سنبھل: انتظامیہ نے غیر قانونی تعمیرات کے معاملے میں سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ضیاء الرحمن برق پر 1.35 لاکھ روپے کا بھاری جرمانہ عائد کیا ہے۔ ایم پی نے جرمانے کی رقم جمع کرادی ہے لیکن اب کام سے پہلے سب سے بڑا امتحان 30 دن کے اندر تعمیرات کو گرانا ہے۔ اس سلسلے میں انتظامیہ نے بلڈوزر چلا کر تعمیرات گرانے کا نوٹس دے دیا ہے۔
آپ کو بتا دیں، ایس پی ایم پی برق کا یہ معاملہ بہت پرانا ہے۔ 250 دنوں کی طویل سماعت کے بعد ایس ڈی ایم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایم پی نے نقشہ پاس کروائے بغیر اپنی رہائش گاہ کے پچھلے حصے میں دیوار، کالم، چھت اور دیگر تعمیرات کروائی تھیں۔ اس سلسلے میں نہ کوئی اجازت لی گئی اور نہ ہی اصول و ضوابط پر عمل کیا گیا۔ انتظامیہ نے اسے اتر پردیش ریگولیشن آف بلڈنگ آپریشن ایکٹ 1958 کی خلاف ورزی سمجھا ہے۔
ایس ڈی ایم وکاس چندرا نے کہا کہ ابتدائی طور پر ایم پی پر 5,707 روپئے کا جرمانہ عائد کیا گیا تھا، لیکن کام کو روکنے اور انتظامیہ کو اطلاع نہ دینے پر 10,000 روپئے جرمانہ عائد کیا گیا اور عدالتی حکم کے نوٹس سے لے کر 500 روپئے یومیہ کے حساب سے اضافی 1.25 لاکھ روپئے وصول کئے گئے۔ اس طرح کل جرمانہ 1.35 لاکھ روپے تک پہنچ گیا ہے۔ تاہم جرمانے کی رقم رکن اسمبلی ضیاء الرحمن برق نے جمع کرائی ہے۔ اب انتظامیہ نے ایم پی کو منگل (12 اگست) کو 30 دن کا نوٹس دیا ہے۔ اس دوران انہیں خود ہی غیر قانونی تعمیرات ہٹانی ہوں گی۔ ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد سیکشن 10 کے تحت بلڈوزر سے مسماری کی جائے گی۔
