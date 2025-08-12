اڈیشہ میں اسکول کی طالبہ کا 'گینگ ریپ'، قریبی رشتہ دار سمیت پانچ افراد گرفتار

کیندرپارہ: اڈیشہ کے کیندرپارا ضلع کے ایک گاؤں میں 15 سالہ لڑکی کے ساتھ اس کے قریبی رشتہ داروں سمیت پانچ لوگوں نے مبینہ طور پر عصمت دری کی، پولیس نے منگل کو بتایا کہ اس معاملہ میں پانچوں ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔
دسویں جماعت کی طالبہ نے پیر کو راج نگر پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی، جس میں الزام لگایا گیا کہ نابالغ کا ایک رشتہ دار 9 اگست کو رکھشا بندھن کے موقع پر اس کے گھر آیا اور اسے ایک ویران جگہ پر لے گیا جہاں اس کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کی گئی۔
پولیس افسر نے شکایت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ نابالغ کے رشتہ دار نے قریبی گاؤں میں واقع مندر لے جانے کو کہا لیکن اس ملزم نے لڑکی کو ایک ویران مقام پر لے گیا۔ نابالغ لڑکی نے یہ بھی الزام لگایا کہ اس مقام پر چار دیگر افراد نے اس کی عصمت دری کی۔
پولیس نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ جرم پہلے سے منصوبہ بند تھا اور لڑکی کا رشتہ دار ہی مرکزی ملزم ہے۔ افسر نے بتایا کہ ملزم نے اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے عصمت دری کا واقعہ اپنے خاندان کے سامنے ظاہر کیا تو اسے سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے۔ پولیس کے مطابق "تمام پانچ ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ شکایت کنندہ اور ملزمان کا طبی معائنہ کیا جائے گا۔ تحقیقات جاری ہیں۔"