ایس پی لیڈر اعظم خان کی سکیورٹی بحال، سابق وزیر کو وائی کیٹیگری کی دی گئی سکیورٹی، حال ہی میں ہوئے جیل سے رہا
سابق وزیر اعلیٰ نے حال ہی میں سماج وادی پارٹی کے سینئر لیڈر اعظم خان سے ملاقات کے لیے رام پور کا دورہ کیا تھا۔
Published : October 12, 2025 at 11:19 PM IST
رام پور، اترپردیش: سماج وادی پارٹی کے سینئر لیڈر اعظم خان کی سکیورٹی بحال کر دی گئی ہے۔ انہیں Y-کیٹیگری سکیورٹی کے ساتھ بحال کر دیا گیا ہے۔ ان کی حفاظت کے لیے سات پولیس اہلکار ہر وقت تعینات رہیں گے۔
آر آئی ونود کمار نے بتایا کہ اعظم خان کو وائی کیٹیگری سکیورٹی کے ساتھ بحال کردیا گیا ہے۔ ان کی حفاظت کے لیے ہر وقت سات سکیورٹی اہلکار تعینات رہیں گے۔
وہ 2023 سے سیتا پور جیل میں قید تھے
ایس پی کے سینئر لیڈر اعظم خان اکتوبر 2023 سے سیتا پور جیل میں قید تھے۔ انہیں 23 ستمبر کو جیل سے رہا کیا گیا تھا۔ اعظم خان نے سماج وادی پارٹی کی حکومت میں کئی اہم قلمدان سنبھالے۔ 1989 میں، وہ اتر پردیش حکومت میں کابینہ کے وزیر بن گئے، انہوں نے محنت، روزگار، مسلم وقف اور حج جیسے محکموں کو سنبھالا۔
2012 میں شہری ترقی کے وزیر بنے
1993 میں، وہ ایک بار پھر ریاستی حکومت میں کابینہ کے وزیر بنے۔ اعظم خان نے اتر پردیش قانون ساز اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔ 2003 سے 2007 تک کابینہ کے وزیر کے طور پر، انہوں نے پارلیمانی امور، شہری ترقی، پانی کی فراہمی، شہری روزگار، اور غربت کے خاتمے کے محکموں کی نگرانی کی۔ 2012 میں، اکھلیش یادو کی حکومت کے دوران، اعظم خان شہری ترقی سمیت کئی اہم محکموں کے وزیر بنے۔
اکھلیش یادو سے ملاقات
سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے حال ہی میں سماج وادی پارٹی کے سینئر لیڈر اعظم خان سے ملاقات کرنے رام پور کا دورہ کیا۔ ان کا ہیلی کاپٹر جوہر یونیورسٹی میں اترا۔ اس کے بعد وہ گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ اعظم خان کی رہائش گاہ پہنچے۔ جیسے ہی اکھلیش یادو پہنچے، اعظم خان انہیں گھر کے اندر لے گئے۔ گھر کے باہر سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی۔