوس معلومات مل سکیں گی۔ فی الحال ایف ایس ایل کی ٹیم نے جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کیے۔