ETV Bharat / state

بچا لیجئے صاحب، میری بیوی بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کر مجھے مار ڈالے گی،شوہر کی پولیس سے فریاد، چاقو سے حملے کی ویڈیو بھی دکھائی - GHAZIABAD HUSBAND AFRAID OF WIFE

متاثرہ کے شوہر کا الزام ہے کہ میری بیوی اپنے عاشق کے ساتھ مل کر مجھے قتل کرنے کی سازش کر رہی ہے۔

بچا لیجئے صاحب، میری بیوی بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کر مجھے مار ڈالے گی
بچا لیجئے صاحب، میری بیوی بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کر مجھے مار ڈالے گی (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 29, 2025 at 7:44 PM IST

4 Min Read

نئی دہلی/غازی آباد: این سی آر کے اشوک وہار تھانہ علاقے میں ایک چونکا دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے۔ جہاں ایک شوہر نے بیوی پر سنگین الزامات لگائے ہیں۔ شوہر کا الزام ہے کہ اس کی بیوی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کر اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ بیوی نے ایک بار اس پر چاقو سے حملہ کیا ہے۔ شوہر نے پولیس کو اپنی بیوی پر چاقو سے حملہ کرنے کی ویڈیو بھی فراہم کی ہے۔ شوہر نے اپنی بیوی پر کئی لوگوں سے ناجائز تعلقات کا الزام بھی لگایا ہے۔ فی الحال پولیس نے متاثرہ شوہر کی شکایت پر مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔

متاثرہ شوہر نے 2009 میں شادی کی تھی۔ متاثرہ خاتون کا الزام ہے کہ شادی کے بعد اس کی بیوی کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ بیوی ہر چھوٹی بات پر لڑتی ہے اور گھر میں ہمہ وقت لڑائی جھگڑے کا ماحول رکھتی ہے۔ متاثرہ شوہر کا الزام ہے کہ اس کی بیوی اس کی فحش ویڈیوز سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کرتی ہے اور گھر کے کسی کام میں دلچسپی نہیں لیتی۔ ناجائز دباؤ بنانے کے لیے بیوی کبھی خود پر پیٹرول ڈالتی ہے اور کبھی بجلی کی تار پکڑ کر دھمکیاں دیتی ہے۔ بیوی کئی بار گیس سلنڈر کھول کر آگ لگانے کی دھمکی دے چکی ہے۔ شوہر کا الزام ہے کہ اس کی بیوی خودکشی کرنے اور پورے خاندان کو پھنسانے کی دھمکی دیتی ہے۔

متاثرہ کا کہنا ہے کہ "میری بیوی نے ایک ماہ قبل مجھ پر چاقو سے حملہ کیا تھا، اس کی ویڈیو میرے پاس بھی ہے۔ بیوی مجھ پر اور میرے گھر والوں کے خلاف کسی بھی وقت سنگین جرم یا جھوٹا مقدمہ درج کروا سکتی ہے۔ بیوی اپنے گھر والوں کو فون کرکے مجھے پٹوانے کے لئے بلاتی ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ اپنا گھر فروخت کرکے میرے گھر کے قریب مکان خرید لو۔ وہ اکثر گھر سے نکل جاتی ہے تو وہ مجھے بتاتی بھی نہیں۔یہ پوچھنے پر کہ کہاں گئی تھی تو کہتی ہے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گی۔ اگر تم نے میری زندگی میں دخل اندازی کی تو میں تمہارے گھر والوں کو جھوٹے مقدمے میں پھنساؤں گی۔

متاثرہ شوہر نے یہ بھی بتایا کہ "29 جون 2025 کو سہ پہر 3 بجے کے قریب، میری بیوی نے گھر میں جھگڑا کیا اور پولیس کو بلایا۔ مجھے جیل جانا پڑا اور ضمانت حاصل کرنی پڑی۔ میری بیوی نے مجھے گھر سے نکال دیا اور اب میں بے گھر ہوں۔ میری بیوی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کر مجھے جھوٹے مقدمے میں پھنسانے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہی ہے۔" اسسٹنٹ پولیس کمشنر لونی سدھارتھ گوتم نے کہا، "28 اگست 2025 کو مدعی کے رہائشی اشوک وہار پولیس اسٹیشن لونی کی طرف سے شکایت درج کروائی گئی تھی اور ایک ویڈیو بھی فراہم کی گئی تھی کہ اس کی بیوی نے اس پر چاقو سے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ مدعی کی اس شکایت کی بنیاد پر، متعلقہ تھانے کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور متعلقہ تھانے میں قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ تمام متعلقہ محکموں سے تفتیش کی جا رہی ہے۔"

یہ بھی پڑھیں:

پریاگ راج: کالا جادو کے دوران ایک شخص نے پوتے کو ہی قتل کر ڈالا

پریاگ راج میں بی جے پی لیڈر کا اغوا اور قتل؛ دوست نے ہی کردیا قتل، جانیں کیا ہے وجہ

مدرسے میں 13 سالہ طالبہ کی مشتبہ موت، اہل خانہ نے مولوی پر قتل کا الزام لگایا

دو بیویوں کے جھگڑے سے پریشان نوجوان کی خودکشی، لاش قبرستان سے برآمد

رائے بریلی میں 400 میگاواٹ ہائی ٹینشن لائن کے کھمبے پر ایک نوجوان کا ہائی وولٹیج ڈرامہ

راجستھان: آشرم میں دو لڑکوں سے چھیڑ چھاڑ کے الزام میں ہیڈ پجاری کے خلاف مقدمہ درج

پیسے کی تقسیم پر بھائی نے بھائی کا قتل کردیا، دو روز قبل بھائیوں نے ماں کو مار مار کر گھر سے نکال دیا تھا

نئی دہلی/غازی آباد: این سی آر کے اشوک وہار تھانہ علاقے میں ایک چونکا دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے۔ جہاں ایک شوہر نے بیوی پر سنگین الزامات لگائے ہیں۔ شوہر کا الزام ہے کہ اس کی بیوی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کر اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ بیوی نے ایک بار اس پر چاقو سے حملہ کیا ہے۔ شوہر نے پولیس کو اپنی بیوی پر چاقو سے حملہ کرنے کی ویڈیو بھی فراہم کی ہے۔ شوہر نے اپنی بیوی پر کئی لوگوں سے ناجائز تعلقات کا الزام بھی لگایا ہے۔ فی الحال پولیس نے متاثرہ شوہر کی شکایت پر مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔

متاثرہ شوہر نے 2009 میں شادی کی تھی۔ متاثرہ خاتون کا الزام ہے کہ شادی کے بعد اس کی بیوی کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ بیوی ہر چھوٹی بات پر لڑتی ہے اور گھر میں ہمہ وقت لڑائی جھگڑے کا ماحول رکھتی ہے۔ متاثرہ شوہر کا الزام ہے کہ اس کی بیوی اس کی فحش ویڈیوز سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کرتی ہے اور گھر کے کسی کام میں دلچسپی نہیں لیتی۔ ناجائز دباؤ بنانے کے لیے بیوی کبھی خود پر پیٹرول ڈالتی ہے اور کبھی بجلی کی تار پکڑ کر دھمکیاں دیتی ہے۔ بیوی کئی بار گیس سلنڈر کھول کر آگ لگانے کی دھمکی دے چکی ہے۔ شوہر کا الزام ہے کہ اس کی بیوی خودکشی کرنے اور پورے خاندان کو پھنسانے کی دھمکی دیتی ہے۔

متاثرہ کا کہنا ہے کہ "میری بیوی نے ایک ماہ قبل مجھ پر چاقو سے حملہ کیا تھا، اس کی ویڈیو میرے پاس بھی ہے۔ بیوی مجھ پر اور میرے گھر والوں کے خلاف کسی بھی وقت سنگین جرم یا جھوٹا مقدمہ درج کروا سکتی ہے۔ بیوی اپنے گھر والوں کو فون کرکے مجھے پٹوانے کے لئے بلاتی ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ اپنا گھر فروخت کرکے میرے گھر کے قریب مکان خرید لو۔ وہ اکثر گھر سے نکل جاتی ہے تو وہ مجھے بتاتی بھی نہیں۔یہ پوچھنے پر کہ کہاں گئی تھی تو کہتی ہے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گی۔ اگر تم نے میری زندگی میں دخل اندازی کی تو میں تمہارے گھر والوں کو جھوٹے مقدمے میں پھنساؤں گی۔

متاثرہ شوہر نے یہ بھی بتایا کہ "29 جون 2025 کو سہ پہر 3 بجے کے قریب، میری بیوی نے گھر میں جھگڑا کیا اور پولیس کو بلایا۔ مجھے جیل جانا پڑا اور ضمانت حاصل کرنی پڑی۔ میری بیوی نے مجھے گھر سے نکال دیا اور اب میں بے گھر ہوں۔ میری بیوی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کر مجھے جھوٹے مقدمے میں پھنسانے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہی ہے۔" اسسٹنٹ پولیس کمشنر لونی سدھارتھ گوتم نے کہا، "28 اگست 2025 کو مدعی کے رہائشی اشوک وہار پولیس اسٹیشن لونی کی طرف سے شکایت درج کروائی گئی تھی اور ایک ویڈیو بھی فراہم کی گئی تھی کہ اس کی بیوی نے اس پر چاقو سے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ مدعی کی اس شکایت کی بنیاد پر، متعلقہ تھانے کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور متعلقہ تھانے میں قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ تمام متعلقہ محکموں سے تفتیش کی جا رہی ہے۔"

یہ بھی پڑھیں:

پریاگ راج: کالا جادو کے دوران ایک شخص نے پوتے کو ہی قتل کر ڈالا

پریاگ راج میں بی جے پی لیڈر کا اغوا اور قتل؛ دوست نے ہی کردیا قتل، جانیں کیا ہے وجہ

مدرسے میں 13 سالہ طالبہ کی مشتبہ موت، اہل خانہ نے مولوی پر قتل کا الزام لگایا

دو بیویوں کے جھگڑے سے پریشان نوجوان کی خودکشی، لاش قبرستان سے برآمد

رائے بریلی میں 400 میگاواٹ ہائی ٹینشن لائن کے کھمبے پر ایک نوجوان کا ہائی وولٹیج ڈرامہ

راجستھان: آشرم میں دو لڑکوں سے چھیڑ چھاڑ کے الزام میں ہیڈ پجاری کے خلاف مقدمہ درج

پیسے کی تقسیم پر بھائی نے بھائی کا قتل کردیا، دو روز قبل بھائیوں نے ماں کو مار مار کر گھر سے نکال دیا تھا

For All Latest Updates

TAGGED:

WIFE THREATENS TO KILL HUSBANDHUSBAND PLEADS WITH POLICEGHAZIABAD CRIME NEWSGHAZIABAD POLICE REGISTER CASEGHAZIABAD HUSBAND AFRAID OF WIFE

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.