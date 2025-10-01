بیجاپور میں نکسلی سازش ناکام! سیکیورٹی فورسز کی کاروائی میں اسلحہ و گولہ بارود کا ذخیرہ ضبط
کوبرا 208 بٹالین نے بیجاپور ضلع کے جنگلات میں کاروائی کرتے ہوئے بڑی مقدار میں اسلحہ و گولہ بارود کا ذخیرہ ضبط کرلیا۔
Published : October 1, 2025 at 7:37 PM IST
بیجاپور : چھتیس گڑھ کے بیجاپور میں سیکیورٹی فورسز نے نکسلیوں کی ایک بڑی سازش کو ناکام بنا دیا ہے۔ بڑی مقدار میں دھماکہ خیز مواد اور دیگر سامان برآمد کیا گیا ہے۔ یہ کارروائی نکسل متاثرہ علاقے میں کی گئی۔
پامید پولیس اسٹیشن حدود میں کاروائی کرتے ہوئے دھماکہ خیز مواد ضبط کرلیا گیا۔ کوبرا 208 بٹالین نے جنگلات میں تلاشی مہم کے دوران یہ کامیابی حاصل کی۔ ماؤنوازوں نے یہ دھماکہ خیز مواد کنچل گاؤں کے جنگلات میں زمین میں گڑھا کھود کر چھپا رکھا تھا۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی نے بڑے نقصان سے بچا لیا۔
برآمد شدہ اشیاء میں گن پاؤڈر، بی جی ایل سیلز، کارڈیکس وائر، بی جی ایل راؤنڈز اور آر ڈی ایکس شامل ہیں۔ الیکٹرک اور نان الیکٹرک ڈیٹونیٹرز بھی ملے ہیں۔ اس کے علاوہ، پٹاخے، تیر بم، بیرل میں استعمال ہونے والی لوہے کی سلاخیں اور دیسی ساختہ گرینیڈ بھی برآمد ہوئے۔ ماؤنواز یونیفارم اور کوبرا پیٹرن کے کپڑے بھی ملے ہیں۔
آپریشن میں شامل ایک افسر نے بتایا کہ یہ برآمدگی نکسلیوں کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ اس سے ان کی کارروائیوں کو شدید نقصان پہنچے گا۔ ان کی منصوبہ بندی ناکام ہو گئی۔ بیجاپور کے ایس پی ڈاکٹر جتیندر یادو نے کہا کہ نکسلی ایک بڑے واقعے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے اسے کامیابی سے ناکام بنا دیا۔
پولیس افسر نے بتایا کہ بیجاپور کا یہ علاقہ طویل عرصے سے ماؤنواز سرگرمیوں سے متاثر ہے۔ سیکیورٹی فورسز مسلسل تلاشی اور علاقے پر کنٹرول کی مہمات چلا رہی ہیں۔ اس کامیابی نے ایک بڑے واقعے کو ٹال دیا ہے۔
یہ دھماکہ خیز مواد مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کے بستر دورے سے قبل برآمد ہوا ہے۔ وہ 3 اکتوبر کو چھتیس گڑھ پہنچیں گے اور 4 اکتوبر کو موریہ دربار میں شرکت کریں گے۔ چھتیس گڑھ کے نائب وزیر اعلیٰ وجے شرما نے نکسلیوں سے مرکزی دھارے میں شامل ہونے کی اپیل کی ہے۔