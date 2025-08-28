سنبھل، اترپردیش: جمعرات کو، چندوسی میں سول جج سینئر ڈویژن آدتیہ سنگھ کی عدالت نے سنبھل، اتر پردیش میں واقع شاہی جامع مسجد بمقابلہ ہری ہر مندر کیس کی سماعت کے لیے اگلی تاریخ 25 ستمبر 2025 دی ہے۔ مسلم فریق کی طرف سے دائر عرضی الہٰ آباد ہائی کورٹ پہنچی تھی۔ 19 مئی 2025 کو ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کے سروے آرڈر کو برقرار رکھتے ہوئے کیس کو سماعت کے لیے نچلی عدالت میں بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد جمعرات کو سماعت ہونی تھی۔ اطلاعات کے مطابق سپریم کورٹ نے اس کیس پر روک لگانے کا حکم دیا ہے۔
سپریم کورٹ میں اسٹے کی وجہ سے دی گئی تاریخ
اس وجہ سے عدالت نے کارروائی ملتوی کرتے ہوئے اگلی سماعت 25 ستمبر مقرر کی، اس معاملے میں مسلم فریق کے وکیل شکیل احمد وارثی نے کہا کہ سماعت جمعرات کو ہونی تھی لیکن سپریم کورٹ میں اسٹے کے باعث اگلی تاریخ 25 ستمبر مقرر کی گئی ہے۔
دوسری جانب ہندو فریق کے وکیل گوپال شرما نے کہا کہ عدالت اب اس معاملے کی سماعت 25 ستمبر کو کرے گی، امید ہے جلد فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ معاملہ سب سے پہلے اس وقت منظر عام پر آیا جب 19 نومبر 2024 کو ہندو فریق کے وکلاء ہری شنکر جین اور وشنو شنکر جین سمیت آٹھ لوگوں نے دعویٰ پیش کرتے ہوئے ایک عرضی دائر کی۔
24 نومبر کو تشدد میں 4 کی موت
عدالت کے حکم پر 19 نومبر اور 24 نومبر کو مسجد کا سروے کیا گیا، لیکن 24 نومبر 2024 کا دن سنبھل کے لیے خوفناک بن گیا، سروے کے دوران کافی ہنگامہ ہوا۔ اس میں چار افراد ہلاک اور 29 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ حالات اس قدر بگڑ گئے کہ پولیس نے ایس پی ایم پی ضیاء الرحمٰن برق اور شاہی جامع مسجد کے صدر ظفر علی سمیت ہزاروں افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔
ہندو فریق نے دعویٰ کیا تھا کہ سنبھل کی جامع مسجد پہلے ہری ہر مندر تھی۔ اسے بابر نے 1529 میں مسمار کر کے مسجد بنائی۔ اس سلسلے میں سنبھل کورٹ میں 19 نومبر 2024 کو ایک عرضی داخل کی گئی تھی۔ سول جج سینئر ڈویژن آدتیہ سنگھ نے اسی دن مسجد کے اندر سروے کا حکم دیا تھا۔
تین خواتین سمیت 79 شرپسندوں کی گرفتاری
عدالت نے رمیش سنگھ راگھو کو ایڈووکیٹ کمشنر مقرر کیا تھا۔ ٹیم اسی دن شام 4 بجے سروے کے لیے مسجد پہنچی۔ ٹیم نے 2 گھنٹے تک سروے کیا۔ اس دن سروے مکمل نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد 24 نومبر کو سروے ٹیم سنبھل کی جامع مسجد پہنچی۔ مسجد کے اندر سروے کیا جا رہا تھا۔ اس دوران لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہوگئی۔ اس کے بعد سنبھل میں تشدد پھوٹ پڑا۔ جس میں فائرنگ کے دوران 4 افراد ہلاک کر دیے گئے۔ تشدد کے بعد پولیس نے تین خواتین سمیت 79 افراد کو گرفتار کر لیا جس میں زیادہ تعداد مسلمانوں کی تھی۔
2750 نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی
اس معاملے میں ایس پی ایم ایل اے اقبال محمود کے بیٹے سہیل اقبال، ایس پی ایم پی ضیاء الرحمٰن برق اور 2750 نامعلوم افراد سمیت 40 لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ 18 جون 2025 کو ایس آئی ٹی نے 1128 صفحات میں ایم پی بارک سمیت 23 لوگوں کے خلاف عدالت میں چارج شیٹ داخل کی۔ اس چارج شیٹ میں ایس پی ایم ایل اے کے بیٹے سہیل اقبال کا نام شامل نہیں تھا۔
جوڈیشل انکوائری کمیشن نے وزیر اعلیٰ کو 450 صفحات پر مشتمل رپورٹ پیش کی
سنبھل تشدد میں جوڈیشل انکوائری کمیشن نے 450 صفحات کی رپورٹ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو سونپی ہے۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ ہندو آبادی پہلے سے کم ہے۔ اس رپورٹ میں سنبھل میں آزادی کے بعد سے اب تک ہونے والے فسادات کی تعداد کا بھی ذکر ہے۔