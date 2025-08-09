جھانسی: ریاست اترپردیش کے جھانسی میں ایک چونکا دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے۔ 62 سالہ وکیل بھانو پرکاش سِرواریہ کی لاش منگل کو گھر کی سیڑھیوں سے ملی۔ وکیل کی بیٹی نے قتل کا شبہ ظاہر کیا تھا۔ پولیس بھی یہ نہیں سمجھ سکی کہ موت کیسے ہوئی۔ اس دوران تفتیش میں چونکا دینے والے حقائق سامنے آئے اور پولیس نے وکیل کے پڑوسی کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی۔ سخت پوچھ گچھ کے بعد پڑوسی کی بتائی گئی کہانی سن کر سب حیران رہ گئے۔
بھانو پرکاش سرواریہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے
ایس پی سٹی گیانیندر کمار سنگھ نے بتایا کہ گورسرائے کے رہنے والے وکیل بھانو پرکاش سرواریہ برسوں سے نوآباد تھانہ علاقہ کے تالپورہ میں کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے۔ منگل کی صبح ان کی لاش ان کے گھر سے مشتبہ حالت میں ملی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ اسے گلا دبا کر قتل کیا گیا۔ پولیس نے وکیل کے داماد کی شکایت پر تفتیش شروع کر دی۔
پولیس 25 لوگوں سے پوچھ گچھ کے بعد ملزم تک پہنچی
ایس پی سٹی گیانیندر کمار سنگھ نے بتایا کہ تحقیقات کے دوران عمارت میں رہنے والے تمام کرایہ داروں، پڑوسیوں سمیت تقریباً 25 لوگوں سے پوچھ گچھ کی گئی۔ ان میں وکیل کے تمام مؤکل اور رشتہ دار شامل تھے۔ آخر کار پولیس کے شک کی سوئی وکیل کے پڑوسی سچن کمار ورما ولد پریم کمار دشاریہ پر رک گئی۔ اسے جمعہ کی دوپہر جھانسی کے کسان بازار سے گرفتار کیا گیا۔
عصمت دری کیس کی وکالت کرنے والے وکیل کا قتل
دراصل، وکیل بھانو پرکاش سِرواریہ کے پڑوسی سچن کمار شرما عصمت دری کیس میں ملزم ہیں۔ وہ اس معاملے میں جیل بھی جا چکے ہیں اور فی الحال ضمانت پر تھے۔ وکیل بھانو پرکاش سِرواریہ سچن کے کیس کی وکالت کر رہے تھے۔
سچن نے پولیس کو بتایا کہ وہ 2021 میں ایک 17 سالہ لڑکی سے محبت کرتا تھا، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے دونوں گھر سے بھاگ گئے لیکن لڑکی کی بہن نے اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرادی۔ اس پر پولیس نے ہم دونوں کو پکڑ کر عصمت دری کے الزام میں جیل بھیج دیا۔
سچن نے بتایا کہ ایڈووکیٹ بھانو پرکاش سرواریہ ان کے پڑوس میں رہتے تھے۔ بھانو پرکاش وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ 2000 سے 2005 تک نگر پنچایت صدر بھی رہ چکے ہیں اور بی جے پی لیڈر ہیں۔ اس نے ان سے سود پر رقم لی تھی۔ اہل خانہ نے انہیں کیس کی سماعت کے لیے وکیل بنایا تھا۔
وکیل بھانو پرکاش عصمت دری کیس کی درخواست میں دلچسپی نہیں لے رہے تھے
سچن نے پولیس کو بتایا کہ وکیل بھانو پرکاش عصمت دری کیس میں دلچسپی نہیں لے رہے تھے۔ وہ پیروی کرنے میں غفلت برت رہے تھے۔ جس کی وجہ سے عدالت سے ان کے خلاف وارنٹ جاری ہوئے اور انہیں 3 ماہ کے لیے دوبارہ جیل جانا پڑا۔ اس کے بعد جب وہ دوبارہ ضمانت پر باہر آئے تو وکیل نے فیس کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔
وکیل نے فیس کے بدلے میں اس کی موٹر سائیکل چھین لی
ایس پی سٹی گیانیندر کمار سنگھ کے مطابق، سچن نے پوچھ گچھ کے دوران بتایا کہ وہ وکیل کو اس کی فیس ادا کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اس لیے وکیل اس رقم پر سود وصول کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک دن وکیل نے زبردستی اس کی 60 ہزار روپے کی اپاچی موٹر سائیکل چھین کر اپنے پاس رکھ لی۔
عصمت دری کیس میں عدالت اگلی تاریخ کو سزا سنا سکتی تھی
سچن نے بتایا کہ کیس کی درخواست میں لاپرواہی کی وجہ سے وہ کیس ہارنے کے قریب ہے۔ عدالت آئندہ سماعت پر سزا سنائے گی۔ وکیل بھانو پرکاش کیس میں دلچسپی نہیں لے رہے تھے اور بار بار رقم کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس دوران جب انہوں نے موٹر سائیکل چھین لی تو وہ مشتعل ہو گیا اور منگل کو اس نے وکیل کا گلا دبا کر قتل کر دیا۔