راجستھان میں 122 کروڑ روپے کے سائبر فراڈ کا پردہ فاش، کلیدی ملزم گرفتار
اڑتیس چیک بک، بیس اے ٹی ایم کارڈ، آٹھ کیو آر کوڈ، نو موبائل فون، ایک سوائپ مشین اور ڈھائی لاکھ روپے برآمد ہوئے۔
Published : October 14, 2025 at 11:59 AM IST
الور: راجستھان پولیس نے پیر کو سائبر فراڈ کے ایک بڑے نیٹ ورک کا پردہ فاش اور جعل سازوں کے نیٹ ورک کے مبینہ ماسٹر مائنڈ کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے مختلف بینک کھاتوں میں دھوکہ دہی سے حاصل کی گئی 122 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم جمع کی تھی۔
بھیواڑی سائبر پولس نے کلیدی ملزم انکت شرما کو گرفتار کر لیا، جس نے مبینہ طور پر دیگر سائبر فراڈ کرنے والوں کو کمیشن کے عوض میں جعلی کمپنیوں اور افراد کے بینک کھاتوں تک رسائی فراہم کی تھی۔
ملزم کے قبضے سے پولیس نے بڑی تعداد میں بینکنگ دستاویزات، نقدی اور ڈیجیٹل آلات ضبط کیے ہیں۔ اس سے جڑے کئی سائبر فراڈ کیسز کا پردہ فاش کرنے کے بعد پولیس اب نیٹ ورک کے دیگر ارکان کی تلاش میں مصروف ہے۔
سائبر فراڈ کی 183 شکایات
بھیواڑی کے پولیس سپرنٹنڈنٹ پرشانت کرن نے کہا کہ نیشنل سائبر کرائم رپورٹنگ پورٹل (این سی سی آر پی) کو مختلف ریاستوں سے انکت شرما کے بینک کھاتوں کے خلاف سائبر فراڈ کی 183 شکایات موصول ہوئی ہیں جن میں 122.21 کروڑ روپے شامل ہیں۔
انہوں نے کہا کہ شرما نے کمیشن پر لوگوں سے بینک اکاؤنٹس، چیک بک اور اے ٹی ایم کارڈ جمع کیے اور انہیں سائبر فراڈ کرنے والوں کے حوالے کیا۔ ملک بھر سے دھوکہ دہی سے حاصل کی گئی رقم ان کھاتوں کے ذریعے منتقل ہوئی۔ ملزمین نے جعلی کمپنیوں کے ناموں سے کئی بینک اکاؤنٹس بنا کر دھوکہ دہی کی رقم ٹرانسفر کی۔
ایس پی نے کہا کہ تفتیش سے معلوم ہوا کہ ملزمان نے جعلی آئی ڈی اور ایڈریس کا استعمال کرتے ہوئے بینک اکاؤنٹس کھولے اور ہر اکاؤنٹ ہولڈر کو 3.5 فیصد فی ٹرانزیکشن کمیشن بھی ادا کیا۔
ملزمین کی جائیدادوں کی تلاشی کے دوران پولیس نے 38 چیک بک، 20 اے ٹی ایم کارڈ، آٹھ کیو آر کوڈ، نو موبائل فون، ایک سوائپ مشین اور 2.5 لاکھ روپے کی نقدی برآمد کی۔ پولیس کو ڈیجیٹل شواہد بھی ملے جو اب زیر تفتیش ہیں۔
اس سے قبل دو ملزمان گرفتار
ایس پی کرن نے کہا کہ شرما کی گرفتاری سے قبل اس معاملے میں رشید اور عظمت نام کے دو ملزمین کو گرفتار کیا گیا تھا۔ تقریباً 61 کروڑ روپے کی دھوکہ دہی سے متعلق 96 شکایات اور معاملات ان کے بینک کھاتوں سے منسلک تھے۔
انہوں نے مزید کہا کہ دونوں نے شرما کے نیٹ ورک سے جڑنے کے بعد اکاؤنٹ ٹرانسفر ریکیٹ چلانا شروع کیا۔ اس ریکیٹ نے بعد میں ملک بھر کے سائبر فراڈ کرنے والوں سے رابطہ قائم کیا اور کمیشن کے عوض بینکنگ چینل فراہم کیا۔
افسر نے کہا، "اس کیس کی تحقیقات اسی ماہ سے جاری ہے، اور گینگ کے دیگر ملزمین کا سراغ لگانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔"
