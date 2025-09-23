ETV Bharat / state

اعظم خان کو 23 ماہ بعد جیل سے ملی 'آزادی'۔۔کیا بی ایس پی میں ہوں گے شامل؟ جانیں کیا جواب دیا

اکھلیش یادو کے "حکومت بنانے کے بعد مقدمات واپس لینے کے بیان پر، اعظم خان نے کہا، "میں کیا کہہ سکتا ہوں؟

اعظم خان کو 23 ماہ بعد جیل سے ملی 'آزادی'
اعظم خان کو 23 ماہ بعد جیل سے ملی 'آزادی' (ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 23, 2025 at 5:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

لکھنؤ: سماج وادی پارٹی لیڈر اعظم خان منگل کو دوپہر 12 بجے کے قریب جیل سے باہر آے۔ تقریباً 23 ماہ بعد اعظم خان جیل سے رہا ہوئے اور تازہ ہوا میں سانس لی۔ اعظم خان جیل کے اندر سے اپنی گاڑی میں اپنے حامیوں کو ہاتھ دکھاتے ہوئے جیل سے روانہ ہوئے۔ سیتا پور جیل سے ان کی رہائی اصل میں صبح 9 بجے مقرر تھی تاہم ایک مقدمے میں جرمانہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے اعظم خان کی رہائی میں تاخیر ہوئی۔ رام پور کی عدالت میں جرمانہ کی ادائیگی کے بعد سیتا پور جیل کو اطلاع دی گئی۔ اعظم خان بالآخر جیل سے رہا ہو گئے۔ خان اکتوبر 2023 سے سیتا پور جیل میں قید تھے۔

اعظم کے وکیل زبیر احمد خان نے کہا کہ اعظم خان تقریباً دو سال قبل سیتا پور جیل میں تھے۔ اعظم خان نے سماج وادی پارٹی کی حکومت میں کئی اہم قلمدان سنبھالے۔ 1989 میں، وہ اتر پردیش حکومت میں کابینہ کے وزیر بن گئے، انہوں نے لیبر، ایمپلائمنٹ، مسلم وقف، اور حج جیسے محکموں کو سنبھالا۔

بی ایس پی میں شامل ہونے کے سوال پر اعظم خان نے کیا کہا؟

سیتا پور جیل سے رہا ہونے کے بعد ایس پی لیڈر اعظم خان نے کہا، "آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ جنہوں نے میرا ساتھ دیا ان کے لیے بہت سی دعائیں۔" بی ایس پی میں شامل ہونے کے سوال پر اعظم نے کہا، "جو قیاس آرائیاں کر رہے ہیں وہ ہی بتا سکتے ہیں۔ میں جیل میں کسی سے نہیں ملا۔ مجھے فون کال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔" اس لیے میں پانچ سال تک باہری دنیا سے بالکل دور رہا۔

ایس پی کی حکومت بننے پر اعظم خان کے خلاف درج تمام مقدمات واپس لے لیں گے: اکھلیش یادو

اعظم خان کی رہائی پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے سماج وادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو نے کہا، "آج ہم سب کے لیے بہت خوشی کا دن ہے کہ اعظم صاحب جیل سے باہر آئے ہیں۔ جیسے ہی سماج وادی پارٹی کی حکومت بنے گی، اعظم خان کے خلاف درج تمام مقدمات واپس لے لیے جائیں گے۔ اعظم خان ایس پی کے بانی رہے ہیں اور ان کا اہم کردار رہا ہے۔"

اکھلیش یادو کے "حکومت بنانے کے بعد مقدمات واپس لینے کے بیان پر، اعظم خان نے کہا، "میں کیا کہہ سکتا ہوں؟

اعظم خان نے اتر پردیش قانون ساز اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔ 2003 سے 2007 تک کابینہ کے وزیر کے طور پر، انہوں نے پارلیمانی امور، شہری ترقی، پانی کی فراہمی، شہری روزگار، اور غربت کے خاتمے کے محکموں کی نگرانی کی۔ 2012 میں اکھلیش یادو کی حکومت کے دوران اعظم خان شہری ترقی سمیت کئی اہم محکموں کے وزیر بنے۔

یہ بھی پڑھیں:

For All Latest Updates

TAGGED:

AZAM KHAN RELEASEAZAM KHAN ON BSPAZAM KHAN ON AKHILESH YADAVاعظم خانSP LEADER AZAM KHAN

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.