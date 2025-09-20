سنبھل جامع مسجد صدر کو الہٰ آباد ہائی کورٹ سے عبوری راحت، عدالت نے روک دی کیس کی مزید کارروائی
جیل سے رہائی کے بعد انہوں نے گاڑیوں کے ساتھ ریلی نکالی۔ ریوتی رمن کے مقدمے کی سماعت 15 اکتوبر کو ہوگی۔
Published : September 20, 2025 at 5:32 AM IST
الہٰ آباد: سنبھل جامع مسجد کے سروے کے دوران ہوئے تشدد کے معاملے میں الہٰ آباد ہائی کورٹ نے سنبھل جامع مسجد کے سربراہ ظفر علی کو عبوری راحت دی ہے۔ ان کے خلاف حکم امتناعی کی خلاف ورزی پر مقدمہ درج کر لیا گیا تھا۔ عدالت نے کیس کی تمام کارروائیوں پر آئندہ سماعت تک روک لگا دی ہے۔ یہ حکم جسٹس سدھارتھ ورما اور جسٹس عبدل شاہد کی ڈویژن بنچ نے ظفر علی اور تین دیگر کی طرف سے دائر درخواست پر جاری کیا۔ سابق ایم پی ریوتی رمن کے کیس کی سماعت 15 اکتوبر کو ہوگی۔
سنبھل جامع مسجد کے سربراہ ظفر علی پر مسجد سروے کے دوران تشدد کا الزام لگایا گیا تھا۔ اس کیس میں انہیں 24 جولائی 2025 کو مشروط ضمانت دی گئی تھی۔ یکم اگست کو جیل سے رہائی کے بعد انہوں نے امتناعی حکم کی خلاف ورزی کی اور گاڑیوں کی ریلی نکالی۔ اس کے بعد، پولیس نے 5 اگست 2025 کو سنبھل پولیس اسٹیشن میں ظفر علی، سرفراز، طاہر، حیدر اور 60 نامعلوم افراد کے خلاف امتناعی حکم کی خلاف ورزی کرنے کا مقدمہ درج کیا تھا۔
کیس کو کالعدم قرار دیا جائے
ظفر علی اور دیگر تین افراد نے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ کیس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ عدالت نے فریقین کو سننے کے بعد مقدمے کی کارروائی پر عبوری حکم امتناعی دے دیا اور مدعا علیہان کو قانون کے مطابق تفتیش جاری رکھنے کی ہدایت کی۔
سابق ایم پی ریوتی رمن کے معاملے میں 15 اکتوبر کو سماعت ہوگی
دریں اثنا، الہٰ آباد ہائی کورٹ نے سابق ایس پی لیڈر ریوتی رمن کی طرف سے مقدمے کی پوری کارروائی کو منسوخ کرنے کی درخواست کی سماعت کے لیے 15 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ یہ حکم جسٹس سمیر جین نے جاری کیا۔ سابق ایم پی ریوتی رمن سنگھ کے خلاف کریلی پولیس اسٹیشن میں 2024 کے لوک سبھا انتخابات کے دوران ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی اور دیگر الزامات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
پولیس نے اس معاملے میں چارج شیٹ داخل کر دی ہے۔ سابق ایم پی نے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرتے ہوئے پورے مقدمے کو خارج کرنے کی مانگ کی ہے۔ 21 اگست کو الہٰ آباد ہائی کورٹ نے ریوتی رمن سنگھ کو عبوری راحت دی اور 18 ستمبر کو سماعت کی تاریخ مقرر کی۔ 18 ستمبر کو سماعت کے دوران ریاستی حکومت کے وکیل نے جوابی دلیل داخل کرنے کے لیے وقت کی درخواست کی۔ جس کے بعد عدالت نے عبوری حکم میں توسیع کرتے ہوئے سماعت کی تاریخ 15 اکتوبر مقرر کی۔