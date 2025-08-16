علی گڑھ: سماج وادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ رام جی لال سمن نے ہفتہ کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی (اے ایم یو) میں فیسوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کرنے والے طلباء سے ملاقات کی۔ طلبہ گزشتہ 15 دنوں سے کیمپس میں احتجاج کر رہے ہیں۔ دو طالب علم تین دن سے بھوک ہڑتال پر ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے باب سید گیٹ پر احتجاج کر رہے طلبہ کے ایک وفد نے ایس پی ایم پی سے ملاقات کی۔
رام جی لال سمن نے طلباء کے مسائل سنے اور کہا کہ وہ فیسوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کرنے والے طلباء کے خلاف کسی بھی قسم کی پولیس کارروائی کی مخالفت کرتے ہیں۔ اگر یونیورسٹی انتظامیہ طلبہ کے مطالبات نہیں مانتی ہے تو سماج وادی پارٹی اس تحریک کی حمایت کرے گی۔
یونیورسٹی انتظامیہ طلبہ سے بات کرے: رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جسے بات چیت سے حل نہ کیا جاسکے۔ یونیورسٹی انتظامیہ طلباء سے ان کے مطالبات کے حوالے سے بیٹھ کر بات کرے۔ ان کے مطالبات پورے کریں ورنہ یہ مسئلہ پارلیمنٹ میں اٹھائیں گے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہاں سے بہت بڑے لوگ اور لیڈر آئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ یہ واضح نہیں کہ یونیورسٹی انتظامیہ کو حکومتی انتخابات سے کیا مسئلہ ہے۔ حکومتی انتخابات بھی جلد از جلد کرائے جائیں۔ آر ایس ایس کی اصلیت فرقہ پرستی سے جڑی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم مودی بھی اسی نظریے سے ابھرے ہیں۔
طلباء نے 14 اگست کو بھوک ہڑتال شروع کی: یونیورسٹی کے دو طلباء ریان احمد اور سید کیف حسن نے احتجاج پر بھوک ہڑتال شروع کی جو 14 اگست کی شام سے جاری تھی۔ کیف حسن نے کہا کہ یونیورسٹی انتظامیہ طلبہ کے مطالبات اور درد کو نہیں دیکھ پا رہی۔ پارلیمنٹ میں بیٹھے رکن اسمبلی نے ہمارا درد دیکھا، اسی لیے وہ ہم سے ملنے آئے۔
یونیورسٹی انتظامیہ کے غلط فیصلوں کے خلاف بھوک ہڑتال: کیف نے کہا کہ یہ احتجاج اور بھوک ہڑتال یونیورسٹی انتظامیہ کے غلط فیصلوں کے خلاف ہے۔ ہم اس احتجاج میں کسی قسم کی سیاسی مداخلت نہیں چاہتے۔ ہم نے یونیورسٹی کے باب سید گیٹ کے باہر ایس پی ایم پی سے ملاقات کی۔ انہوں نے ہماری جدوجہد کی حمایت کی ہے۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پچھلے تین دنوں میں ایک بار بھی ہم سے ملنے نہیں آئے۔
میڈیکل ٹیم بھیجے جانے پر کوئی بھروسہ نہیں: گزشتہ تین دنوں سے بھوک ہڑتال پر بیٹھے طالب علم سید نے کہا کہ یونیورسٹی انتظامیہ ہمارے چیک اپ کے لیے میڈیکل ٹیم بھیج رہی ہے۔ ہم ان پر بھروسہ نہیں کرتے۔ باب سید گیٹ پر طلبہ کا احتجاج جاری ہے۔ بھوک ہڑتال پر بیٹھے دونوں طلبہ کی حالت پر ڈاکٹر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔