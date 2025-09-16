ریٹائرڈ ملازم کو اسٹاک مارکیٹ میں بھاری منافع کا لالچ، سات کروڑ روپے کا دیا گیا جھانسہ
حکومت کی جانب سے سختی کے باوجود سائبر فراڈ کا سلسلہ جاری ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں بڑی رقم کمانے کا لالچ دے کر فراڈ کیا۔
حیدرآباد، تلنگانہ: تلنگانہ کی راجدھانی حیدرآباد میں ایک ریٹائرڈ ملازم اسٹاک مارکیٹ میں تجارت کے نام پر 6.8 کروڑ روپے کے فراڈ کا شکار ہوگیا۔ شکایت کے بعد، تلنگانہ سائبر سیکورٹی بیورو (TGCSB) نے پیر کو ایک کیس درج کیا۔ سائبر فراڈ کو روکنے کے لیے بہت سے اقدامات کیے گئے ہیں۔ خصوصاً آگاہی پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے۔
تفصیلات کے مطابق حیدر نگر کے ایک 61 سالہ شخص کو نامعلوم افراد نے 'VIP A37 اسٹاک مارکیٹ سکس اسٹریٹجک گروپ' کے نام سے ایک واٹس ایپ گروپ میں شامل کیا۔ اس گروپ میں کریم ورما نامی شخص نے امریکی اور ہندوستانی اسٹاک مارکیٹوں میں سرمایہ کاری کے مشورے دینے کا دعویٰ کرتے ہوئے لنکس اور پوسٹس شیئر کیں۔ گروپ کے بہت سے ممبران نے منافع کے اسکرین شاٹس پوسٹ کیے ہیں۔ اس سے اس شخص کے نزدیک اسکیم کی ساکھ میں مزید اضافہ ہوا۔
جعلی پلیٹ فارم نے سرمایہ کاری پر جعلی منافع دکھایا
بعد ازاں کرسٹین نامی خاتون نے ریٹائرڈ ملازم سے ذاتی طور پر رابطہ کیا۔ اس کے دعوؤں پر یقین کرتے ہوئے، اس نے 11 اگست کو 50,000 روپے کی سرمایہ کاری کی۔ ایپ پر 15,000 روپے کا منافع دکھایا گیا۔ اس طرح اسے سرمایہ کاری جاری رکھنے کی ترغیب دی گئی۔ ایک مہینے میں، متاثرہ نے 6.8 کروڑ روپے اقساط میں منتقل کیے جن کا ذکر اسکیمرز نے کیا تھا۔ جعلی پلیٹ فارم نے ان کی سرمایہ کاری پر 14.78 کروڑ روپے کا جعلی منافع دکھایا۔
ٹیکس ادا کرنے کے بعد ہی رقم نکالی جا سکتی ہے
یہ گھوٹالہ 12 ستمبر کو اس وقت سامنے آیا جب ریٹائرڈ ملازم نے 1.5 کروڑ روپے نکالنے کی کوشش کی۔ کرسٹین نے مبینہ طور پر ان سے کہا کہ 2.21 کروڑ روپے ٹیکس ادا کرنے کے بعد ہی رقم نکالی جا سکتی ہے۔ دھوکہ دہی کا احساس کرتے ہوئے، اس نے فوری طور پر حکام سے رابطہ کیا۔
غیر منقولہ سرمایہ کاری کی پیشکشوں سے ہوشیار
ٹی جی سی ایس بی کے عہدیداروں نے اس اسکیم کے پیچھے سائبر مجرموں کی تفتیش شروع کردی ہے۔ وہ ذمہ داروں کی شناخت اور انہیں پکڑنے کے لیے ڈیجیٹل ٹریلز اور لین دین کی جانچ کر رہے ہیں۔ حکام نے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ آن لائن آنے والی غیر منقولہ سرمایہ کاری کی پیشکشوں سے ہوشیار رہیں، خاص طور پر واٹس ایپ گروپس اور غیر تصدیق شدہ پلیٹ فارمز کے ذریعے فراڈ پر الرٹ رہیں۔ یہ واقعہ سائبر گھوٹالوں کی بڑھتی ہوئی نفاست پر روشنی ڈالتا ہے جو اعتماد کا غلط استعمال کرکے اور فوری مالی فوائد کا وعدہ کرکے غیر مشکوک افراد، خاص طور پر ریٹائر ہونے والوں کو نشانہ بناتے ہیں۔