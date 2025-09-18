سماج وادی پارٹی کے سینئر رہنما اعظم خان جیل سے جلد آسکتے ہیں باہر، الہ آباد ہائی کورٹ نے دی ضمانت

سماج وادی پارٹی کے سینئر رہنما اعظم خان جیل سے جلد آسکتے ہیں باہر، الہ آباد ہائی کورٹ نے دی ضمانت
Published : September 18, 2025 at 3:34 PM IST
پریاگ راج: الہ آباد ہائی کورٹ نے سماج وادی پارٹی کے رہنما اعظم خان کو ضمانت دے دی ہے، جو رام پور کے مشہور کوالٹی بار پر غیر قانونی طور پر قبضہ کرنے کے الزام میں جیل میں ہیں۔ یہ ان کے خلاف تقریباً تمام مقدمات کے خاتمے کی علامت ہے۔ اس سے اعظم خان کی جیل سے جلد رہائی کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ جسٹس سمیر جین نے یہ حکم اعظم کی درخواست ضمانت پر جاری کیا۔
اعظم خان نے الہ آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جب ان کی درخواست ضمانت رام پور کے ایم پی-ایم ایل اے کورٹ نے مسترد کردی۔ ان کی جانب سے ایڈووکیٹ عمران اللہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار کو سیاسی دشمنی کی وجہ سے اس کیس میں پھنسایا گیا ہے۔ مقدمہ 2019 میں درج کیا گیا تھا، اور اعظم کو 2024 میں ملزم بنایا گیا تھا۔
ضمانت کی درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل منیش گوئل نے کہا کہ اعظم خان کی مجرمانہ تاریخ طویل ہے۔ واقعہ کے وقت وہ اس وقت کی حکومت میں شہری ترقی کے وزیر تھے۔ اپنے عہدے اور اثر و رسوخ کا غلط استعمال کرتے ہوئے جرم کا ارتکاب کیا۔
یہ معاملہ رام پور کے سول لائنز تھانہ علاقے میں ہائی وے پر واقع سعید نگر ہردوئی پٹی میں کوالٹی بار پر مبینہ غیر قانونی قبضے سے متعلق ہے۔ ریونیو انسپکٹر آننگراج سنگھ نے 2019 میں ایف آئی آر درج کرائی تھی۔
پولیس نے ابتدائی طور پر چیئرمین سید ظفر علی جعفری، اعظم خان کی اہلیہ ڈاکٹر تزین فاطمہ، اور بیٹے، سابق ایم ایل اے عبداللہ اعظم خان کا نام لیا۔ بعد ازاں تحقیقات کے دوران ایس پی لیڈر اعظم خان کو بھی ملزم کے طور پر نامزد کیا گیا۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جمعرات کو فیصلہ سناتے ہوئے اعظم خان کو ضمانت مل گئی۔ ایڈووکیٹ عمران اللہ نے بتایا کہ اعظم خان کے خلاف درج تمام مقدمات میں ضمانت ہو چکی ہے۔ توقع ہے کہ وہ جلد ہی جیل سے رہا ہو جائیں گے۔
غور طلب ہے کہ صرف دو دن پہلے ہی اعظم خان کو مراد آباد میں ایم پی-ایم ایل اے کورٹ سے بڑی راحت ملی تھی۔ عدالت نے اعظم خان کو 2020 میں دائر توہین عدالت کے مقدمے میں بری کر دیا۔ یہ مقدمہ 2008 میں چھجلت پولیس سٹیشن میں روڈ بلاک کرنے کے ایک پرانے واقعے سے متعلق ہے، جس میں عدالتی تاریخوں پر حاضر نہ ہونے پر کارروائی شروع کی گئی تھی۔ رام پور گنج تھانے کے ایس ایچ او رامویر سنگھ نے 2020 میں دفعہ 174 اے کے تحت توہین عدالت کا مقدمہ درج کیا، جس میں پولیس نے چارج شیٹ داخل کی۔ اعظم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ اعظم کو اصل کیس میں دو سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، جس کے نتیجے میں وہ مقننہ سے بھی نااہل ہو گئے تھے۔ اعظم خان کی اصل سزا کو چیلنج کرنے والی درخواست ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے۔