سقوطِ حیدرآباد کی برسی، نظام کے حیدرآباد کو سنہ انیس سو اڑتالیس میں انڈین یونین میں کردیا گیا تھا ضم، راج ناتھ سنگھ نے حیدرآباد میں لہرایا ترنگا
وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے حیدرآباد میں 78ویں حیدرآباد پولیس ایکشن کی تقریبات میں شرکت کی اور قومی پرچم لہرایا۔
Published : September 17, 2025 at 12:32 PM IST
حیدرآباد، تلنگانہ: وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے بدھ کو سکندرآباد کے پریڈ گراؤنڈ میں تلنگانہ آزادی کے دن کے موقع پر قومی پرچم لہرایا۔ راج ناتھ سنگھ نے کہا یہ دن نظام کی حکمرانی سے حیدرآباد ریاست کی آزادی اور ہندوستانی یونین میں اس کے الحاق کی علامت ہے۔ اس تقریب میں گجیندر سنگھ شیخاوت، کشن ریڈی، بندی سنجے کمار اور کئی دیگر قائدین نے شرکت کی۔ اس موقع پر بی جے پی کے کئی لیڈروں نے پریڈ گراؤنڈ میں پوسٹر بھی لگائے۔
اس دن کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے، بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما بورا نرسیا گوڈ نے وضاحت کی کہ تین واقعات ایک ساتھ ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی 75ویں سالگرہ بھی منائی جا رہی ہے، اور وشوکرما جینتی بھی اسی دن آتی ہے۔ "آج کا دن تلنگانہ کے لیے ایک بہت اہم دن ہے۔ ہندوستانیوں کے لیے، 15 اگست یوم آزادی ہے اور تلنگانہ کے لوگوں کے لیے، 17 ستمبر یوم آزادی ہے... اتفاق سے، یہ وزیر اعظم مودی کی سالگرہ ہے، اور آج وشوکرما جینتی بھی ہے۔ تمام تلنگانہ کے لوگوں کی طرف سے، ہم نریندر مودی کو ان کی صحت مند زندگی کے لیے نیک خواہشات پیش کرتے ہیں۔ گوڈ نے اے این آئی کو بتایا کہ امرتکال سچ ہے"۔
VIDEO | Addressing the ‘Hyderabad Liberation Day’ celebrations, Defence Minister Rajnath Singh says, “‘Johar Telangana.’ I extend my greetings to all on this day. This day is observed as a glorious chapter in Indian history. I thank CAPF soldiers for their contributions.”— Press Trust of India (@PTI_News) September 17, 2025
(Full… pic.twitter.com/RoBhl960O1
تلنگانہ کی ریاستی حکومت 17 ستمبر کو بھی مناتی ہے، جس دن حیدرآباد ریاست 1948 میں انڈین یونین میں ضم ہوئی تھی، تلنگانہ پرجا پالن دیوس کے طور پر مناتی ہے، جس کا مطلب ہے عوامی حکمرانی کا دن۔ اسی دن 1948 میں اس وقت کی حیدرآباد ریاست ہندوستانی یونین میں ضم ہوگئی۔ اس کے مطابق 17 ستمبر کو تمام سرکاری دفاتر، شہری بلدیاتی اداروں اور گرام پنچایتوں میں قومی پرچم لہرایا جائے گا۔
2023 میں اس وقت کی بی آر ایس حکومت نے 17 ستمبر کو قومی اتحاد کے دن کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا۔ تاہم مرکزی حکومت نے اسے حیدرآباد لبریشن ڈے کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا۔ وزارت داخلہ نے اس سلسلے میں گزٹ نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ 17 ستمبر 1948 کو، آپریشن پولو کے تحت "پولیس ایکشن" کے بعد، حیدرآباد ہندوستانی یونین میں ضم ہوگیا۔ کچھ اسے نظام حکومت سے آزادی کہتے ہیں، جب کہ دوسرے اسے ہندوستانی یونین سے الحاق کہتے ہیں۔
دریں اثنا، وزیر اعظم مودی کی 75ویں سالگرہ کی یاد میں 15 روزہ ملک گیر مہم "سیوا پکھواڑا" کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس مہم کے دوران، بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے مرکزی حکومت کی کامیابیوں کو ظاہر کرنے کے لیے پورے ملک میں خون کے عطیہ کیمپ، صفائی مہم اور نمائشوں کا انعقاد کیا ہے۔