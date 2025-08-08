پریاگ راج: سنبھل تشدد کیس میں ایس پی ایم پی ضیا الرحمان برق کو الہ آباد ہائی کورٹ سے بڑی راحت ملی ہے۔ ہائی کورٹ نے برق کے خلاف نچلی عدالت کی مزید کارروائی پر روک لگا دی ہے۔ عدالت نے ریاستی حکومت سے 3 ہفتوں میں جواب طلب کیا ہے۔ کیس کی اگلی سماعت اب 9 ستمبر کو ہوگی۔
جسٹس سمیر جین نے عرضی پر سینئر وکیل عمران اللہ، ونیت وکرم اور اقبال احمد کی سماعت کے بعد یہ حکم دیا۔ حکومت کی طرف سے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل منیش گوئل عدالت میں پیش ہوئے۔ رکن پارلیمنٹ برق نے سنبھل تشدد کیس میں داخل چارج شیٹ کو چیلنج کیا ہے۔
سماج وادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ضیاء الرحمان برق نے سنبھل کی جامع مسجد میں سروے کے دوران ہوئے تشدد کے معاملے میں الہ آباد ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی ہے۔ انہوں نے سنبھل کے خصوصی جج (ایم پی/ایم ایل اے)/سول جج سینئر ڈویژن کی عدالت میں چل رہی کارروائی کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
معاملہ 24 نومبر 2024 کا ہے، جب سنبھل کی جامع مسجد کے سروے کے دوران تشدد ہوا تھا۔ اس واقعہ کے بعد ایس آئی دیپک راٹھی نے ایم پی ضیاء الرحمن برق، ایس پی ایم ایل اے اقبال محمود کے بیٹے سہیل اقبال سمیت سینکڑوں لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی تھی۔ فساد بھڑکانے کے الزامات لگائے گئے۔
ایس پی ایم پی ضیاء الرحمان برق نے عرضی میں 12 جون 2025 کو داخل کی گئی چارج شیٹ اور سنبھل کورٹ کی طرف سے 18 جون 2025 کو دیے گئے نوٹس کے حکم سمیت پوری کارروائی کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے ہائی کورٹ سے یہ بھی استدعا کی ہے کہ ان کی درخواست پر سماعت مکمل ہونے تک ان کے خلاف درج مقدمے میں مزید کارروائی نہ کی جائے۔ درخواست میں ریاستی حکومت اور ایس آئی دیپک راٹھی کو مدعا بنایا گیا ہے۔
آپ کو بتا دیں کہ اسی معاملے میں 24 جولائی کو الہ آباد ہائی کورٹ نے سنبھل کی شاہی جامع مسجد کے سربراہ ظفر علی کو مشروط ضمانت دی تھی۔ ظفر علی کو تفتیش میں نام آنے کے بعد پولیس نے 23 مارچ 2025 کو گرفتار کیا تھا، جب کہ ایف آئی آر میں ان کا نام شامل نہیں تھا۔
