ETV Bharat / state

مدرسے کے بیت الخلا میں بند پائی گئیں چالیس لڑکیاں، بہرائچ میں ایس ڈی ایم کے چھاپے سے مچی کھلبلی

ایس ڈی ایم پیاگ پور اشونی پانڈے نے بتایا کہ حکومت ضلع میں کام کرنے والے تمام مدارس کی جانچ کر رہی ہے۔

sdm raids bahraich madrasa 40 minor girls found locked in madrasa toilet at bahraich uttar pradesh Urdu News
40 نابالغ لڑکیاں مدرسے کے بیت الخلا میں بند پائی گئیں (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 25, 2025 at 1:49 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

بہرائچ، اتر پردیش: ضلع میں ایک مدرسہ کی جانچ کرنے پہنچے ایس ڈی ایم اور ان کی ٹیم منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ انہوں نے 40 نابالغ لڑکیوں کو مدرسہ کی چھت پر بیت الخلا میں قید پایا۔ انتظامی ٹیم نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ خاتون پولیس ٹیم کی مدد سے تمام لڑکیوں کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ ضلعی انتظامیہ اس معاملے میں سخت کارروائی کا وعدہ کر رہی ہے۔

پیاگ پور کے ایس ڈی ایم اشونی پانڈے نے، جنہوں نے چھاپہ مارا، کہا کہ حکومت ضلع میں کام کرنے والے تمام مدارس کی جانچ کر رہی ہے۔ ضلعی انتظامیہ مدارس کے رجسٹریشن دستاویزات اور دیگر دستاویزات کا معائنہ کر رہی ہے۔ اس تناظر میں، مقامی اکاؤنٹنٹ پیاگ پور تھانہ علاقے کے تحت، پہلواڑہ گاؤں میں ایک مدرسہ کا معائنہ کرنے پہنچے۔

sdm raids bahraich madrasa 40 minor girls found locked in madrasa toilet at bahraich uttar pradesh Urdu News
انتظامی ٹیم نے مدرسے پر چھاپہ مارا (Photo Credit: ETV Bharat)

اکاؤنٹنٹ کو مدرسہ میں داخل ہونے سے روکا گیا

انتظامی افسر نے بتایا کہ اکاؤنٹنٹ کے آنے پر مدرسہ کے آپریٹر نے اسے داخل ہونے سے روک دیا۔ اکاؤنٹنٹ کو شبہ تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے اور اسی وجہ سے اسے روکا جا رہا ہے۔ اکاؤنٹنٹ نے ایس ڈی ایم پیاگ پور اشونی پانڈے کو اطلاع دی۔ اس کے بعد ایس ڈی ایم، اقلیتی بہبود افسر اور نائب تحصیلدار مدرسہ کی جانچ کے لیے پہنچے۔

مدرسہ کے آپریٹر نے افسر کو روکا

مدرسہ کے آپریٹر خلیل احمد نے ان اہلکاروں کو روکنے کی کوشش کی لیکن انتظامی افسران اندر داخل ہوگئے۔ جب وہ چھان بین کے لیے چھت پر گئے تو انھوں نے بیت الخلا کا دروازہ بند پایا۔ اہلکاروں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ اندر سے بند تھا۔ خاتون کانسٹیبل کو فوری طور پر جائے وقوعہ پر بلایا گیا۔

تمام لڑکیوں کو اہلکاروں نے بچا لیا

ایس ڈی ایم اشونی پانڈے نے بتایا کہ جب خاتون کانسٹیبل نے دروازہ کھولا تو تمام افسران حیران رہ گئے۔ انہیں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا گیا، کیونکہ ایک نہیں، دو نہیں بلکہ 40 نابالغ لڑکیاں بیت الخلا میں بند تھیں۔ تمام لڑکیوں کو اہلکاروں نے بچا لیا۔ ضلع کے اعلیٰ افسران کو اس کی اطلاع دے دی گئی ہے۔

تحقیقات کے بعد سخت کارروائی کی جائے گی

بہرائچ کے ضلع اقلیتی بہبود کے افسر محمد خالد نے بتایا کہ مدرسہ کے آپریشن، رجسٹریشن اور وہاں پائی جانے والی لڑکیوں کے بارے میں مکمل چھان بین جاری ہے۔ جو بھی قصوروار پایا جائے گا اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس معاملے کی اطلاع محکمۂ اقلیتی بہبود کو بھی بھیج دی گئی ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

میرٹھ میں مدرسہ کے استاد پر عصمت دری کا الزام، بہار کی لڑکی نے کہا: تین سال سے کر رہا ہے ریپ، تین بار کروا چکی اسقاط حمل

مدرسہ کے مولوی پر 14 سالہ لڑکی سے جنسی زیادتی کا الزام، گاؤں والوں نے ملزم کی پٹائی کردی - Girl Student Rape

مدرسے میں پڑھانے والی لڑکی سے پیار ہوا، والد بن رہے تھے رکاوٹ تو شخص نے اٹھایا حیرت زدہ کر دینے والا قدم

مدرسے میں چھٹی کرانے کے لیے کمسن طالب علم نے ہم جماعت کو قتل کر دیا، متوفی بہار کا تھا رہائشی

نوح کے مدرسہ میں جم کر چلے لاٹھی ڈنڈے، جان سے مارنے کی دھمکیاں، ویڈیو دیکھیں

اڑیسہ: 12 سالہ لڑکے کو قتل کرنے کے الزام میں مدرسے کے 5 نابالغ طالب علم گرفتار

مدرسے میں 13 سالہ طالبہ کی مشتبہ موت، اہل خانہ نے مولوی پر قتل کا الزام لگایا

For All Latest Updates

TAGGED:

BAHRAICH MADRASA NEWS UPDATES TODAYBAHRAICH MADRASA TOILET FOUND GIRLS40 MINOR GIRLS IN BAHRAICH MADRASABAHRAICH MADRASA LATEST NEWSSDM RAIDS BAHRAICH MADRASA NEWS

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.