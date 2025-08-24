روڑکی، اتراکھنڈ: ہریدوار ضلع کے پیران کلیار تھانہ علاقے سے ایک خاتون کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ یہاں ایک عورت کا عاشق، خاتون کو اسکول لے گیا۔ جہاں اس نے اپنے دوستوں کو بلایا اور خوب شراب پی۔ جس کے بعد خاتون کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کی گئی۔ وہیں اس واقعہ نے پولس میں ہلچل مچا دی ہے۔ فی الحال پولیس ملزم کی تلاش میں ہے۔
خبر کے مطابق بھگوان پور تھانہ علاقہ کی رہنے والی ایک خاتون علاقے میں ایک فیکٹری میں ملازمہ ہے۔ بتایا گیا ہے کہ خاتون کا بھگوان پور علاقہ کے رہنے والے ایک نوجوان کے ساتھ معاشقہ چل رہا ہے۔ الزام ہے کہ ہفتہ 23 اگست کی شام کو اس کا عاشق یہ کہہ کر خاتون کو اپنے ساتھ پیران کلیار تھانہ علاقہ کے گاؤں ہدی والا میں واقع ایک اسکول میں یہ کہہ کر لے گیا کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ جہاں اس نے اپنے پانچ دوستوں کو بھی موقع پر بلایا۔ انہوں نے وہاں بہت زیادہ شراب پی۔
واقعہ سے پولیس میں ہلچل مچ گئی
اس کے بعد خاتون کے عاشق نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی۔ الزام ہے کہ تمام ملزمین اسے کسی کو نہ بتانے کی دھمکی دیتے ہوئے موقع سے فرار ہوگئے۔ اس کے بعد خاتون پریشان حالت میں پولیس کے پاس پہنچی۔ اس نے پولیس کو معاملے کی اطلاع دی۔ جس کے بعد پولیس میں ہلچل مچ گئی۔ پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی اور واقعہ کی تحقیقات شروع کردی۔ جس کے بعد پولیس نے خاتون کا طبی معائنہ کرایا۔ فی الحال پولیس ملزمین کی تلاش میں مصروف ہے۔
ہریدوار ضلع میں گینگ ریپ کے کئی معاملے
پیران کلیار پولیس اسٹیشن کے انچارج انسپکٹر رویندر کمار نے بتایا کہ خاتون کا طبی معائنہ کیا گیا ہے۔ متاثرہ کی جانب سے شکایت موصول ہوئی ہے۔ شکایت کی بنیاد پر ملزمین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ملزمین کی تلاش جاری ہے۔ آپ کو بتا دیں، اس سے پہلے بھی ہریدوار ضلع میں گینگ ریپ کے کئی معاملے سامنے آ چکے ہیں۔ اس سے قبل کا تازہ معاملہ یہ ہے کہ 9 اگست کو پاتھری تھانہ علاقہ کے ایک گاؤں میں کچھ نوجوانوں نے ایک نابالغ کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کی۔
خوف کے مارے نابالغہ کو چھت سے نیچے پھینکا
واقعے کے بعد نوجوانوں نے کچھ لوگوں کو آتے دیکھ کر خوف کے مارے اسے چھت سے نیچے پھینک دیا تاہم واقعے سے متعلق ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔ وائرل ویڈیو میں نابالغہ کو گھر کے پیچھے جھاڑیوں میں لیٹا اور درد سے کراہتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس کے ساتھ ہی متاثرہ نے گاؤں کے تین نوجوانوں پر اجتماعی عصمت دری کا الزام لگایا تھا۔ پولیس نے اس معاملے میں متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے 15 گھنٹے کے اندر مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اس معاملے میں دو ملزمان مفرور تھے۔
