نئی دہلی: دارالحکومت دہلی یوم آزادی کے موقع پر خصوصی سیکیورٹی سرکل کے تحت ہوگی۔ 15 اگست کو لال قلعے میں ہونے والی تقریب کے دوران دہلی پولیس نے کثیر الجہتی انتظامات کیے ہیں۔
ڈرون، پیراگلائڈر، ہینگ گلائڈر اور دیگر اڑنے والے سامان پر 16 اگست تک پابندی عائد کردی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ، اضافی پولیس فورس کو حساس مقامات پر تعینات کیا گیا ہے جس میں سرحدوں پر گاڑیوں کی چیکنگ اور تلاشی شامل ہیں۔ پولیس اہلکار بس اسٹینڈز ، ریلوے اسٹیشنوں، میٹرو، مالز اور مارکیٹوں میں سادہ وردی میں بھی چوکس ہیں۔ فوری رد عمل کی ٹیم، بم اسکواڈ اور سنیفرڈاگ کو لال قلعے اور آس پاس کے علاقوں میں تعینات کیا گیا ہے۔
باریکیڈنگ اور سرحدوں پر نگرانی
دہلی پولیس کمشنر ایس بی کے سنگھ کی سربراہی میں حفاظتی انتظامات کے لئے تمام اضلاع کے ڈی سی پی کے ساتھ متعدد بار میٹنگ ہوئی۔ سرحدی علاقوں پر خصوصی نگرانی رکھنے کے لئے ہدایات دی گئیں ہیں۔ جس کے تحت تمام بڑے انٹری پوائنٹس پر رکاوٹیں لگائی گئیں ہیں، جہاں آنے والی گاڑیوں کی چھان بین کی جارہی ہیں۔
4000 نجی سیکیورٹی گارڈز بھی تعینات
دہلی پولیس کے ساتھ ہم آہنگی میں اس بار 4000 نجی سیکیورٹی گارڈز کو بھی تعینات کیا گیا ہے جو مختلف ہجوم والے علاقوں، پارکنگ سائٹس اور ایونٹس کے آس پاس کی نگرانی میں مدد فراہم کریں گے۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ پولیس کو ہجوم کے کنٹرول میں فوری طور پر معلومات دیں، مشکوک سرگرمیوں اور ہنگامی صورتحال کو نظر میں رکھیں۔ انہیں اس کے لئے تربیت دی گئی ہے۔
انٹلیجنس ڈیپارٹمنٹ الرٹ پر
تمام انٹیلیجنس ایجنسیاں یوم آزادی کے تحفظ کے لئے چوکس ہیں۔ ہر صورتحال پر کڑی نگرانی کی جارہی ہے۔ دہلی پولیس نے یوپی، ہریانہ، پنجاب اور راجستھان پولیس کے ساتھ ہم آہنگی میں اضافہ کیا۔ دہلی پولیس نے پڑوسی ریاستوں اتر پردیش، ہریانہ، پنجاب اور راجستھان کی پولیس کے ساتھ ہم آہنگی میں اضافہ کیا ہے۔
دہلی پولیس نے عام لوگوں سے اپیل کی
دہلی پولیس نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سیکیورٹی کے قواعد پر عمل کریں۔ کسی نا گہانی صورت حال میں فوری طور پر پولیس کنٹرول روم یا قریبی پولیس اسٹیشن کو آگاہ کریں۔
نوئیڈا میں پولیس ایڈمنسٹریشن الرٹ
نوئیڈا میں ایک پولیس الرٹ بھی ہے جس میں 15 اگست کو پرچم لہرانے کی تیاریوں اور سیکیورٹی کے انتظامات کے درمیان۔ ڈی سی پی نوئیڈا نے ڈاگ اسکواڈ کی ٹیم کے ساتھ مل کر میٹرو اسٹیشن اور ہجوم والے مقامات پر حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا۔ پولیس اہلکاروں نے مشتبہ افراد پر گہری نگاہ رکھنے پر زور دیا ہے۔ لوگوں سے بھی تعاون کی اپیل کی۔ ٹریفک پولیس نے دہلی میں گاڑیوں کے داخلے سے متعلق ایک ایڈوائزری جاری کیا ہے۔
ڈی سی پی نوئیڈا یامونا پرساد اور اے سی پی سواتنٹر کمار سنگھ اور پروین کمار پولیس فورس، ڈاگ اسکواڈ اور بی ڈی ڈی ایس ٹیموں کے ساتھ مارکیٹوں، مالز، میٹرو اسٹیشنوں اور قریبی ہجوم والی جگہوں پر مستقل پیدل سفر کر رہے ہیں۔ سی سی ٹی وی کیمرے اور الارم سسٹم کی بھی جانچ کی جارہی ہے۔ وہاں موجود سیکیورٹی اہلکاروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ہر شخص کی شدت سے تلاشی لیں۔ پولیس کی ڈیوٹی سادہ کپڑوں میں عائد کردی گئی ہے۔ لیڈی پولیس کو بھی تعینات کیا جارہا ہے۔
اضافی سی پی (لاء اینڈ آرڈر) راجیو نارائن مشرا نے بتایا کہ 15 اگست کے پیش نظر پولیس کے وسیع انتظامات دیئے گئے ہیں۔
بھاری گاڑیوں کے داخلے پر پابندی
دہلی کی سرحد میں داخل ہونے والی بھاری گاڑیوں کا روٹ ڈائیورزن کیا گیا ہے۔ 12 اگست کو 10 بجے سے 15 اگست تک بھاری گاڑیوں کے داخلے پر پابندی عائد ہوگی۔ چلا ، ڈی این ڈی، کالندی کنج اور یامونا ایکسپریس وے سے چلنے والی گاڑیوں کے راستے تبدیل کردیئے گئے ہیں۔