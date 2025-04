ETV Bharat / state

حیرت انگیز! 32 سالہ خاتون ڈھائی سال میں 25 بار ماں بنی اور پانچ بار نس بندی بھی کروائی، پیسے کمانے کا نیا کھیل - SCAM IN UP

بتیس سالہ خاتون ڈھائی سال میں 25 بار ڈیلیوری اور پانچ بار نس بندی ( ETV Bharat )

Published : April 9, 2025 at 11:05 AM IST | Updated : April 9, 2025 at 11:15 AM IST

آگرہ: اتر پردیش کے آگرہ ضلع میں جننی سرکشا یوجنا (تحفظِ مادر اسکیم) کے تحت ملنے والی رقم ہڑپنے کے ایک بڑے گھوٹالے کا پردہ فاش ہوا ہے۔ معاملہ سامنے آنے کے بعد سے محکمہ صحت میں افراتفری مچی ہوئی ہے۔ حساب کتاب میں رحم کے ذریعے پیسہ کمانے کا کھیل پکڑے جانے کے بعد آگرہ کے سی ایم او نے جانچ کے لیے ایک نوڈل افسر کی تقرری کی ہے۔ این ایچ ایم کی ڈائریکٹر ڈاکٹر پنکی جوول قومی صحت مشن میں جننی سرکشا یوجنا اور نس بندی اسکیم میں کیے گئے گھپلے کی جانچ کے لیے منگل کی شام آگرہ پہنچیں۔ جو بدھ اور جمعرات کو آگرہ میں قیام کریں گی اور سی ایچ سی اور دیگر اداروں کا معائنہ کر کے تحقیقاتی رپورٹ تیار کریں گی۔ ڈھائی سال میں 25 ڈلیوری اور پانچ نسبندی اس کے ساتھ آگرہ کے سی ایم او ڈاکٹر ارون شریواستو نے فتح آباد سی ایچ سی میں 32 سالہ کرشنا کماری کا بیان ریکارڈ کیا۔ کرشنا کماری کے کاغذات پر ڈھائی سال میں 25 ڈلیوری اور پانچ نسبندی دکھا کر سی ایچ سی کے ڈاکٹروں، عملے، آشا ورکر اور ایک دیگر شخص نے 45,000 روپے کی ادائیگی دکھا کر غبن کر لیا۔ جب کہ حقیقت میں کرشنا کماری آٹھ سال سے ماں نہیں بنی ہیں۔ آگرہ کے سی ایم او ڈاکٹر ارون شریواستو کا بیان (ETV Bharat) فرضی ڈیلیوری اور نسبندی کی آڑ میں لاکھوں کا کرپشن ایسی مزید کئی خواتین ہیں جن کے ساتھ کاغذ پر ڈیلیوری اور نس بندی دکھا کر بدعنوانی کا یہ کھیل کھیلا گیا ہے۔ ان خواتین کی فرضی طریقے سے بچے کی ولادت اور نسبندی دکھا کر 8.75 لاکھ روپے کا کرپشن کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ قومی صحت مشن میں جننی سرکشا یوجنا اور خواتین کی نسبندی کے لیے آگرہ ضلع میں مالی سال 2021-22، 2022-23 میں کی گئی ادائیگیوں کا آڈٹ کیا گیا جس میں تقریباً 9 لاکھ روپے کی مشکوک ادائیگی کا پتہ چلا۔ ڈھائی سال کے اندر سی ایچ سی فتح آباد سے کرشنا کماری کے بینک اکاؤنٹ میں 45 ہزار روپے کی ادائیگی کر دی گئی۔ کاغذ پر کرشنا کماری کی ڈھائی سالوں میں 25 ڈلیوری اور پانچ نس بندی درج کی گئی ہے۔ بینک اکاؤنٹ ایک رشتہ دار نے کھولا تھا آگرہ کے سی ایم او ڈاکٹر ارون سریواستو نے بتایا کہ منگل کو کرشنا کماری کا بیان بھی ریکارڈ کر لیا گیا ہے۔ کرشنا کماری نے بتایا کہ میرا گاؤں ناگلا کدم ہے۔ شوہر کا نام چھوٹو ہے جو گروگرام میں کام کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ وہیں رہتی ہوں۔ کرشنا کماری نے بتایا کہ 'میری پہلی ڈیلیوری 2014 میں سب ہیلتھ سنٹر ڈَوکی میں ہوئی۔ تین سال بعد، 2017 میں دوسری ڈیلیوری پرائمری ہیلتھ سنٹر، فتح آباد میں ہوئی۔ دونوں بار میں نے بیٹے کو جنم دیا۔ 2017 میں دوسری ڈیلیوری کے بعد میں نے نس بندی کرا لیا۔ اس کے بعد میری کوئی اولاد نہیں ہوئی۔' انہوں نے مزید بتایا کہ 'اشوک نام کے میرے ایک رشتہ دار نے کاغذات پر دستخط کرائے اور مجھے پنشن دلانے کا وعدہ کرتے ہوئے بینک آف انڈیا میں کھاتہ کھلوایا۔ اس بینک کھاتے میں میرا موبائل نمبر نہیں ہے جس کی وجہ سے مجھے بینک سے کبھی میسج نہیں ملا۔'

بچے دانی سے کمائی کا قصوروار کون؟ آگرہ کے سی ایم او ڈاکٹر ارون سریواستو نے کہا کہ سی ایچ سی میں ڈیلیوری اور نس بندی کے لیے ادائیگی کی تصدیق ڈاکٹروں، اے این ایم، ڈیٹا آپریٹر اور آشا ورکر کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر وی کے سونی، ڈاکٹر دیویندر اور ڈاکٹر اے کے سنگھ 2022، 2023 میں سی ایچ سی فتح آباد میں سپرنٹنڈنٹ رہ چکے ہیں۔ اس معاملے میں ان تمام لوگوں کے بیانات قلمبند کیے جائیں گے۔ اس وقت موجودہ سپرنٹنڈنٹ پرمود کشواہا، بلاک اکاؤنٹ منیجر نیرج اوستھی، ڈیٹا آپریٹر گوتم اور گورو تھاپا کے بیانات قلمبند کیے جا چکے ہیں۔ کروڑوں روپے کی ادائیگی، پورا پیسہ وصول کیا جائے گا جننی سرکشا یوجنا اور خواتین کی نس بندی اسکیم کے تحت کی گئی ادائیگیوں کی جانچ کے لیے ضلع کے تمام سی ایچ سی کے ساتھ ساتھ ایس این میڈیکل کالج اور ضلع خواتین کے اسپتال میں نوڈل افسروں کی تقرری کی گئی ہے۔ جانچ کے بعد ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرکے رقم وصول کی جائے گی۔ ہر بلاک میں کروڑوں روپے ادا کیے گئے ہیں۔ ان سب کا بھی آڈٹ کیا جا رہا ہے۔ 45 خواتین کے بینک کھاتوں میں اشوک کا موبائل نمبر آگرہ کے سی ایم او ڈاکٹر ارون سریواستو نے کہا کہ محکمہ صحت کی ابتدائی جانچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایسی 45 خواتین ہیں جن کے بینک اکاؤنٹس میں ناگلا کدم گاؤں کے رہنے والے اشوک کا موبائل نمبر ایڈ ہے۔ اشوک نے خواتین کا ایک گروپ بنا رکھا تھا۔ اشوک کون ہے؟ ابتدائی جانچ سے پتہ چلا ہے کہ سی ایچ سی کے ڈاکٹروں اور عملے کی ساز باز سے ان خواتین کو ڈلیوری اور نس بندی کا فائدہ دکھا کر ان کے بینک اکاؤنٹس میں رقم بھیجی گئی۔ جسے اشوک یو پی آئی (UPI) کے ذریعہ نکالتا رہا۔ جب کہ خواتین کو ایک روپیہ بھی نہیں دیا گیا۔ یہ بھی پڑھیں: دنیا کے بدعنوان ملکوں کی فہرست میں بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش کس نمبر پر؟ پنجاب میں کرپشن کے خلاف بڑی کارروائی، 52 پولیس اہلکار برطرف جموں و کشمیر میں 900 سرکاری ملازمین بدعنوانی اور لاپرواہی میں ملوث پائے گئے

Last Updated : April 9, 2025 at 11:15 AM IST