تلنگانہ گورنمنٹ اسکول کے ہاسٹل کی سات طالبات کو چوہوں نے کاٹ لیا
ڈاکٹر چاند پاشا، جنہوں نے طالبات کا علاج کیا، نے تصدیق کی کہ ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔
Published : September 9, 2025 at 3:33 PM IST
گوپال پیٹ (ونپرتی): پیر کی اولین ساعتوں میں تلنگانہ کے ونپرتی ضلع کے گوپال پیٹ منڈل کے بدھرانگنڈی میں سوشل ویلفیئر گرلز گروکل اسکول کی سات طالبات کو چوہوں نے کاٹ لیا۔ دسویں جماعت کی طالبات اپنے ہاسٹل کے کمرے میں سو رہی تھیں، جب چوہوں نے ان پر حملہ کیا۔
صبح جب لڑکیاں بیدار ہوئیں تو انہوں نے اپنی ٹانگوں اور انگلیوں پر کاٹنے کے نشانات دیکھے اور فوری طور پر اسکول کے پرنسپل اور ہیلتھ حکام کو اس کی اطلاع دی۔ اسکول کی معاون نرس مونیکا نے زخمی طلباء کو گوپال پیٹ پرائمری ہیلتھ سینٹر (پی ایچ سی) پہنچایا، جہاں انہیں احتیاط کے طور پر اینٹی ریبیز انجیکشن لگائے گئے۔
ڈاکٹر چاند پاشا، جنہوں نے پی ایچ سی میں طابلات کا علاج کیا، نے تصدیق کی کہ اب ان کی حالت بہتر ہے اور ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تمام ضروری طبی امداد فراہم کی گئی۔
اس واقعے کے بعد، اسکول کے پرنسپل نے احاطے میں چوہوں کی موجودگی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ اسکول کے احاطے کے اندر خالی پڑے بیت الخلاء میں چوہے گھونسلے بنا رہے تھے اور ممکنہ طور پر کھانے کی تلاش میں رات کے وقت ہاسٹل کے کمروں میں داخل ہو رہے تھے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ "ہم چوہوں کو ہاسٹل میں داخل ہونے سے روکنے اور طلباء کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات کریں گے۔"
اس واقعے کے بعد والدین اور سرپرستوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی، جن میں سے بہت سے اب ہاسٹل میں حفظان صحت اور حفاظت کے حالات پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ والدین نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر چوہوں پر قابو پانے کے مناسب اقدامات جلد نہ کیے گئے تو ایسے واقعات دوبارہ رونما ہو سکتے ہیں۔ مقامی لوگوں نے حکومت کے زیر انتظام ہاسٹلوں کی دیکھ بھال کے بارے میں بھی تشویش کا اظہار کیا ہے،
توقع ہے کہ محکمہ سماجی بہبود کے افسران صورتحال کا جائزہ لینے اور اصلاحی اقدامات پر عمل درآمد کے لیے جلد ہی ہاسٹل کا دورہ کریں گے۔ محکمہ صحت کے عملے کو یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ آئندہ چند دنوں میں متاثرہ طلباء پر کڑی نظر رکھیں تاکہ کسی بھی قسم کی پیچیدگیوں سے بچا جا سکے۔