ریٹائرڈ افسر کی لڑکی کی خودکشی؛ کمرے میں ملی لاش، ٹوٹ گئے رشتے سے تھی پریشان: پولیس
ایک نوجوان کے شادی کرنے سے انکار کرنے اور اس کے گھر والوں کے ساتھ جھگڑا ہونے کے بعد یہ خاتون تناؤ کا شکار تھی۔
Published : September 30, 2025 at 11:35 AM IST
فیروز آباد: ریٹائرڈ افسر کی بیٹی نے خودکشی کرلی۔ خاتون کی لاش اس کے کمرے سے ملی۔ پولیس کے مطابق خاتون کی شادی ہونے والی تھی۔ اس کی منگنی ایک نوجوان سے ہوئی تھی۔ اس دوران نوجوان نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس تناؤ کی وجہ سے خاتون نے خودکشی کرلی۔ پولیس واقعہ کی تحقیقات کر رہی ہے اور اس شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔
یہ واقعہ شمالی کوتوالی علاقے کے تپا کلاں بودھاشرم میں پیش آیا۔ ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ آفیسر تکارام راوت کا خاندان وہیں رہتا تھا۔ تکارام راوت کا انتقال ہوگیا ہے۔ ان کی 18 سالہ بیٹی دیشا راوت 11ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ اس نے پیر کو اپنے گھر میں خودکشی کرلی۔ اس کی لاش کمرے میں ملی۔ لاش دیکھ کر اہل خانہ میں کہرام مچ گیا۔
نوجوان نے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا
اہل خانہ نے واقعے کی اطلاع پولیس کو دی۔ پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر تفتیش شروع کردی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلع اسپتال بھیج دیا گیا۔ دیشا کی بہن شیکھا نے پولیس کو بتایا کہ دیشا کی شادی اسی محلے میں رہنے والے ابھیشیک کے ساتھ طے پائی تھی۔ ان کی شادی ہونے والی تھی۔ تھوڑے عرصے بعد، نوجوان نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، جس سے دیشا پریشان ہو گئی۔
بہن کے مطابق اہل خانہ نے کئی بار دیشا کی کونسلنگ کی لیکن وہ پریشان رہیں۔ اس معاملے کو لے کر دیشا کی نوجوان کے گھر والوں سے بحث بھی ہوئی۔ نوجوان شادی کے لیے راضی نہیں تھا۔ دیشا نے اس پریشانی کی وجہ سے اپنی جان لے لی۔
ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کا بیان
ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس، سٹی، روی شنکر پرساد نے بتایا کہ جب پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا کہ جس نوجوان سے اس کی منگنی ہوئی تھی وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، باوجود اس کے کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اسے ہراساں بھی کیا۔ اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور اس کی تلاش جاری ہے۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔