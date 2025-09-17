ETV Bharat / state

سقوطِ حیدرآباد کی برسی، نظام کے حیدرآباد کو سنہ انیس سو اڑتالیس میں انڈین یونین میں کردیا گیا تھا ضم، راج ناتھ سنگھ نے حیدرآباد میں لہرایا ترنگا

وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے حیدرآباد میں 78ویں حیدرآباد پولیس ایکشن کی تقریبات میں شرکت کی اور قومی پرچم لہرایا۔

rajnath singh attends 78th hyderabad liberation day celebrations unfurls national flag Urdu News
راجناتھ سنگھ نے حیدرآباد میں 78ویں یوم آزادی حیدرآباد کی تقریبات میں شرکت کی اور قومی پرچم لہرایا (ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 17, 2025 at 12:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد، تلنگانہ: وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے بدھ کو سکندرآباد کے پریڈ گراؤنڈ میں تلنگانہ آزادی کے دن کے موقع پر قومی پرچم لہرایا۔ راج ناتھ سنگھ نے کہا یہ دن نظام کی حکمرانی سے حیدرآباد ریاست کی آزادی اور ہندوستانی یونین میں اس کے الحاق کی علامت ہے۔ اس تقریب میں گجیندر سنگھ شیخاوت، کشن ریڈی، بندی سنجے کمار اور کئی دیگر قائدین نے شرکت کی۔ اس موقع پر بی جے پی کے کئی لیڈروں نے پریڈ گراؤنڈ میں پوسٹر بھی لگائے۔

اس دن کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے، بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما بورا نرسیا گوڈ نے وضاحت کی کہ تین واقعات ایک ساتھ ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی 75ویں سالگرہ بھی منائی جا رہی ہے، اور وشوکرما جینتی بھی اسی دن آتی ہے۔ "آج کا دن تلنگانہ کے لیے ایک بہت اہم دن ہے۔ ہندوستانیوں کے لیے، 15 اگست یوم آزادی ہے اور تلنگانہ کے لوگوں کے لیے، 17 ستمبر یوم آزادی ہے... اتفاق سے، یہ وزیر اعظم مودی کی سالگرہ ہے، اور آج وشوکرما جینتی بھی ہے۔ تمام تلنگانہ کے لوگوں کی طرف سے، ہم نریندر مودی کو ان کی صحت مند زندگی کے لیے نیک خواہشات پیش کرتے ہیں۔ گوڈ نے اے این آئی کو بتایا کہ امرتکال سچ ہے"۔

تلنگانہ کی ریاستی حکومت 17 ستمبر کو بھی مناتی ہے، جس دن حیدرآباد ریاست 1948 میں انڈین یونین میں ضم ہوئی تھی، تلنگانہ پرجا پالن دیوس کے طور پر مناتی ہے، جس کا مطلب ہے عوامی حکمرانی کا دن۔ اسی دن 1948 میں اس وقت کی حیدرآباد ریاست ہندوستانی یونین میں ضم ہوگئی۔ اس کے مطابق 17 ستمبر کو تمام سرکاری دفاتر، شہری بلدیاتی اداروں اور گرام پنچایتوں میں قومی پرچم لہرایا جائے گا۔

2023 میں اس وقت کی بی آر ایس حکومت نے 17 ستمبر کو قومی اتحاد کے دن کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا۔ تاہم مرکزی حکومت نے اسے حیدرآباد لبریشن ڈے کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا۔ وزارت داخلہ نے اس سلسلے میں گزٹ نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ 17 ستمبر 1948 کو، آپریشن پولو کے تحت "پولیس ایکشن" کے بعد، حیدرآباد ہندوستانی یونین میں ضم ہوگیا۔ کچھ اسے نظام حکومت سے آزادی کہتے ہیں، جب کہ دوسرے اسے ہندوستانی یونین سے الحاق کہتے ہیں۔

دریں اثنا، وزیر اعظم مودی کی 75ویں سالگرہ کی یاد میں 15 روزہ ملک گیر مہم "سیوا پکھواڑا" کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس مہم کے دوران، بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے مرکزی حکومت کی کامیابیوں کو ظاہر کرنے کے لیے پورے ملک میں خون کے عطیہ کیمپ، صفائی مہم اور نمائشوں کا انعقاد کیا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

Liberation Day Celebrations in Hyderabad today: حیدرآباد میں 'لبریشن ڈے' تقریبات کا افتتاح

Telangana Liberation Day مرکزی حکومت 17 ستمبر کو یوم آزادی تلنگانہ منائے گی: جی کشن ریڈی

Hyderabad Liberation Day امت شاہ یوم آزادی حیدرآباد کی تقاریب کا افتتاح کریں گے

تلنگانہ کے انتخابی نتائج ریاست اور ملک کے مستقبل کے لئے فیصلہ کن: امیت شاہ

سترہ ستمبر کو 'تلنگانہ لبریشن ڈے' میں راجناتھ سنگھ شرکت کریں گے

Hyderabad Liberation Day سقوط حیدراباد تاریخ کے ائینے میں

For All Latest Updates

TAGGED:

78TH HYDERABAD LIBERATION DAYHYDERABAD LIBERATION DAYHYDERABAD NIZAM RULEPOLICE ACTION IN HYDERABADRAJNATH SINGH IN HYDERABAD

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.