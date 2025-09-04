اندور: اندور کے ایک سرکاری اسپتال میں چوہے کاٹنے سے دوسری نوزائیدہ بچی کی بدھ کے روز موت ہوگئی، یہاں تک کہ اسپتال کے حکام نے بغیر پوسٹ مارٹم کے بچے کی لاش لواحقین کے حوالے کردی۔
یہ واقعہ اندور کے گورنمنٹ مہاتما گاندھی میموریل میڈیکل کالج سے منسلک مہاراجہ یشونت راؤ ہسپتال میں پیش آیا۔ ایک اہلکار نے دعویٰ کیا کہ موت کی وجہ بچی کے خون میں انفیکشن تھا نہ کہ چوہے کا کاٹنا، اور پوسٹ مارٹم "بچی کے رشتہ داروں کی خواہش کے مطابق" نہیں کیا گیا۔
منگل کو ایک اور نوزائیدہ بچی جو چوہوں کے حملے کا شکار ہوئی تھی اندور کے ہسپتال میں دم توڑ گئی۔ اس بچی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے بعد رشتہ داروں کے حوالہ کیا گیا تھا، تاہم دوسرے کیس میں پوسٹ مارٹم نہ کرنے کے فیصلے نے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔
اب تک ہسپتال کے تقریباً نصف درجن عملے کے خلاف کارروائی کی جا چکی ہے اور مبینہ غفلت پر شعبہ اطفال کے سرجری کے سربراہ کو شوکاز نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے۔
تازہ ترین موت پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہسپتال کے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر جتیندر ورما نے کہا کہ نوزائیدہ بچی جس پر حال ہی میں چوہوں نے حملہ کیا تھا اور بدھ کو علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی تھی، اس کا وزن صرف 1.60 کلوگرام تھا اور وہ مختلف پیدائشی پیچیدگیوں کا شکار تھی، جس میں آنتوں کی خرابی بھی شامل تھی۔
ڈاکٹر نے بتایا کہ نوزائیدہ کا سات دن پہلے آپریشن کیا گیا تھا، اور 'سیپٹیسیمیا' یا خون کے انفیکشن کی وجہ سے اس کی حالت تشویشناک تھی، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی۔ ڈاکٹر نے کہا، "لواحقین کی خواہش کے مطابق، پوسٹ مارٹم کیے بغیر لاش کو ان کے اہل خانہ کے حوالے کر دیا گیا۔"
ڈاکٹر ورما کے مطابق، بچے کو اس کے بائیں ہاتھ کی دو انگلیوں پر چوہوں نے کاٹا تھا، جس کی وجہ سے "ہلکے خراشیں" تھیں۔ دریں اثنا، اندور کے ضلع مجسٹریٹ آشیش سنگھ نے تقریباً 75 سال پرانے ہسپتال کا دورہ کیا، جو ریاست کی سب سے بڑی سرکاری طبی سہولیات میں سے ایک ہے۔ سنگھ نے کہا کہ چوہوں کے مسئلے کے پیش نظر، ہسپتال کا تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوگا اور اس کی رپورٹ کی بنیاد پر مزید اقدامات کیے جائیں گے۔
حکام نے بتایا کہ دونوں نوزائیدہ لڑکیوں کو نوزائیدہ بچوں کی سرجری سے متعلق محکمہ کے انتہائی نگہداشت یونٹ (آئی سی یو) میں داخل کیا گیا تھا، اور وہ مختلف پیدائشی پیچیدگیوں کا شکار تھیں۔ منگل کو مرنے والی نوزائیدہ لڑکی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے سے پہلے، کالج کے ڈین ڈاکٹر اروند گھنگھوریا نے کہا تھا کہ اس کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کو لگا کہ اس کی موت نمونیا کی وجہ سے ہوئی ہے۔
تاہم ہسپتال کے سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر اشوک یادو نے بدھ کو کہا، "پوسٹ مارٹم رپورٹ میں دل کی شریانوں کے مسائل، سیپٹیسیمیا اور انفیکشن کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ تمام مسائل چوہوں کے کاٹنے سے پہلے اس میں موجود تھے۔" ڈاکٹر یادیو نے مزید کہا کہ "دونوں نوزائیدہ بچیاں مختلف پیدائشی پچیدگیوں میں مبتلا تھیں اور ان کی حالت پہلے سے نازک تھی۔ علاج کے دوران ان بچیوں کی موت کو چوہے کے کاٹنے سے نہیں جوڑا جانا چاہیے، کیونکہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ چوہے کے کاٹنے سے کوئی انسان نہیں مرتا۔"
حکام نے بتایا کہ چوہے کے کاٹنے کے واقعات کی ابتدائی تحقیقات کے بعد، منگل کو دو نرسنگ افسران کو معطل کر دیا گیا، اور ہسپتال کے نرسنگ سپرنٹنڈنٹ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ہسپتال کے ایک اور اہلکار نے بتایا کہ ڈاکٹر برجیش لاہوتی، پیڈیاٹرک سرجری ڈیپارٹمنٹ کے سربراہ، کو بدھ کے روز اپنے فرائض کی انجام دہی میں مبینہ طور پر لاپرواہی برتنے پر وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا گیا۔
انہوں نے کہا کہ ایک اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ کم بلڈنگ انچارج اور ہسپتال کے ایک انچارج نرسنگ آفیسر کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ہسپتال سے وابستہ ایک پرائیویٹ کنٹریکٹر فرم کو بھی وارننگ لیٹر جاری کیا گیا اور اس پر ایک لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ ڈاکٹر یادو نے کہا کہ فرم کو صفائی، سیکورٹی، پیسٹ کنٹرول اور ڈیٹا انٹری کے لیے اہلکار فراہم کرنے کے لیے ماہانہ ایک کروڑ سے 1.5 کروڑ روپے ادا کیے جاتے ہیں۔