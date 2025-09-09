پٹنہ صاحب گرودوارہ میں آر ڈی ایکس رکھنے کی دھمکی، تحقیقات جاری

پٹنہ صاحب گرودوارہ میں آر ڈی ایکس رکھنے کی دھمکی، تحقیقات جاری
پولیس حکام نے کہاکہ دھماکہ کے بعد معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے ای میل بھیجنے والے کا سراغ لگانے کی کوشش کی جارہی ہے۔
پٹنہ: تاریخی تخت شری ہریمندر جی پٹنہ صاحب گرودوارہ کو ایک دھمکی آمیز ای میل موصول ہونے کے بعد پیر کی رات بہار کی راجدھانی میں خوف و ہراس پھیل گیا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس کے لنگر ہال میں آر ڈی ایکس لگایا گیا ہے۔ گرودوارے کو موصول ہونے والی ای میل میں انتباہ دیا گیا تھا کہ مزار کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا جائے گا، جس کے بعد مقامی انتظامیہ کی جانب سے حفاظتی اقدامات سخت کردیئے گئے۔
اطلاع ملنے پر چوک پولیس اسٹیشن، بم ڈسپوزل اسکواڈ اور ڈاگ اسکواڈ کی ٹیموں کے ساتھ سینئر افسران گرودوارہ پہنچ گئے۔ سیکورٹی سخت کر دی گئی اور لنگر ہال سمیت پورے احاطے میں سرچ آپریشن کیا گیا۔ سیکوریٹی کو یقینی بنانے کے لیے گردوارہ کے اندر موجود عقیدت مندوں کو فوری طور پر وہاں سے نکال لیا گیا، جب کہ پولیس نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے کر داخلے پر پابندی لگا دی۔
گرودوارہ مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین سردار جگجوت سنگھ سوہی نے کہا، "ہزاروں بھارتی اور بیرون ملک سے عقیدت مند ہر روز گرو گووند سنگھ جی کی جائے پیدائش کے مقام شری ہریمندر جی پٹنہ صاحب آتے ہیں، کل رات، ہمیں ایک میل موصول ہوا، جس میں لکھا گیا تھا کہ گرودوارہ کو دھماکے سے اڑا دیا جائے گا، ہم نے ایس ایس پی اور ایس ڈی ایم کو اطلاع دی۔ مقامی پولیس کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور بعد میں ہمیں بتایا گیا کہ یہ فرضی ای میل ہے۔
دریں اثنا، پولیس نے کہا کہ سائبر سیل کو ای میل کی اصلیت کا پتہ لگانے کے لیے کہا گیا ہے۔ آئی ٹی ماہرین بھیجنے والے کی شناخت کے لیے تکنیکی تحقیقات کر رہے ہیں۔ ابھی تک کوئی دھماکہ خیز مواد نہیں ملا ہے تاہم پولیس حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے معاملے کو سنجیدگی سے لیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی ایس پی گورو کمار نے عوام سے اپیل کی کہ وہ افواہوں پر دھیان نہ دیں اور انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔
انہوں نے کہا کہ "تمام ایس او پیز پر عمل کیا جا رہا ہے۔ سائبر سیل کی جانب سے مشکوک میلز کی چھان بین کی جا رہی ہے۔ افواہوں پر توجہ نہ دیں اور انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔ پورے معاملے کی مکمل چھان بین جاری ہے،" انہوں نے یقین دلایا کہ جو بھی ذمہ دار پایا جائے گا اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔