اسپتال میں آدم خور چوہوں کی دہشت، 2 نومولود بچوں کے ہاتھ کُتر دیے

اندور: مدھیہ پردیش کے سب سے بڑے اسپتال میں داخل دو نوزائیدہ بچوں کے ہاتھوں کو چوہوں کے کاٹنے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ یہ معاملہ سامنے آنے کے بعد اسپتال کو ایک بار پھر چوہوں کا بڑا مسئلہ درپیش ہے۔ تاہم دونوں بچے خطرے سے باہر ہیں جن کا علاج جاری ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ دونوں بچوں کی پیدائش صرف تین دن پہلے ہوئی تھی۔
این آئی سی یو میں چوہوں نے 2 بچوں کے ہاتھ کتر دیے:
درحقیقت، اتوار کو اندور کے مہاراجہ یشونت راؤ اسپتال (MYH) کے نوزائیدہ انتہائی نگہداشت یونٹ (این آئی سی یو) میں علاج کے لیے داخل دو نوزائیدہ بچوں کے ہاتھ چوہوں کے ذریعہ کاٹے ہوئے پائے گئے۔ اسپتال کی نرسنگ ٹیم نے جب ان بچوں کو دیکھا تو اسپتال انتظامیہ کو معاملے کی اطلاع دی گئی۔
اس کے بعد جب یونٹ میں نصب سی سی ٹی وی کیمروں کو سکین کیا گیا تو بڑے چوہے جھولوں میں بچوں کے گرد کودتے نظر آئے۔ اتوار کو پہلا واقعہ سامنے آنے کے بعد ڈاکٹر نے فوری طور پر متعلقہ بچے کا علاج شروع کر دیا۔ تاہم پیر کو جب ایک اور شیرخوار کے ساتھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا تو نرسنگ اسٹاف نے سینئر ڈاکٹروں کو پورے معاملے سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد یہ معاملہ اسپتال انتظامیہ کے علم میں آیا۔
اب اسپتال انتظامیہ اس معاملے میں کٹہرے میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جن خاندانوں کے بچے بھی اس واقعے میں ملوث ہیں، وہ بھی اس واقعے سے لاعلم بتائے جاتے ہیں۔ اس معاملے میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ این آئی سی یو میں ایک بڑا چوہا سرگرم ہے جو نہ صرف بچوں کو زخمی کر رہا ہے بلکہ طبی آلات کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے۔ چوہے کا سائز اتنا بڑا ہے کہ نرسنگ اسٹاف بھی اس سے خوفزدہ ہے۔
واقعہ کی اطلاع ملنے کے بعد شعبہ اطفال کے سربراہ ڈاکٹر برجیش لاہوتی نے اسپتال کے سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر اشوک یادو کو تمام معلومات دیں۔ ڈاکٹر لاہوتی کا کہنا ہے کہ "اسپتال میں چوہوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے نومولود بچوں کی حفاظت کے حوالے سے خصوصی چوکسی اختیار کرنا پڑتی ہے۔ نرسنگ اسٹاف کو بھی چوہوں کے حوالے سے الرٹ کر دیا گیا ہے تاکہ نیو نیٹل وارڈ میں داخل بچوں کو علاج کے دوران محفوظ رکھا جا سکے۔"
دریں اثنا، اس معاملے میں اسپتال کے سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر اشوک یادو کا کہنا ہے کہ 'چوہوں پر قابو پانے کے لیے 5 سال قبل پیسٹ کنٹرول کیا گیا تھا، لیکن مریض کے اہل خانہ کی جانب سے کھانے پینے کی اشیاء لانے کی وجہ سے چوہوں کی تعداد میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے'۔ انہوں نے کہا کہ جھگڑے اور گھبراہٹ کی وجہ سے بچوں کے اہل خانہ کو فی الحال واقعے کی اطلاع نہیں دی گئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ "اب نئے طریقے سے چوہوں پر قابو پانے کے لیے مہم چلائی جائے گی۔" غور طلب ہے کہ اس واقعے سے قبل بھی یہاں داخل مریضوں کی انگلیاں چوہے کاٹ چکے ہیں، اس کے علاوہ چوہوں نے ایک مردہ جسم کو بھی نقصان پہنچایا تھا، اس دوران معاملہ کافی گرما گیا تھا۔
