نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے! اترپردیش کے بدایوں میں علما و ائمہ نے نکالی بڑی ریلی

صدر امن کمیٹی کے عالم دین نے کہا، ان لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے جنہوں نے منشیات چھوڑنے سے انکار کیا ہے۔

rally taken out against drug addiction and dowry in budaun uttar pradesh Urdu News
بدایوں میں نشہ چھڑانے کی ریلی نکالی گئی (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 20, 2025 at 8:21 PM IST

بدایوں، اترپردیش: ضلع ککرالہ میں نوجوانوں میں منشیات کی لت کے بڑھتے ہوئے واقعات کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے، پوری کمیونٹی نے ہفتہ کو ایک نشہ ہٹاؤ ریلی نکالی۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں اور قسکول کے طلباء نے شرکت کی۔ ریلی میں جہیز کے خلاف آگاہی مہم بھی چلائی گئی۔ ریلی کے بعد عوامی آگاہی سے بھی خطاب کیا گیا۔ ریلی کے دوران منشیات فروشوں کی نماز جنازہ نہ پڑھنے کی اپیل کی گئی۔

منشیات کے استعمال اور جہیز کے خلاف نعرے لگائے گئے

نوجوانوں میں منشیات کے بڑھتے ہوئے واقعات سے نمٹنے کے لیے رہائشیوں اور سماجی تنظیموں نے ایک آگاہی ریلی نکالی۔ اس دوران منشیات کے استعمال اور جہیز کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ اس مہم میں شامل امن کمیٹی کے سربراہ مولانا منہاج نے کہا کہ جو بھی منشیات فروخت کرے گا اور نوجوانوں کو تباہ کرے گا اس کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے گا۔ ہم ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے۔

سابق ایم ایل اے حاجی مسلم خان نے بھی نشہ چھڑانے کی ریلی میں اپیل کی

سابق ایم ایل اے حاجی مسلم خان نے کہا کہ منشیات کے کاروبار میں ملوث کوئی بھی پولیس کے ہاتھوں پکڑا گیا تو ہم اس کا سماجی بائیکاٹ کریں گے، ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کریں گے اور جب تک وہ اس کاروبار سے دستبردار نہیں ہوں گے ان کی کسی تقریب میں شرکت نہیں کریں گے۔ بچے برباد ہو رہے ہیں، نوجوان برباد ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آج میرا گھر جل رہا ہے، کل تمہارا گھر جلے گا۔ انہوں نے ہر ایک پر زور دیا کہ وہ اپنے محلوں میں دیکھیں کہ کون اس تجارت میں ملوث ہے۔ اگر آپ انہیں نہیں روک سکتے تو ہمیں بتائیں، اور ہم پولیس کو مطلع کریں گے۔

ہم کامیاب نہیں ہو سکتے

انہوں نے کہا کہ ہمارای ریلی کا مقصد جہیز کے خلاف ہے اور جہیز پر پابندی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے جب تک ہمارے تمام امام ایک آواز میں یہ نہیں کہتے کہ ہم ان شادیوں میں نکاح نہیں کریں گے جن میں جہیز کا استعمال ہو رہا ہے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔

