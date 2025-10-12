ETV Bharat / state

ایس پی لیڈر اعظم خان کی سکیورٹی بحال، سابق وزیر کو وائی کیٹیگری کی دی گئی سکیورٹی، حال ہی میں ہوئے جیل سے رہا

سابق وزیر اعلیٰ نے حال ہی میں سماج وادی پارٹی کے سینئر لیڈر اعظم خان سے ملاقات کے لیے رام پور کا دورہ کیا تھا۔

senior samajwadi party leader azam khan gets y category security Urdu News
ایس پی لیڈر اعظم خان (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 12, 2025 at 11:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

رام پور، اترپردیش: سماج وادی پارٹی کے سینئر لیڈر اعظم خان کی سکیورٹی بحال کر دی گئی ہے۔ انہیں Y-کیٹیگری سکیورٹی کے ساتھ بحال کر دیا گیا ہے۔ ان کی حفاظت کے لیے سات پولیس اہلکار ہر وقت تعینات رہیں گے۔

آر آئی ونود کمار نے بتایا کہ اعظم خان کو وائی کیٹیگری سکیورٹی کے ساتھ بحال کردیا گیا ہے۔ ان کی حفاظت کے لیے ہر وقت سات سکیورٹی اہلکار تعینات رہیں گے۔

وہ 2023 سے سیتا پور جیل میں قید تھے

ایس پی کے سینئر لیڈر اعظم خان اکتوبر 2023 سے سیتا پور جیل میں قید تھے۔ انہیں 23 ستمبر کو جیل سے رہا کیا گیا تھا۔ اعظم خان نے سماج وادی پارٹی کی حکومت میں کئی اہم قلمدان سنبھالے۔ 1989 میں، وہ اتر پردیش حکومت میں کابینہ کے وزیر بن گئے، انہوں نے محنت، روزگار، مسلم وقف اور حج جیسے محکموں کو سنبھالا۔

2012 میں شہری ترقی کے وزیر بنے

1993 میں، وہ ایک بار پھر ریاستی حکومت میں کابینہ کے وزیر بنے۔ اعظم خان نے اتر پردیش قانون ساز اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔ 2003 سے 2007 تک کابینہ کے وزیر کے طور پر، انہوں نے پارلیمانی امور، شہری ترقی، پانی کی فراہمی، شہری روزگار، اور غربت کے خاتمے کے محکموں کی نگرانی کی۔ 2012 میں، اکھلیش یادو کی حکومت کے دوران، اعظم خان شہری ترقی سمیت کئی اہم محکموں کے وزیر بنے۔

اکھلیش یادو سے ملاقات

سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے حال ہی میں سماج وادی پارٹی کے سینئر لیڈر اعظم خان سے ملاقات کرنے رام پور کا دورہ کیا۔ ان کا ہیلی کاپٹر جوہر یونیورسٹی میں اترا۔ اس کے بعد وہ گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ اعظم خان کی رہائش گاہ پہنچے۔ جیسے ہی اکھلیش یادو پہنچے، اعظم خان انہیں گھر کے اندر لے گئے۔ گھر کے باہر سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی۔

یہ بھی پڑھیں:

اعظم خان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے، ایس پی حکومت کے اقتدار میں آتے ہی تمام مقدمات منسوخ ہونگے، اکھلیش یادو

عرفان سولنکی کو ہائی کورٹ نے دی ضمانت، سزا پر پابندی سے کیا انکار، اسمبلی کی رکنیت نہیں کی جائے گی بحال

ایس پی ایم ایل اے عرفان سولنکی اور ان کے بھائی رضوان کو 7 سال کی سزا، آتش زنی کیس میں قصوروار پایا گیا

اعظم خان نے جیل کے دنوں کو کیا یاد۔۔کہا،لیموں کا اچار اور پتلی روٹی کھاتا تھا، اکھلیش سے متعلق کہی یہ بات

آج اعظم خان سے ملیں گے اکھلیش، اعظم خان نے کہا۔۔میں تو مرغی چور ہوں، جو ملنے آرہے ہیں ان کا بڑپن ہے

میں نسیم سولنکی عہد لیتی ہوں... سیسماؤ سے نو منتخب ایم ایل اے نے عہدہ اور رازداری کا حلف لیا

سابق ایم ایل اے عرفان سولنکی سمیت سات ملزمین پر گینگسٹر ایکٹ کے تحت فرد جرم عائد

سیسماؤ ضمنی انتخاب: عرفان سولنکی کی اہلیہ نسیم سولنکی نے جیت درج کی

یوپی اسمبلی میں عوام کی ہر آواز کو بلند کروں گی: نسیم سولنکی

For All Latest Updates

TAGGED:

SAMAJWADI PARTY AND AZAM KHANY CLASS SECURITY FOR AZAM KHANAZAM KHAN Y CLASS SECURITYAZAM KHAN GETS Y CATEGORY SECURITYSP LEADER AZAM KHAN

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.