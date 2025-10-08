آج اعظم خان سے ملیں گے اکھلیش، اعظم خان نے کہا۔۔میں تو مرغی چور ہوں، جو ملنے آرہے ہیں ان کا بڑپن ہے
سماج وادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو آج سینئر لیڈر محمد اعظم خان سے ملاقات کریں گے۔
Published : October 8, 2025 at 8:49 AM IST
رامپور/ لکھنؤ: سماج وادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو پارٹی کے سینئر لیڈر محمد اعظم خان سے ملنے رامپور آ رہے ہیں۔ جیل سے رہائی کے بعد یہ پہلا موقع ہو گا جب دونوں رہنما ملاقات کریں گے۔ اکھلیش یادو آج پرائیویٹ جیٹ کے ذریعے لکھنؤ سے بریلی پہنچیں گے، جہاں سے وہ بذریعہ سڑک رامپور جائیں گے اور اعظم خان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کریں گے۔
ایس پی لیڈر اعظم خان نے منگل کو رامپور میں میڈیا سے بات کی۔ انہوں نے کہا، "اکھلیش یادو مجھ سے ملیں گے، اور میں صرف ان سے ملوں گا، وہ میری صحت کے بارے میں پوچھنے آرہے ہیں، اور یہ میرا حق ہے۔" انہوں نے کہا کہ ایک کیس میں 34 لاکھ روپے جرمانہ ہے۔ انھوں نے کہا کہ میں آپ کے ذریعے درخواست کر رہا ہوں کہ کوئی یہ گھر خرید لے۔
سیاسی حلقوں میں اس ملاقات کو انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ مانا جا رہا ہے کہ یہ محض ایک رسمی ملاقات نہیں ہے بلکہ سماج وادی پارٹی کے اندر دیرینہ اختلافات اور ناراضگیوں کو دور کرنے کی پہل ہے۔ یہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ اعظم خان کے بی ایس پی میں شامل ہونے کی قیاس آرائیاں ختم ہو جائیں گی۔
انہوں نے کہا کہ مجھے چور کہا جا رہا ہے، میں نے ڈکیتی کی ہے، مجھے ایک کیس میں 21 سال قید کی سزا ہوئی ہے۔ مرغی چور کو 34 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا ہے۔ میرے خلاف 114 اور میرے خاندان کے خلاف 350 مقدمات ہیں۔ جب رامپور کے ایم پی کے بارے میں پوچھا گیا تو اعظم خان نے کہا کہ میں بہت بدقسمت ہوں، میں اتنے بڑے عالم فاضل، ملک کے رہنما کو نہیں جانتا، جو اس شہر کا ایم پی ہو۔
ایس پی ایم پی ایس ٹی حسن کی ناراضگی کے بارے میں اعظم خان نے کہا کہ ہم اپنا ٹکٹ محفوظ نہیں کر سکے تو ہم ان کا ٹکٹ کیسے منسوخ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، "عوام ہماری دوا ہے، اور ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔"
قومی ترجمان سمیہ رانا نے اعظم خان سے ان کے گھر پر ملاقات کی: سماج وادی پارٹی کی قومی ترجمان سمیہ رانا نے منگل کو سماج وادی پارٹی کے رہنما اعظم خان کے گھر کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اعظم خان اور اکھلیش یادو کے درمیان کوئی دراڑ نہیں ہے، اور انہیں یقین ہے کہ یہ کل مکمل طور پر حل ہو جائے گا۔ انھوں نے مزید کہا کہ جو شاخیں اپنی جڑوں سے بغاوت کرتی ہیں وہ زیادہ دیر تک سبز نہیں رہتیں۔ انہوں نے کہا، "میرا ماننا ہے کہ ہم سب کو اپنے بزرگوں سے سیکھنا چاہئے کہ بزرگوں کا احترام کیسے کیا جائے۔ میرا ماننا ہے کہ سماج وادی پارٹی کے بانی ارکان کو آنا چاہئے تھا۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اعظم خان جیل سے باہر ہیں۔ وہ دوبارہ ہماری رہنمائی کریں گے، اور سماج وادی پارٹی مزید مضبوط ہو گی۔"
اعظم خان نے 23 ماہ جیل میں گزارے: 23 ماہ کی قید کے دوران اعظم خان کے حامیوں نے سماج وادی پارٹی کے موقف پر سوال اٹھائے۔ الزام یہ تھا کہ پارٹی نے اس مشکل وقت میں کھل کر ان کا ساتھ نہیں دیا۔ تاہم، جیل سے رہائی کے بعد اعظم خان نے سماج وادی پارٹی یا اکھلیش یادو کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا۔ اکھلیش یادو نے بھی انہیں رہائی پر مبارکباد دی اور ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔
