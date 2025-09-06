آر جے ڈی نے بہار پر 10 سوالات کے ساتھ این ڈی اے پر حملہ کیا، بی جے پی نے لالو-رابڑی حکومت کو مورد الزام ٹھہرایا
آر جے ڈی نے این ڈی اے حکومت پر معیاری تعلیم کے بجائے نوجوانوں کو نفرت کے ذریعہ گمراہ کرنے کا الزام عائد کیا۔
Published : September 6, 2025 at 6:43 PM IST
پٹنہ: راشٹریہ جنتا دل (آر جے ڈی) نے ہفتہ کو بہار کی این ڈی اے حکومت سے ریاست کی پسماندگی پر 10 سوالات پوچھے۔
آر جے ڈی نے این ڈی اے حکومت پر الزام لگایا کہ وہ معیاری تعلیم اور روزگار کے بجائے نفرت، تشدد، فرقہ وارانہ تقسیم اور جھوٹ کو ہوا دے کر ریاست کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہی ہے۔ آر جے ڈی لیڈر تیجسوی یادو نے کہا کہ بہار میں 'ڈبل انجن' حکومت ہے جس نے دو نسلوں کی زندگیاں تباہ کر دی ہیں۔
انہوں نے ریاست کے لوگوں سے کہا کہ وہ انتخابات سےقبل این ڈی اے کے امیدواروں سے سوالات پوچھیں جب وہ ووٹ کے لئے ان کے آئیں گے۔ آر جے ڈی لیڈر نے سوال کیا کہ بہار اب بھی ملک کی سب سے غریب ریاست کیوں ہے؟ انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ ریاست میں خواتین کیوں غیر محفوظ ہیں، صحت کی خدمات بے کار ہیں اور جرائم اور بدعنوانی اپنے عروج پر کیوں ہے؟
انہوں نے مزید سوال کیا کہ بہار میں اتنی بے روزگاری کیوں ہے؟ ہجرت ایک مجبوری کیوں ہے؟ اسکولوں کی عمارتیں کیوں نہیں بنائی گئیں؟ نئی صنعتیں کیوں نہیں لگائی گئیں؟ تعلیمی نظام کیوں تباہ ہوگیا ہے؟
تیجسوی، جو اسمبلی میں اپوزیشن کے لیڈر بھی ہیں، نے زور دے کر کہا کہ بہار میں وزیر اعلیٰ نتیش کمار اور مرکز میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی این ڈی اے حکومت نے روزگار اور معیاری تعلیم کے بجائے "سنگھی (آر ایس ایس سے متعلق) نفرت، جھوٹ، تشدد، ہندو مسلم، اور بیان بازی کا ٹیوشن دینا شروع کر دیا ہے۔
آر جے ڈی لیڈر نے 108 سال پرانی پٹنہ یونیورسٹی کی خراب حالت پر بھی روشنی ڈالی جہاں گزشتہ 20 سالوں میں 56 ووکیشنل کورسز بند ہو چکے ہیں۔
تیجسوی نے مزید کہا کہ "دوستو، بہار سے اس بدعنوان این ڈی اے حکومت کو ہٹانے کی ضرورت ہے جس نے دو نسلوں کو برباد کر دیا ہے اور ایک متحرک، ترقی پسند، اور قابل نوجوانوں کی حکومت قائم کرنی ہے جس کے پاس نئی سوچ، سمجھ اور نقطہ نظر ہے۔"
جیسے ہی سوالات پر بڑے پیمانے پر لوگوں کی توجہ مبذول ہوئی، بی جے پی نے جارحانہ انداز میں جواب دینے کا فیصلہ کیا۔ پارٹی کے ترجمان نیرج کمار نے آر جے ڈی رہنما کے سوالات کا پوائنٹ بہ پوائنٹ جواب دیا۔
انہوں نے کہا کہ "بہار کو غریب ترین ریاست میں تبدیل کرنے کا سہرا آر جے ڈی کے وزرائے اعلیٰ لالو پرساد اور رابڑی دیوی کے 'جنگل راج' (لاقانونیت) کو جاتا ہے، جس کے دوران ترقی کے بجائے بدعنوانی پروان چڑھی۔" کمار نے کہا کہ آر جے ڈی کا جنگل راج خواتین کے عدم تحفظ کی جڑ ہے۔ مجرم آزاد گھومتے تھے۔ آج خواتین رات کو بھی بغیر کسی خوف کے گھروں سے نکلتی ہیں۔‘‘
بی جے پی کے ترجمان نے ریاست کے خستہ حال صحت کی دیکھ بھال کے نظام کے لیے آر جے ڈی کی وراثت کو مورد الزام ٹھہرایا، اور زور دے کر کہا کہ آر جے ڈی کے دور میں جرائم میں اضافہ ہوا کیونکہ سیاسی سرپرستی میں غنڈے اور مافیا پنپ رہے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرپشن کی بنیاد چارہ گھوٹالے اور ہر سرکاری اسکیم میں لوٹ مار سے رکھی گئی۔
انہوں نے کہا کہ "ریاست میں بے روزگاری کی اصل کا پتہ لالو - رابڑی کے دور سے لگایا جا سکتا ہے۔ ہجرت بھی اس دور میں ہوئی کیونکہ ریاست میں صرف جرائم اور انارکی تھی، اب اس میں کمی آئی ہے۔ اسکولوں کی عمارتوں کی کمی آر جے ڈی کے دور حکومت کی میراث ہے، جب تعلیمی بجٹ لالو اور ان کے خاندان کی جیبوں میں چلا گیا۔"
بی جے پی لیڈر نے مزید کہا کہ سرمایہ کار آر جے ڈی کی لاقانونیت کی وجہ سے خوف سے بہار سے بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بہار میں صنعتوں کے نہ آنے کی بنیادی وجہ یہ تھی، حالانکہ اب ان کی آمد شروع ہو گئی ہے۔
کمار نے زور دے کر کہا کہ ریاست میں تعلیمی نظام کی خراب حالت کو آر جے ڈی اور اس کے جنگل راج نے عطا کیا تھا جس کے دوران طلباء کو اسکولوں میں غنڈہ گردی کی تعلیم دی جاتی تھی۔