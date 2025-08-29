نئی دہلی/غازی آباد: این سی آر کے اشوک وہار تھانہ علاقے میں ایک چونکا دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے۔ جہاں ایک شوہر نے بیوی پر سنگین الزامات لگائے ہیں۔ شوہر کا الزام ہے کہ اس کی بیوی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کر اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ بیوی نے ایک بار اس پر چاقو سے حملہ کیا ہے۔ شوہر نے پولیس کو اپنی بیوی پر چاقو سے حملہ کرنے کی ویڈیو بھی فراہم کی ہے۔ شوہر نے اپنی بیوی پر کئی لوگوں سے ناجائز تعلقات کا الزام بھی لگایا ہے۔ فی الحال پولیس نے متاثرہ شوہر کی شکایت پر مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔
متاثرہ شوہر نے 2009 میں شادی کی تھی۔ متاثرہ خاتون کا الزام ہے کہ شادی کے بعد اس کی بیوی کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ بیوی ہر چھوٹی بات پر لڑتی ہے اور گھر میں ہمہ وقت لڑائی جھگڑے کا ماحول رکھتی ہے۔ متاثرہ شوہر کا الزام ہے کہ اس کی بیوی اس کی فحش ویڈیوز سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کرتی ہے اور گھر کے کسی کام میں دلچسپی نہیں لیتی۔ ناجائز دباؤ بنانے کے لیے بیوی کبھی خود پر پیٹرول ڈالتی ہے اور کبھی بجلی کی تار پکڑ کر دھمکیاں دیتی ہے۔ بیوی کئی بار گیس سلنڈر کھول کر آگ لگانے کی دھمکی دے چکی ہے۔ شوہر کا الزام ہے کہ اس کی بیوی خودکشی کرنے اور پورے خاندان کو پھنسانے کی دھمکی دیتی ہے۔
متاثرہ کا کہنا ہے کہ "میری بیوی نے ایک ماہ قبل مجھ پر چاقو سے حملہ کیا تھا، اس کی ویڈیو میرے پاس بھی ہے۔ بیوی مجھ پر اور میرے گھر والوں کے خلاف کسی بھی وقت سنگین جرم یا جھوٹا مقدمہ درج کروا سکتی ہے۔ بیوی اپنے گھر والوں کو فون کرکے مجھے پٹوانے کے لئے بلاتی ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ اپنا گھر فروخت کرکے میرے گھر کے قریب مکان خرید لو۔ وہ اکثر گھر سے نکل جاتی ہے تو وہ مجھے بتاتی بھی نہیں۔یہ پوچھنے پر کہ کہاں گئی تھی تو کہتی ہے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گی۔ اگر تم نے میری زندگی میں دخل اندازی کی تو میں تمہارے گھر والوں کو جھوٹے مقدمے میں پھنساؤں گی۔
متاثرہ شوہر نے یہ بھی بتایا کہ "29 جون 2025 کو سہ پہر 3 بجے کے قریب، میری بیوی نے گھر میں جھگڑا کیا اور پولیس کو بلایا۔ مجھے جیل جانا پڑا اور ضمانت حاصل کرنی پڑی۔ میری بیوی نے مجھے گھر سے نکال دیا اور اب میں بے گھر ہوں۔ میری بیوی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کر مجھے جھوٹے مقدمے میں پھنسانے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہی ہے۔" اسسٹنٹ پولیس کمشنر لونی سدھارتھ گوتم نے کہا، "28 اگست 2025 کو مدعی کے رہائشی اشوک وہار پولیس اسٹیشن لونی کی طرف سے شکایت درج کروائی گئی تھی اور ایک ویڈیو بھی فراہم کی گئی تھی کہ اس کی بیوی نے اس پر چاقو سے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ مدعی کی اس شکایت کی بنیاد پر، متعلقہ تھانے کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور متعلقہ تھانے میں قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ تمام متعلقہ محکموں سے تفتیش کی جا رہی ہے۔"