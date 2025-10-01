ETV Bharat / state

سنگاپور سے چین جا رہا تھا جہاز، مرچنٹ نیوی کا افسر پراسرار طور پر ہوا غائب

رودرپریاگ کے مرچنٹ نیوی آفیسر کرن دیپ رانا سنگاپور سے چین جانے والے جہاز سے لاپتہ ہو گئے۔

rudraprayag based merchant navy officer karandeep rana went missing from ship going from singapore to china Urdu News
اتراکھنڈ سے تعلق رکھنے والا کرندیپ سنگاپور سے چین جانے والے جہاز سے لاپتہ ہو گیا (ETV Bharat Uttarakhand)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 1, 2025 at 5:06 PM IST

4 Min Read
دہرادون، اتراکھنڈ: اتراکھنڈ کے رودرپریاگ سے تعلق رکھنے والے مرچنٹ نیوی افسر کرن دیپ رانا، جو فی الحال دہرادون کے پٹیل نگر میں رہتے ہیں، 20 ستمبر سے پراسرار طور پر لاپتہ ہیں۔ کرن دیپ اس جہاز سے اچانک غائب ہو گیا جس پر وہ سفر کر رہا تھا، سنگاپور سے چین جا رہا تھا۔ اس کے بارے میں ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا ہے۔ پریشان کن خاندان نے حکومت سے مداخلت کرتے ہوئے ان کے بیٹے کی تلاش کی اپیل کی ہے۔

rudraprayag based merchant navy officer karandeep rana went missing from ship going from singapore to china Urdu News
کرن دیپ رانا جہاز سے لاپتہ جو جہاز سے لاپتہ ہوا (PHOTO KARANDEEP FAMILY)

اہل خانہ کو 20 ستمبر کو اس واقعے کا علم ہوا جب کمپنی کے منیجر نے انہیں یہ اطلاع دینے کے لیے گھر فون کیا کہ کرن دیپ لاپتہ ہو گئے ہیں۔ منیجر کے مطابق تلاشی کے دوران جہاز سے صرف ایک جوتا اور ایک کیمرہ ملا۔ اس خبر سے خاندان میں افراتفری مچ گئی ہے۔ ماں اور بہن سمرن رانا کا رو رو کر برا حال ہے۔

سمندری انسٹی ٹیوٹ آف میری ٹائم اسٹڈیز میں تعلیم حاصل کی

ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے، کرن دیپ کی بہن سمرن نے وضاحت کی کہ اس کا بھائی نہ صرف ایک ہونہار طالب علم تھا بلکہ وہ اپنی پڑھائی اور کام میں بھی مسلسل مہارت رکھتا تھا۔ کرن دیپ نے (سمندری) سی انسٹی ٹیوٹ آف میری ٹائم اسٹڈیز میں تعلیم حاصل کی اور اپنے پورے بیچ میں ٹاپر رہے۔ نتیجتاً، ان کا اچانک غائب ہونا انتہائی مشکوک ہے۔ اہل خانہ کو شبہ ہے کہ شپنگ کمپنی سے وابستہ لوگوں نے کرن دیپ کو یرغمال بنایا ہو گا یا پھر اسے حراست میں لے لیا ہے۔

جب کرن دیپ لاپتہ ہوا جہاز سمندر سے تقریباً 200 میٹر دور تھا

سمرن کے مطابق، کمپنی نے اطلاع دی ہے کہ کرن دیپ کے لیے سرچ آپریشن 90 گھنٹے سے زیادہ جاری رہا، لیکن اس کے باوجود اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ سب سے چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ جب کرن دیپ لاپتہ ہوا تو جہاز سمندر سے تقریباً 200 میٹر دور تھا۔ ایسے میں ان کا اچانک لاپتہ ہونا کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ ایک تربیت یافتہ افسر بغیر کسی پیشگی وارننگ یا اطلاع کے اچانک جہاز سے کیسے غائب ہو سکتا ہے؟

خاموش نہیں بیٹھیں گے، ریاست کے لیے تشویش کا باعث

خاندان نے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی اور دہرادون ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو خط لکھ کر اس معاملے میں مداخلت کرنے کی اپیل کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر وزارت خارجہ اور متعلقہ اداروں سے رابطہ کرے تاکہ حقیقت سے پردہ اٹھایا جا سکے۔ کرن دیپ کی ماں اور بہن کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ ان کا بیٹا بحفاظت گھر واپس نہیں آ جاتا۔ اتراکھنڈ کے اس نوجوان کا لاپتہ ہونا نہ صرف ایک خاندان بلکہ پوری ریاست کے لیے تشویش کا باعث ہے۔

TAGGED:

KARANDEEP MISSING FROM CHINA SHIPKARANDEEP RANA MISSING FROM SHIPMISSING NAVY OFFICER FROM SHIPMISSING MERCHANT NAVY OFFICERMERCHANT NAVY OFFICER MISSING

