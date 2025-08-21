نئی دہلی : وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا پر ایک شخص کی جانب سے حملہ کرنے کے ایک دن بعد، دہلی پولیس کمشنر ایس بی کے سنگھ کی جگہ 1992 بیچ کے افسر ستیش گولچہ کو دہلی کا نیا کمشنر مقرر کیا گیا ہے۔ سینئر آئی پی ایس افسر ستیش گولچہ کو دہلی پولیس کمشنر مقرر کیا گیا ہے۔
ہوم گارڈز کے ڈائریکٹر جنرل ایس بی کے سنگھ کو دہلی کمشنر کا اضافی چارج دیا گیا تھا جبکہ انہوں نے گذشہ یکم اگست کو ہی عہدہ سنبھالا تھا۔ سنگھ اے جی ایم یو ٹی (اروناچل پردیش، گوا، میزورم اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں) کیڈر کے 1988 بیچ کے آئی پی ایس افسر ہیں۔
وہیں گولچہ، 1992 بیچ کے آئی پی ایس افسر، جو اے جی ایم یو ٹی کیڈر سے بھی ہیں، نے دہلی پولیس میں مختلف عہدوں پر خدمات انجام دی ہیں، بشمول ڈپٹی کمشنر آف پولیس، جوائنٹ کمشنر آف پولیس اور اسپیشل کمشنر آف پولیس (قانون و نظم و انٹیلی جنس)۔ وہ 2020 میں شمال مشرقی دہلی فسادات کے دوران پولیس کے خصوصی کمشنر تھے اور انہیں گزشتہ سال اپریل میں ڈائریکٹر جنرل (جیل) مقرر کیا گیا تھا۔
سنجے اروڑہ کے 31 جولائی کو ریٹائر ہونے کے بعد دہلی پولیس کمشنر کا چارج ایس بی کے سنگھ کو دیا گیا تھا۔ لیکن ایس بی کے سنگھ کو دہلی پولیس کمشنر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور اب سینئر آئی پی ایس افسر ستیش گولچہ کو دہلی پولیس کمشنر مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے کی وجہ یہ مانی جا رہی ہے کہ بدھ کے روز وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا پر سکیورٹی میں لاپروائی کے باعث حملہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ حملہ کے بعد وزیر اعلیٰ کی سیکوریٹی کےلئے اب دہلی پولیس کے بجائے سی آر پی ایف جوانوں کو تعینات کیا گیا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: دہلی کی وزیراعلیٰ ریکھا گپتا پر عوامی سماعت کے دوران حملہ، ملزم حراست میں - CM REKHA GUPTA
ستیش گولچہ کی شبیہ ایک 'ڈسپلن اور ایماندار پولیس افسر کی رہی ہے۔ اپنے دور میں انہوں نے نہ صرف امن و امان کے شعبے میں بلکہ جیل انتظامیہ کے شعبے میں بھی اپنی انتظامی کارکردگی کا لوہا منوایا ہے۔ دہلی پولیس کے حساس اور پیچیدہ کام کاج میں ان کا تعاون فیصلہ کن رہا ہے۔ تاہم، ستیش گولچہ کے سامنے چیلنج یہ ہوگا کہ وہ کس طرح پولیس فورس کے تیز رفتار کام کاج اور جیل کی طویل مدتی اصلاحات کے عمل میں توازن قائم کرتے ہیں۔