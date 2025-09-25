مدرسے کے بیت الخلا میں بند پائی گئیں چالیس لڑکیاں، بہرائچ میں ایس ڈی ایم کے چھاپے سے مچی کھلبلی
ایس ڈی ایم پیاگ پور اشونی پانڈے نے بتایا کہ حکومت ضلع میں کام کرنے والے تمام مدارس کی جانچ کر رہی ہے۔
Published : September 25, 2025 at 1:49 PM IST
بہرائچ، اتر پردیش: ضلع میں ایک مدرسہ کی جانچ کرنے پہنچے ایس ڈی ایم اور ان کی ٹیم منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ انہوں نے 40 نابالغ لڑکیوں کو مدرسہ کی چھت پر بیت الخلا میں قید پایا۔ انتظامی ٹیم نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ خاتون پولیس ٹیم کی مدد سے تمام لڑکیوں کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ ضلعی انتظامیہ اس معاملے میں سخت کارروائی کا وعدہ کر رہی ہے۔
پیاگ پور کے ایس ڈی ایم اشونی پانڈے نے، جنہوں نے چھاپہ مارا، کہا کہ حکومت ضلع میں کام کرنے والے تمام مدارس کی جانچ کر رہی ہے۔ ضلعی انتظامیہ مدارس کے رجسٹریشن دستاویزات اور دیگر دستاویزات کا معائنہ کر رہی ہے۔ اس تناظر میں، مقامی اکاؤنٹنٹ پیاگ پور تھانہ علاقے کے تحت، پہلواڑہ گاؤں میں ایک مدرسہ کا معائنہ کرنے پہنچے۔
اکاؤنٹنٹ کو مدرسہ میں داخل ہونے سے روکا گیا
انتظامی افسر نے بتایا کہ اکاؤنٹنٹ کے آنے پر مدرسہ کے آپریٹر نے اسے داخل ہونے سے روک دیا۔ اکاؤنٹنٹ کو شبہ تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے اور اسی وجہ سے اسے روکا جا رہا ہے۔ اکاؤنٹنٹ نے ایس ڈی ایم پیاگ پور اشونی پانڈے کو اطلاع دی۔ اس کے بعد ایس ڈی ایم، اقلیتی بہبود افسر اور نائب تحصیلدار مدرسہ کی جانچ کے لیے پہنچے۔
مدرسہ کے آپریٹر نے افسر کو روکا
مدرسہ کے آپریٹر خلیل احمد نے ان اہلکاروں کو روکنے کی کوشش کی لیکن انتظامی افسران اندر داخل ہوگئے۔ جب وہ چھان بین کے لیے چھت پر گئے تو انھوں نے بیت الخلا کا دروازہ بند پایا۔ اہلکاروں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ اندر سے بند تھا۔ خاتون کانسٹیبل کو فوری طور پر جائے وقوعہ پر بلایا گیا۔
تمام لڑکیوں کو اہلکاروں نے بچا لیا
ایس ڈی ایم اشونی پانڈے نے بتایا کہ جب خاتون کانسٹیبل نے دروازہ کھولا تو تمام افسران حیران رہ گئے۔ انہیں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا گیا، کیونکہ ایک نہیں، دو نہیں بلکہ 40 نابالغ لڑکیاں بیت الخلا میں بند تھیں۔ تمام لڑکیوں کو اہلکاروں نے بچا لیا۔ ضلع کے اعلیٰ افسران کو اس کی اطلاع دے دی گئی ہے۔
تحقیقات کے بعد سخت کارروائی کی جائے گی
بہرائچ کے ضلع اقلیتی بہبود کے افسر محمد خالد نے بتایا کہ مدرسہ کے آپریشن، رجسٹریشن اور وہاں پائی جانے والی لڑکیوں کے بارے میں مکمل چھان بین جاری ہے۔ جو بھی قصوروار پایا جائے گا اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس معاملے کی اطلاع محکمۂ اقلیتی بہبود کو بھی بھیج دی گئی ہے۔