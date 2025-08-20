بریلی، اترپردیش: عزت نگر تھانہ علاقے میں اعلیٰ حضرت کے عرس کے دوران کافی ہنگامہ ہوا۔ عرس کے دوران ہندو برادری نے چادر کے جلوس کو نئی روایت قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ دونوں فریق کچھ ہی دیر میں مشتعل ہوگئے۔ لوگوں کی پولیس سے جھڑپیں بھی شروع ہو گئیں۔ ہنگامہ جیسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے پولس نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے معاملہ نمٹا دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ احتجاج سابق پردھان اور موجودہ پردھان کے باہمی اختلافات کی وجہ سے ہوا۔ اس معاملے میں شکایت ملنے پر کارروائی کی جائے گی۔
منگل کو کھجوریہ ذوالفقار گاؤں سے چادر کا جلوس نکل رہا تھا۔ دوسرے دیہات کے لوگ بھی جلوس میں شامل ہوئے۔ کھجوریا گاؤں کے کچھ ہندو برادری کے لوگوں نے نئی روایت پر چادر کھول کر چلنے کا الزام لگاتے ہوئے احتجاج کیا۔ موقع پر موجود پولیس اہلکاروں نے ہنگامہ کرنے والے ہندو برادری کے لوگوں کو بھگا دیا۔
مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں
اس دوران لوگوں کی پولیس اہلکاروں سے جھڑپیں بھی ہوئیں۔ کھجوریا گاؤں کے سابق سربراہ ہریدواری لال نے بتایا کہ عرس میں شرکت کے لیے مسلم کمیونٹی کے لوگ چادر کا جلوس نکال رہے تھے، جب کہ چادر کو بعد میں کھولنے کا معاہدہ طے پایا۔ لیکن وہ گاؤں میں ہی چادر کھول کر جا رہے تھے۔ جب انہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا تو پولیس نے ان کی پٹائی کی۔ پولیس کے ساتھ جھڑپ کی ویڈیو بھی منظر عام پر آگئی ہے۔
چادر کھولنے پر جھگڑا
سپرنٹنڈنٹ آف پولیس نگر مانوش پاریک نے بتایا کہ اعلیٰ حضرت کے عرس کے دوسرے دن چادر کا جلوس عزت نگر تھانہ علاقہ کے کھجوریا گاؤں سے شروع ہو کر درگاہ اعلیٰ تک جاتا ہے۔ اس حوالے سے دونوں فریقوں کے درمیان پہلے ہی معاہدہ ہو چکا تھا۔ جلوس کے دوران چادر کھولنے پر جھگڑا شروع ہوگیا۔ موقع پر موجود پولیس نے لوگوں کو سمجھایا اور بحث کرنے والے لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر ہٹا دیا گیا۔
باہمی اختلافات کی وجہ سے ہنگامہ آرائی کی کوشش
دونوں فریقین کو سمجھایا گیا۔ اس وقت موقع پر امن ہے۔ ابتدائی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ موجودہ پردھان اور سابق پردھان کے درمیان باہمی اختلافات کی وجہ سے ہنگامہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ معاملے کی مکمل انکوائری کی جائے گی، جو بھی قصوروار پایا جائے گا اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔